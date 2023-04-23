Американский экономист: в США назревает новый пузырь на рынке недвижимости — а Байден предлагает «безрассудные» решения

В США с мая вступит в силу новое федеральное правило, из-за которого для заемщиков с хорошим кредитным рейтингом вырастут ежемесячные платежи по ипотеке: за счёт такого своеобразного сбора администрация Джо Байдена планирует снизить платежи для более рисковых заемщиков. Как заявила в эфире Fox News американский экономист Стефани Помбой, такая политика властей просто «безрассудна» — ведь на американском рынке жилья снова образовался пузырь, который вот-вот может лопнуть.

А у нас в гостях — Стефани Помбой, экономист и генеральный директор компании MacroMavens. Стефани, большое вам спасибо, что к нам заглянули! Выгодоприобретателями всех этих схем всегда оказываются вовсе не те люди, о которых говорят власти, не униженные и оставшиеся без надежд на будущее жители бедных городских районов, а те, кто даёт правящей партии деньги — люди, которые скупают дома, а потом сдают их в аренду. Ведь именно они от этого всего и выиграют — спонсоры демократов.

СТЕФАНИ ПОМБОЙ, генеральный директор компании MacroMavens: Да что вы говорите... Мне вспоминается старая поговорка: «Те, кто отказываются учить уроки истории, обречены её повторять». Мы такой этюд отработали ещё при Джордже Буше — тогда власти решили, что нам нужно создавать общество владельцев домов, и администрация Буша при самом, как помните, активном участии Fannie Mae и Freddie Mac, а также Франклина Рейнса и Барни Фрэнка, решила, что нам необходимо сделать так, чтобы людям было проще приобретать себе жильё. Ну а к каким замечательным результатам это привело, мы все помним.





Но мне всё-таки кажется, что нынешняя ситуация — ещё более зловещая, чем вы обрисовали: дело здесь не в том, что предполагается подтколнуть людей к переезду в пригород и, по существу, склонить их к тому, чтобы приобрести дом. Ведь мы сейчас находимся на пороге очередного прокола экономического пузыря на рынке жилой недвижимости.





По существу власти подталкивают людей к тому, чтобы приобретать дома, которые они без такого стимула не смогли бы себе позволить — и ровно в тот момент, когда у них вот-вот уже уйдёт почва из под ног из-за спада цен.





Как сообщила только вчера Национальная ассоциация риэлторов США в своей сводке по продажам вторичной жилой недвижимости, цены на жильё сокращаются второй месяц подряд. То есть, процесс уже пошёл. И мы уже заметили, что объёмы продаж просто обваливаются, причём даже быстрее, чем было, когда лопнул пузырь на рынке жилой невдижимости 2007 года — а это предвещает, что спад цен будет столь же сильным. И на мой взгляд, мы снова, всего лишь второй раз в истории нашей страны, увидим спад цен на жилую недвижимость национального масштаба.





Поэтому вот эта идея о том, что именно сейчас нам пора подтолкнуть людей, которые не могут себе позволить приобрести дом, к тому, чтобы всё-таки это сделать, очень и очень опасна. Все эти люди скорее всего окажутся в безвыходном положении ещё до того, как получат ключи от своих новых домов. И что тогда? Какое решение предложат власти в этом случае? Знаете, даже представить страшно.





Ну а ещё Такер, как все понимают — ну или должны бы понимать, — причина того, что позволить себе покупку жилья может всё меньше людей, заключается в том, что мы больше десяти лет закачивали в свою экономику деньги своим безрассудным курсом в финансовой и налоговой сферах, и это как раз и создало огромный пузырь на рынке жилой недвижимости, который теперь пытается сдуть ФРС, поднимая ставку. Так что дома людям стали не по карману из-за сочетания вздутых цен на жильё и повышенной ставки. Цены на жильё стали неподъёмными вовсе не из-за расизма, а из-за безрассудной политики — а власти теперь решают эту проблему, предлагая столь же безрассудные варианты.

Как же метко сказано! Именно вот так и выглядит для среднестатистического человека инфляция цены активов. С нами была Стефани Помбой. Спасибо, что сегодня к нам заглянули!

Дата выхода в эфир 21 апреля 2023 года.