NYT: президент в 86 лет — американцы не хотят видеть Байдена в бюллетенях

Большинство сторонников Демократической партии США не хотят видеть Джо Байдена кандидатом в президенты на грядущих выборах. Дело в том, что к концу вероятного второго срока ему будет уже 86 лет и у американцев есть серьёзные опасения, сможет ли он исполнять свои обязанности, пишет The New York Times.

Как показал недавний опрос общественного мнения, только 47% демократов хотят видеть Джо Байдена в избирательных бюллетенях в 2024 году, пишет The New York Times. И дело не в его заслугах, а в его возрасте: молодёжь переживает, что, когда у Байдена закончится второй срок, ему будет 86 лет, и они сомневаются, что в этом возрасте он может быть эффективным.



«Возможно, это крайне несправедливо — люди стареют по-разному — и в случае с Байденом невозможно отрицать, что политика и теории заговора, а не факты, по крайней мере частично подпитывают обеспокоенность. Но кандидат в президенты не должен делать вид — как это часто делает Байден, — что преклонный возраст не представляет собой проблему», — пишет автор статьи. Байдену сейчас 80 лет, он старше всех президентов США за всю историю. И даже его сторонники опасаются, что возраст может помешать ему избраться на второй срок. Поэтому если он намерен баллотироваться, то ему нужно убедить избирателей, что он годен для этой работы.



При этом стареет всё политическое руководство США, отмечает автор статьи. Средний возраст сенаторов сейчас составляет 63,9 года, а депутатов — 57,5 лет. Для сравнения, средний возраст американцев в целом составляет 38,8 года.



И Байден признаёт, что эти опасения справедливы, но отвечает на это лишь: «Единственное, что я могу сказать, это «Смотрите на меня».



При этом Байден практически не даёт избирателям шанса посмотреть на него, отмечает автор статьи. Он постоянно отказывается общаться с общественностью, что в очередной раз вызывает вопросы о его возрасте и здоровье. Обычно американские президенты охотно отвечают на жёсткие вопросы журналистов перед камерами, но Байден от этого отказывается. Он провёл меньше пресс-конференций и интервью, чем большинство американских президентов. Если считать с 1923 года, то только Ричард Никсон и Рональд Рейган отвечали на вопросы СМИ меньше Байдена, но автор статьи сомневается, что Байдену стоит им подражать.



Кроме того, автор статьи рекомендует Байдену открыто говорить о своём возрасте и здоровье, «перестать претворяться, что это не имеет значения». У него есть и сильные выступления, как в случае с обращением к конгрессу 7 февраля. Тогда он с большой страстью представил итоги своего президентского срока и сделал предварительный обзор, вероятно, своей кампании по переизбранию.



СМИ отмечают, что общий уровень энергии Байдена стал ниже, «и он продолжает спотыкаться о слова в своих публичных выступлениях». Но автор статьи настаивает, что «сами по себе эти ошибки не говорят о том, что политик слишком стар, чтобы баллотироваться снова». Издание отмечает, что у Байдена много фактических достижений: рост количества рабочих мест, снижение инфляции, законы о борьбе с изменением климата, улучшении доступа к здравоохранению и инвестициях в производство и инфраструктуру. Он противостоял России и сплотил Запад на стороне Украины.



Но при этом Байден приближается к границе ожидаемой продолжительности жизни, и поэтому опасения по поводу его способности справиться с предвыборной кампанией и потенциальным вторым сроком вряд ли исчезнут. Мнение скептиков могут изменить только его действия и открытость, тем более что дискриминация по возрасту существует и многие люди в возрасте не готовы обсуждать эту тему. Так что это хороший повод для законодателей принять меры по защите возрастного населения начиная с 40 лет от дискриминации при приёме на работу.



Но на тех, кто идёт на выборы, это не может распространяться, ведь избиратели имеют полное право задавать вопросы о состоянии здоровья кандидата. В 2016 году и Дональд Трамп, и Хиллари Клинтон мало что рассказывали о своём здоровье. В свою очередь, Байден признал во время кампании 2020 года, что он «хронологически» стар, но насколько это важно, должны решать избиратели. В ноябре 2021 года он опубликовал медицинский отчёт, в котором говорилось, что он «здоровый, энергичный 78-летний мужчина», и не отмечалось ничего более серьёзного, чем скованность походки из-за изменений в позвоночнике и некоторый кислотный рефлюкс, который вызывал у него кашель. Примерно то же сказано в последнем на данный момент отчёте от 16 февраля. Но там не говорится о его когнитивных способностях.



Если Байден снова будет баллотироваться, он должен будет дать гарантии своим избирателям. Многие из них видели, как члены их семьи быстро угасали в свои 80 лет. Так что американцы следят за тем, что говорит и делает Байден, — как он сам и просил их делать, пишет The New York Times.