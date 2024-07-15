NewsNation: важнейшая победа — суд закрыл одно из дел против Трампа

Суд во Флориде отклонил дело по обвинению Дональда Трампа в ненадлежащем хранении секретных документов, сообщает NewsNation. Это одно из четырёх уголовных дел, возбуждённых против бывшего президента. Демократы надеялись, что все обвинения будут вынесены до ноябрьских выборов. Сегодняшнее решение можно считать огромной победой для Трампа.

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ: Срочные новости. Только что пришло сообщение, что судья, рассматривающий дело Трампа о секретных документах, отклонил это дело в то время, как бывший президент готовиться выступить перед национальным съездом республиканцев и объявить своего кандидата в вице-президенты в ходе крайне напряжённого и бурного цикла президентских выборов.

Бывший президент Дональд Трамп прямо сейчас находится в Милуоки, в то время как начинают появляться новости о том, что дело о секретных документах было закрыто. Он переписывает свою речь событий прошедших выходных, а теперь появилась эта громкая новость про дело, которое висело над бывшим президентом, оно одно из нескольких.

Я хочу поговорить с корреспондентом NewsNation Блейком Бурманом, чтобы обсудить реакцию на происходящее, поскольку это только что стало известно. Доброе утро, Блейк.

БЛЕЙК БУРМАН, корреспондент: Доброе утро.

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ: Последствия этого и закрытие этого крупного дела происходят в критический момент для бывшего президента Трампа.

БЛЕЙК БУРМАН, корреспондент: Да, конечно, это сама по себе громкая новость. Послушайте… Вот что приходит, мы это просматриваем, как, уверен и вы с вашей командой. Давайте, посмотрим на общую картину на секунду. Было четыре дела, которые выдвинули против Дональда Трампа: два на уровне штата, два на федеральном уровне.





Мы знаем, что Трампу вынесут приговор в конце сентября по нью-йоркскому делу. Дело в Атланте в настоящее время, по сути, приостановлено из-за различных вопросов. Дело во Флориде о документах теперь закрыто. А дело о вмешательстве в выборы теперь должно пройти новый этап рассмотрения в правовой системе из-за решения Верховного суда, по сути.





Дело здесь в том, Марни, что было такое мнение… Если бы мы с вами вели этот разговор, я не знаю, шесть, восемь, десять месяцев назад, тогда многие демократы, откровенно говоря, были полны надежд и склонялись к идее, что все четыре дела против Дональда Трампа сработают до ноябрьских выборов.





Я не думаю, что это дело когда-либо могло завершиться до ноября, а теперь мы точно знаем, что этого не случится. Так что это важнейшая победа для Дональда Трампа лично и для его команды, в то время как он добивается переизбрания в эти, о Боже, несколько абсолютно нереальные несколько дней.

Дата выхода в эфир 15 июля 2024 года.