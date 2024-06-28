France 24: вопрос о готовности Парижа к приёму Олимпийских игр заставляет мир понервничать

До начала Олимпийских игр остаётся всего месяц, и готовность Парижа к их проведению заставляет понервничать, считает спортивный журналист Эд Эронс. В эфире France 24 он поясняет, что «экстравагантные» планы французов требуют особых мер безопасности. Между тем Франция до сих пор набирает сотрудников для её обеспечения. Также вызывает вопросы использование Сены для проведения соревнований — река всё ещё слишком грязная. Также свои коррективы может внести погода.

ДЖИНИ ГОДУЛА, ведущая канала France 24: Ровно через месяц весь мир устремит свой взор на Париж, где состоится церемония открытия Олимпийских игр. Однако по-прежнему остаётся большой вопрос – будет ли Франция готова к проведению олимпиады? Подробнее об этом мы поговорим с Эдом Эронсом, спортивным журналистом издания Guardian. Спасибо, что уделили нам время. Вы освещали немало олимпиад, и для начала спрошу, насколько текущая готовность Франции сопоставима с готовностью других стран, принимавших олимпийские игры в прошлом?

ЭД ЭРОНС, спортивный журналист The Guardian: Приветствую! Думаю, готовность Парижа принять Олимпийские игры заставляет понервничать поскольку до начала мероприятия остаётся всего лишь месяц. Во многом такая нервозность обусловлена экстравагантными планами французов, особенно в том, что касается церемонии открытия, которая будет проходить на Сене, что, разумеется, требует масштабных мер по обеспечению безопасности. На мой взгляд, они начинают всё улаживать, но получится ли у них будет видно через месяц.

ДЖИНИ ГОДУЛА: Да. Давайте расставим всё по полочкам, начиная с безопасности. Французская сторона до сих пор набирает сотрудников для обеспечения безопасности. Предусмотрены ли какие-нибудь запасные варианты на случай, скажем, террористических угроз в ходе грандиозной церемонии открытия? Которая, кстати, впервые в истории будет проводиться не на стадионе.

ЭД ЭРОНС: Сомневаюсь, что есть какие-то конкретные запасные планы, но в этот день в Париже будет задействовано 45 тысяч сотрудников полиции и других органов безопасности. Парад участников будет проходить по руслу Сены и маршрут составит 6 километров, так что можно представить, насколько большую территорию требуется охватить службам безопасности. С 18 июля, за восемь дней до церемонии открытия, начнут ограничивать доступ к некоторым участкам вокруг реки, так что это очень и очень масштабное начинание. Посмотрим, как всё пройдёт, ведь уже было несколько угроз. Уверен, вы освещали эту тему, но, в прошлом месяце был предотвращён возможный теракт, который планировали совершить во время Олимпиады на стадионе «Жоффруа Гишар» в городе Сент-Этьен. Так что Франция находится в состоянии повышенной готовности в преддверии Олимпиады. Разумеется, это крупнейшее международное мероприятие, которое, потенциально может стать мишенью. Посмотрим, насколько они готовы.

ДЖИНИ ГОДУЛА: И, конечно же, помимо безопасности, есть и другой повод для беспокойства – сама река Сена, где не только состоится церемония открытия, но и должны проходить соревнования по плаванию и триатлону. И вопрос не только в том, достаточно ли она чистая, но и в том, что в Париже в последнее время идут интенсивные дожди. Что будет с такими соревнованиями, как триатлон или плавание на открытой воде, если спортсмены не смогут зайти в Сену?

ЭД ЭРОНС: Да, этот момент действительно интересует людей ввиду воистину грандиозных планов использовать Сену для проведения соревнований по триатлону и плаванию на открытой воде. В попытке очистить Сену потрачены миллиарды евро, но, кажется, последние пробы показывают, что её состояние всё ещё никуда не годится. Мэр Парижа Анн Идальго должна была искупаться в Сене ещё, если не ошибаюсь, пару дней назад, но отложила обещанное купание на несколько недель и теперь планирует окунуться в реку буквально накануне старта Олимпийских игр. Что касается триатлона, то, по-моему, есть планы в случае чего сократить всё до двух дисциплин – велогонки и бега. И это, конечно, станет большим ударом для спортсменов, ведь плавание – очень важная составляющая данного вида спорта. Поэтому давление действительно колоссальное: очистить такую старую реку, вокруг которой живёт огромное количество людей, и которая очень загрязнена – задача невероятно сложная. Посмотрим, получится ли у них, но пока что это весьма сомнительно.

Дата выхода в эфир 26 июня 2024 года.