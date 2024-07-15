NBC: эстафету олимпийского огня Париж встретил канканом

19:55
NYT: невозможность переизбрать депутатов вызывает хаос в Раде
Невозможность переизбрать депутатов вызывает хаос в Верховной Раде. Об этом пишет газета The New York Times.
19:53
Принц Уильям — Саутгейту: вы должны быть невероятно горды своими достижениями
Принц Уэльский Уильям высказался об уходе Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии.
19:47
Израиль заявил об уничтожении 50% военного руководства ХАМАС
За девять месяцев боевых действий в секторе Газа ЦАХАЛ уничтожил половину руководства военного крыла палестинского движения ХАМАС.
19:42
В Италии задержали россиянина после гибели его сожительницы
В Италии задержали россиянина после гибели его сожительницы, гражданки Украины.
19:39
Алекс Джонс: позиция Трампа по Украине могла быть причиной покушения на него
Кандидат в президенты США Дональд Трамп мог стать целью из-за его заявлений о прекращении финансирования Киева, заявил в эфире RT американский журналист Алекс Джонс. По его словам, если бы политика всё-таки убили, это бы привело к гражданской войне в Соединённых Штатах.
19:39
Сперцян: Мхитарян видит меня лидером сборной Армении
Полузащитник сборной Армении и «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал об общении с игроком «Интера» Генрихом Мхитаряном.
19:33
Лавров на заседании СБ ООН поблагодарил постпреда США за «красочное выступление»
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН выразил «благодарность» постпреду США Линде Томас-Гринфилд за её выступление.
19:32
Лидер «Ночных волков»: байкеры из аффилированных с США мотоклубов воюют в ВСУ
Лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов заявил, что байкеры из аффилированных с США мотоклубов воюют в составе ВСУ и националистических батальонов киевского режима с 2014 года.
19:30
РИА Новости: специалисты закончили расшифровку чёрных ящиков самолёта SSJ-100
Специалисты закончили расшифровку чёрных ящиков самолёта SSJ-100, который разбился в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
19:27
Адвокат: мы шокированы решением властей ФРГ запретить журнал Compact
Сотрудники и руководство закрытого в Германии политического журнала Compact не выходят на связь после утренних обысков, сообщила RT пророссийская активистка Елена Колбасникова. Немецкие спецслужбы конфисковали все средства связи, а также изъяли деньги со счетов издания в пользу государства, рассказала собеседница.
19:24
УЕФА назвал гол Ямаля в ворота Франции лучшим на Евро-2024
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал лучший гол прошедшего чемпионата Европы — 2024.
19:23
В отношении жителя Владикавказа возбудили дело из-за призывов к терроризму
В отношении жителя Владикавказа, которого подозревают в призывах в интернете к терроризму и убийствам, возбудили уголовное дело.
19:19
Сийярто призвал ООН прекратить «прятаться в офисе»
ООН несёт ответственность за украинский конфликт, поэтому организация должна перестать «прятаться в офисе» и выступить за завершение украинского конфликта дипломатическим путём.
19:13
Макрон принял отставку премьер-министра Франции Атталя
Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя, который решил уволиться по итогам прошедшего в стране второго тура досрочных парламентских выборов.
19:09
Calciomercato: «Зенит» сделал предложение о покупке Йовича у «Милана»
«Зенит» сделал предложение итальянскому «Милану» о покупке нападающего Луки Йовича.
19:08
Сийярто заявил об отсутствии военного решения украинского конфликта
Конфликт на Украине нельзя закончить военным путём.
19:07
В Петербурге арестовали гражданина Украины за диверсию на электроподстанции
Красногвардейский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя по обвинению в подрыве трансформаторов на высоковольтной электроподстанции ПАО «Россети Ленэнерго».
19:05
Франкоязычный наёмник записал видео в прифронтовой деревне в зоне СВО
Иностранный наёмник записал видео с комментариями на французском языке в прифронтовом поселении в зоне СВО, на кадрах он показывает квадроцикл с наклейкой в цветах флага Украины и деревню, которая, по его словам, находится «в 3—4 км от линии фронта».
19:04
Сийярто заявил, что намерен обсудить с Лавровым украинский кризис
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым украинский кризис и развитие отношений.
19:02
Бастрыкин запросил доклад о расследовании отравления 17 человек на севере Москвы
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств отравления 17 человек на севере Москвы.
18:58
Bloomberg: антиправительственные протесты в Кении охватили десять городов
Возобновившиеся антиправительственные протесты в Кении охватили по меньшей мере десять городов.
18:53
Ступак: я не закончила карьеру, но вышла из состава сборной России по собственному желанию
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак заявила, что покинула сборную России, но не собирается завершать карьеру.
18:48
В Праге завели дело в отношении нарисовавших флаг Украины у российских домов
Чешская полиция возбудила уголовное дело в отношении семи граждан, нарисовавших в феврале 2024 года рядом с домами, принадлежащими россиянам и находящимися на территории памятной зоны, флаг Украины.
18:43
Захарова рассказала, о чём говорила с журналом Compact, который запретили в ФРГ
Немецкая цензура сегодня сопоставима с временами Йозефа Геббельса: там преследуют всё, что не вписывается в установки Берлина, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запрет в ФРГ журнала Compact, который взял у неё интервью.
