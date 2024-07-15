NewsNation: важнейшая победа — суд закрыл одно из дел против Трампа
Министерство обороны Украины заявило, что вернуло украинским военным боеприпасы различных калибров, которые изначально должны были утилизировать.
США и их западные союзники обязаны ответить за ущерб, который нанесли введённые в отношении Ирана санкции.
Российский вратарь Матвей Сафонов приступил к тренировкам на базе ПСЖ.
В Запорожской области суд приговорил 35-летнего жителя Бердянска к пяти годам колонии за призывы к осуществлению терактов. Об этом сообщает СК России.
Невозможность переизбрать депутатов вызывает хаос в Верховной Раде. Об этом пишет газета The New York Times.
Принц Уэльский Уильям высказался об уходе Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии.
За девять месяцев боевых действий в секторе Газа ЦАХАЛ уничтожил половину руководства военного крыла палестинского движения ХАМАС.
В Италии задержали россиянина после гибели его сожительницы, гражданки Украины.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп мог стать целью из-за его заявлений о прекращении финансирования Киева, заявил в эфире RT американский журналист Алекс Джонс. По его словам, если бы политика всё-таки убили, это бы привело к гражданской войне в Соединённых Штатах.
Полузащитник сборной Армении и «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал об общении с игроком «Интера» Генрихом Мхитаряном.
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН выразил «благодарность» постпреду США Линде Томас-Гринфилд за её выступление.
Лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов заявил, что байкеры из аффилированных с США мотоклубов воюют в составе ВСУ и националистических батальонов киевского режима с 2014 года.
Специалисты закончили расшифровку чёрных ящиков самолёта SSJ-100, который разбился в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Сотрудники и руководство закрытого в Германии политического журнала Compact не выходят на связь после утренних обысков, сообщила RT пророссийская активистка Елена Колбасникова. Немецкие спецслужбы конфисковали все средства связи, а также изъяли деньги со счетов издания в пользу государства, рассказала собеседница.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал лучший гол прошедшего чемпионата Европы — 2024.
В отношении жителя Владикавказа, которого подозревают в призывах в интернете к терроризму и убийствам, возбудили уголовное дело.
ООН несёт ответственность за украинский конфликт, поэтому организация должна перестать «прятаться в офисе» и выступить за завершение украинского конфликта дипломатическим путём.
Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя, который решил уволиться по итогам прошедшего в стране второго тура досрочных парламентских выборов.
«Зенит» сделал предложение итальянскому «Милану» о покупке нападающего Луки Йовича.
Конфликт на Украине нельзя закончить военным путём.
Красногвардейский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя по обвинению в подрыве трансформаторов на высоковольтной электроподстанции ПАО «Россети Ленэнерго».
Иностранный наёмник записал видео с комментариями на французском языке в прифронтовом поселении в зоне СВО, на кадрах он показывает квадроцикл с наклейкой в цветах флага Украины и деревню, которая, по его словам, находится «в 3—4 км от линии фронта».
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым украинский кризис и развитие отношений.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств отравления 17 человек на севере Москвы.
Возобновившиеся антиправительственные протесты в Кении охватили по меньшей мере десять городов.
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак заявила, что покинула сборную России, но не собирается завершать карьеру.
Чешская полиция возбудила уголовное дело в отношении семи граждан, нарисовавших в феврале 2024 года рядом с домами, принадлежащими россиянам и находящимися на территории памятной зоны, флаг Украины.
Немецкая цензура сегодня сопоставима с временами Йозефа Геббельса: там преследуют всё, что не вписывается в установки Берлина, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запрет в ФРГ журнала Compact, который взял у неё интервью.
Врач-хирург с 20-летним стажем Максим Мокин рассказал RT, что пошёл на СВО, взяв пример со своей бабушки: она дошла до Берлина и расписалась на стене Рейхстага.
«Атланта Юнайтед» из МЛС сделала новое предложение «Аталанте» по переходу российского полузащитника Алексея Миранчука.
В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что компания «Пластик Он Лайн» в четыре раза увеличила объём производства наборов для сухого душа.
Лесной пожар, который начался 14 июля под Новороссийском, ликвидирован, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Два складских помещения и одно административное здание горят в Краснодаре на площади 1 тыс. кв. м.
Помощник экс-президента США Дональда Трампа, бывший американский посол в ФРГ Ричард Гренелл опоздал с идеей создания автономных зон на Украине.
Глава Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов заявил, что у него нет официальной информации о переносе Игр дружбы на следующий год.
В Германии по указанию министра внутренних дел Нэнси Фезер запретили журнал Compact, который незадолго до этого взял интервью у представителя МИД России Марии Захаровой. Как сообщает источник ТАСС, именно это интервью стало поводом для цензуры.
Российские средства радиоэлектронной борьбы сделали высокоточные американские снаряды неэффективными.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что уходит на больничный до понедельника, 22 июля, по рекомендации врачей.
На Средне-Невском судостроительном заводе Санкт-Петербурга заложили тральщик «Виктор Корнер» проекта 12700 «Александрит».
В Тюменской области подвели итоги XV музыкального фестиваля «Лето в Тобольском кремле», завершившегося в Тобольске.
Инфляционное давление в России пока не демонстрирует устойчивого снижения. Об этом говорится в материалах Банка России.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказался на 54-м месте в списке лучших спортсменов XXI века по версии ESPN.
Сербия открыта для военного сотрудничества с Россией.
В Крыму из-за аномальной жары для сохранения целостности энергосистемы вводятся веерные отключения электроэнергии, в некоторых населённых пунктах возможны кратковременные перебои энергоснабжения, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Украинский дрон атаковал частный дом в посёлке Тёткино Курской области, в результате пострадал тушивший возгорание спасатель.
«Спартаку» предложили вратаря «Сочи» Николая Заболотного.
Для окончания конфликта на Украине важно устранить его первопричины, в том числе угрозы, исходящие в сторону России от западных стран.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции установили личность виновника природного пожара в посёлке Коктебель.
В Новой Каховке Херсонской области в результате атаки украинской армии пострадали сотрудники МЧС России.
Администрация американского президента Джо Байдена пребывает в опасном заблуждении, думая, что в случае новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники.