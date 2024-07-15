Крупнейший провал десятилетий — WSJ о работе Секретной службы по защите Трампа

После покушения на Дональда Трампа к работе Секретной службы, которая должна была обеспечивать его безопасность, возникает множество вопросов. Важнейших из них, как она могла позволить стрелку подобраться на такое близкое расстояние к экс-главе Белого дома, пишет The Wall Street Journal.

Едва не случившееся убийство Дональда Трампа стало «крупнейшим кризисом для Секретной службы за последние десятилетия». В основе потока последующих расследований стоит главный вопрос: как 20-летний стрелок-одиночка Томас Мэтью Крукс смог занять огневую позицию на открытой крыше, расположенной на расстоянии футбольного поля от бывшего президента, пишет The Wall Street Journal.

Секретная служба столкнулась с подобным масштабным провалом в 1981 году. В то время её агентам не удалось сорвать покушение на Рональда Рейгана, выходившего из вашингтонской гостиницы. В итоге президент получил ранение в подмышку и провёл 12 дней в больнице, напоминает издание.

По словам специалистов, накануне важных событий сотрудники службы должны посещать близлежащие предприятия и здания. Кроме того, они работают с местными правоохранительными органами над мониторингом и охраной сооружений за пределами периметра безопасности.

«Реальность такова, что у Секретной службы просто нет оправдания тому, что она не может предоставить достаточные ресурсы для наблюдения за открытой крышей в 100 ярдах от места происшествия, — рассказал WSJ бывший заместитель помощника директора Секретной службы Билл Пикл. — И он (Крукс. — ИноТВ) ни в коем случае не должен был произвести эти выстрелы».

Пикл предположил, что следователи захотят оценить, как Секретная служба общалась с местными правоохранительными органами и использовала технологии, в том числе беспилотники, для выявления угроз. У ведомства, вероятно, также постараются узнать, знали ли региональные и федеральные власти о назревающей угрозе заранее.

Всё внимание в расследованиях, одно из которых уже инициировали в конгрессе США, будет приковано к директору Секретной службы Кимберли Читл. «Я ей полностью доверяю», — заявил президент Джо Байден, утверждая её кандидатуру в 2022 году, подчёркивает WSJ.