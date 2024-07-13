Выглядит смешно, но событие важное — BFM TV показал, как министр спорта Франции искупалась в Сене

Облачившись в защитный гидрокостюм, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене, став первым высокопоставленным политиком, сдержавшим своё обещание лично доказать чистоту реки перед Олимпийскими играми. Телеканал BFM TV получил разрешение вести прямую трансляцию «погружения» министра — от падения при заходе в воду до смелого заплыва на середину реки.

ВЕДУЩИЙ 1: Не стоит беспокоиться, за ней внимательно присматривают. А мы продолжим следить за происходящим.

ВЕДУШИЙ 2: О, начинается! Поскользнулась… Ой-ой-ой!

ВЕДУЩИЙ 1: Итак, получилось. На ваших глазах министр спорта «скользнула» в Сену!

ВЕДУЩИЙ 2: Да, вышло скорее не грандиозное погружение, а грандиозное сползание… Выглядит так, словно она очень счастлива поплавать. Ладно, это действительно выглядит смешно — но это всё-таки очень важное событие!

Мы напоминаем, что уже менее чем через две недели весь мир соберётся в Париже. Однако вот уже несколько недель подряд люди говорят, что с плаванием здесь могут возникнуть проблемы. Так что у политиков появилось желание показать, что всё у нас в порядке. Прежде чем предоставить вам слово, Алекси, мы пообщаемся с Николя Пельтье, который ведёт репортаж с места событий. Николя, расскажите нам поподробнее. Как мы видим, министр чувствует себя словно рыба в воде, причём во всех смыслах…

НИКОЛЯ ПЕЛЬТЬЕ, репортёр BFM TV: Именно так. Министр нырнула в Сену прямо рядом со зданием Национального собрания, на фоне Эйфелевой башни. Обстановка практически безупречна. Цвет Сены стал немного лучше, чем несколько недель назад — тогда цвет был совсем ужасный…

К министру спорта с шапочкой на голове и в костюме федерации триатлона Франции присоединился знаменосец паралимпийской сборной Алексис Анкинкан, который также взял на себя серьёзные обязательства по улучшению качества воды в Сене и обеспечению безопасности купания в ней. И вот сейчас они плавают здесь, в Сене, рядом с Елисейскими полями, рядом с Домом инвалидов.

Вы наблюдаете за министром спорта на BFM TV. BFM TV — единственный телеканал, которому удалось получить доступ к трансляции первых шагов министра спорта в Сену.

Она стала первым высокопоставленным политиком, взявшим на себя обязательство искупаться в Сене незадолго до начала соревнований, которые стартуют 26 июля. И она же стала первым политиком, который сдержал своё обещание. Искупаться в Сене пообещал и глава государства Эммануэль Макрон, а также мэр Парижа Анн Идальго, которая должна окунуться в среду 17 июля, чтобы показать, что Сена пригодна для плавания во время Олимпийских игр.

ВЕДУЩАЯ: Большое спасибо! Спасибо вам, Николя Пельтье. Мы вернёмся к вам позже, потому что министр, судя по всему, решила из воды не выходить…

ВЕДУЩИЙ 1: Ты просто завидуешь, так и скажи!

ВЕДУЩАЯ: Надо будет спросить, не наглоталась ли она воды… Мы догоним её чуть позже, когда она закончит купаться, и она сама нам всё расскажет.

Дата выхода в эфир 13 июля 2024 года.