18:41
Врач-хирург рассказал, что пошёл на СВО, взяв пример со своей бабушки
Врач-хирург с 20-летним стажем Максим Мокин рассказал RT, что пошёл на СВО, взяв пример со своей бабушки: она дошла до Берлина и расписалась на стене Рейхстага.
18:39
Романо: «Атланта» направила «Аталанте» новое предложение по Миранчуку
«Атланта Юнайтед» из МЛС сделала новое предложение «Аталанте» по переходу российского полузащитника Алексея Миранчука.
18:39
Производство сухого душа для военных нарастили в Подмосковье
В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что компания «Пластик Он Лайн» в четыре раза увеличила объём производства наборов для сухого душа.
18:32
Оперштаб: лесной пожар под Новороссийском ликвидирован
Лесной пожар, который начался 14 июля под Новороссийском, ликвидирован, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
18:31
В Краснодаре загорелись два склада и административное здание
Два складских помещения и одно административное здание горят в Краснодаре на площади 1 тыс. кв. м.
18:25
Захарова: экс-посол США Гренелл опоздал с идеей федерализации Украины
Помощник экс-президента США Дональда Трампа, бывший американский посол в ФРГ Ричард Гренелл опоздал с идеей создания автономных зон на Украине.
18:25
Агапитов опроверг свои слова о переносе Игр дружбы на 2025 год
Глава Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов заявил, что у него нет официальной информации о переносе Игр дружбы на следующий год.
18:24
В Германии запретили журнал Compact после его интервью с Захаровой
В Германии по указанию министра внутренних дел Нэнси Фезер запретили журнал Compact, который незадолго до этого взял интервью у представителя МИД России Марии Захаровой. Как сообщает источник ТАСС, именно это интервью стало поводом для цензуры.
18:18
Newsweek: российская РЭБ сделала американские снаряды Excalibur неэффективными
Российские средства радиоэлектронной борьбы сделали высокоточные американские снаряды неэффективными.
18:16
Гладков сообщил, что уходит на больничный до конца недели
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что уходит на больничный до понедельника, 22 июля, по рекомендации врачей.
18:15
На петербургском судостроительном заводе заложили новый тральщик
На Средне-Невском судостроительном заводе Санкт-Петербурга заложили тральщик «Виктор Корнер» проекта 12700 «Александрит».
18:13
В Тюменской области завершился фестиваль «Лето в Тобольском кремле»
В Тюменской области подвели итоги XV музыкального фестиваля «Лето в Тобольском кремле», завершившегося в Тобольске.
18:09
ЦБ России: инфляционное давление не демонстрирует устойчивого снижения
Инфляционное давление в России пока не демонстрирует устойчивого снижения. Об этом говорится в материалах Банка России.
18:09
Овечкин занял 54-е место в списке лучших спортсменов XXI века по версии ESPN
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказался на 54-м месте в списке лучших спортсменов XXI века по версии ESPN.
18:07
Генштаб ВС Сербии заявил о готовности сотрудничать с Россией
Сербия открыта для военного сотрудничества с Россией.
18:05
В Крыму из-за аномальной жары ввели веерные отключения электроэнергии
В Крыму из-за аномальной жары для сохранения целостности энергосистемы вводятся веерные отключения электроэнергии, в некоторых населённых пунктах возможны кратковременные перебои энергоснабжения, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
18:02
Спасатель пострадал при атаке ВСУ в Курской области
Украинский дрон атаковал частный дом в посёлке Тёткино Курской области, в результате пострадал тушивший возгорание спасатель.
17:54
Metaratings: «Сочи» предложил «Спартаку» подписать вратаря Заболотного
«Спартаку» предложили вратаря «Сочи» Николая Заболотного.
17:54
Лавров: для урегулирования на Украине Запад должен перестать угрожать России
Для окончания конфликта на Украине важно устранить его первопричины, в том числе угрозы, исходящие в сторону России от западных стран.
17:49
Полиция установила виновника природного пожара в посёлке Коктебель
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции установили личность виновника природного пожара в посёлке Коктебель.
17:43
В Херсонской области в результате атаки ВСУ пострадали два сотрудника МЧС
В Новой Каховке Херсонской области в результате атаки украинской армии пострадали сотрудники МЧС России.
17:41
Лавров: США ошибаются, когда думают, что не пострадают от глобального конфликта
Администрация американского президента Джо Байдена пребывает в опасном заблуждении, думая, что в случае новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники.
17:40
Опрос: уровень доверия украинцев к ЕС и США выше, чем к Украине
Украинский фонд «Демократические инициативы» совместно с Центром Разумкова провели опрос, из которого узнали, что украинцы больше доверяют ЕС и США, чем властям своей страны.
17:40
Федерация футбола Франции обратится в ФИФА из-за расистских кричалок аргентинских игроков
Федерация футбола Франции (FFF) подаст жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на игроков сборной Аргентины.
17:39
Лавров назвал унижением ФРГ решение разместить там дальнобойные ракеты США
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «унижением» ФРГ решение разместить там американские дальнобойные ракеты.
17:38
Лавров: Запад обязан заставить Украину соблюдать права нацменьшинств
Западные страны, являющиеся фактическими хозяевами киевского режима, обязаны заставить украинские власти соблюдать статью Устава ООН, гарантирующую основные права и свободы всех людей.