CBS: в приграничных районах США опасаются нового наплыва мигрантов в ближайшие дни

Власти приграничных районов США готовятся к новому всплеску нелегальной миграции, который ожидается после того, как 11 мая закончится срок действия Раздела 42, позволявшего депортировать нелегалов. Многие опасаются, что после этого десятки тысяч человек начнут штурмовать границу с Мексикой, чтобы попасть на американскую территорию, передаёт CBS News.

В программе сегодня: ожидается, что кризис на южной границе только усугубится в ближайшие недели, поскольку 11 мая истекает срок действия введённых в эпоху пандемии ограничений, известных как Раздел 42. Корреспондент CBS Омар Вильяфранка сообщает, что власти приграничного города Эль-Пасо только что объявили чрезвычайное положение и опасаются гуманитарного кризиса.



Каждый день можно увидеть, как сотни мигрантов, разбивших лагерь возле церкви Святого Сердца в Эль-Пасо (штат Техас), сидят здесь, закутавшись в одеяла, или спят на импровизированных постелях — например, как 22-летняя Уильямани Андраре и две её дочери, одной из которых всего год, а второй три года. Они прибыли из Венесуэлы в числе других почти 1400 мигрантов, которые ежедневно пересекают границу и направляются в Эль-Пасо.



ОМАР ВИЛЬЯФРАНКА, корреспондент CBS: Она ищет работу и просто хочет обеспечить лучшее будущее для своих дочерей.



Раздел 42 был принят в рамках политики эпохи COVID-19 и позволил правительству высылать мигрантов, однако его действие истекает на следующей неделе. Мэр Эль-Пасо уже объявил в этой связи чрезвычайное положение.



Отец Рафаэль Гарсия руководит приютом при местной церкви Святого Сердца.



РАФАЭЛЬ ГАРСИА, священник из церкви Святого Сердца: Мы в основном занимаемся женщинами и детьми. Потребность в помощи зашкаливает.



Сотрудники таможни и пограничной службы говорят, что когда срок действия Раздела 42 истечёт, ежедневно до десяти тысяч мигрантов в день могут начать прибывать в США через южную границу, что почти вдвое превышает средний дневной показатель за март месяц.



Администрация Байдена при этом впервые заявила, что Мексика будет принимать некоторых мигрантов из других стран, которые были высланы из Соединённых Штатов после нелегального въезда.



Сегодня автобусы с мигрантами из Техаса прибыли в Нью-Йорк в рамках противоречивой политики республиканского губернатора штата Техас Крега Эбботта, который решил отвозить мигрантов в города, находящиеся под управлением сторонников Демократической партии.



МАНУЭЛЬ КАСТРО, уполномоченный мэрии Нью-Йорка по делам иммигрантов: Мы не хотим, чтобы дети и целые семьи спали на улице. Мы хотим иметь возможность позаботиться о людях. Но ресурсы для того, чтобы это сделать, находятся в руках федерального правительства.



ОМАР ВИЛЬЯФРАНКА: Городские власти в Эль-Пасо приветствуют решение Пентагона направить к границе 1500 военнослужащих на следующей неделе. Местные лидеры говорят, что это поможет высвободить агентов пограничной службы, чтобы они могли бороться с ожидаемым наплывом мигрантов. Нора?



Омар Вильяфранка, спасибо!



Дата выхода в эфир 04 мая 2023 года.