Le Figaro: до Олимпиады месяц, а Сена всё так же непригодна для водных соревнований

До начала Олимпийских игр—2024 в Париже остался только месяц, однако Сена остаётся слишком грязной для проведения церемонии открытия и водных состязаний, пишет Le Figaro. Местная администрация утверждает, что улучшение погодных условий повысит качество воды, однако возникающие сложности укрепляют сомнения в реализации задуманного.

За месяц до начала Олимпийских игр в Париже Сена по-прежнему слишком грязная для проведения там состязаний, пишет Le Figaro. Согласно отчёту столичной мэрии, «качество воды остаётся плохим из-за неблагоприятных гидрологических условий: дождей, высокой пропускной способности, низкой солнечной активности, температуры ниже климатической нормы и повышенного загрязнения». Со своей стороны префектура Парижского региона заявила, что ситуация должна улучшиться в течение недели вслед за погодой.

Концентрация двух фекальных бактерий, от которой зависит разрешение на купание, к концу июня значительно выросла. Сток реки в шесть раз превысил обычный уровень: 666 м3 вместо 100—150 м3. По этой причине перенесли репетицию церемонии открытия Игр, запланированную на понедельник.

Такие сложности укрепили сомнения в том, что открытие и олимпийские соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде удастся провести в Сене. На случай сильных осадков предусмотрены особые конструкции, которые не дадут неочищенной воде попасть в реку. Другой запасной план состоит в том, чтобы перенести состязания на несколько дней, однако о смене места проведения речи не идёт.