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NBC: эстафету олимпийского огня Париж встретил канканом

Материал представлен в переводе ИноТВ
Танцоры кабаре «Мулен Руж» устроили номер во время путешествия олимпийского огня по французской столице. Эстафета завершится зажжением чаши во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, сообщает NBC.

В районе Парижа Монмартр танцоры приветствовали эстафету Олимпийского огня, которая проходила мимо кабаре «Мулен Руж» к базилике Сакре-Кёр.

Эстафета завершится зажжением чаши во время церемонии открытия Парижских игр 26 июля.

В воскресенье звезда K-pop Джин был в числе бегунов, которые пронесли факел мимо ряда достопримечательностей Парижа, включая Триумфальную арку, собор Парижской Богоматери и Лувр.
 
Дата публикации 15 июля 2024 года.
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источник
NBC США Северная Америка
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