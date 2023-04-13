Тулси Габбард: цифровизация доллара — шаг к несвободе

Пытаясь получить как можно больше контроля над покупками граждан, как это уже было сделано в Европе, власти США на деле стремятся лишить людей их законных прав, убеждена бывший кандидат в президенты США Тулси Габбард. Как предупредила Габбард американцев в эфире Fox News, отказавшись от контроля за своими кошельками, они по сути потеряют свободу.

Если правительство когда-нибудь всё-таки переведёт валюту в цифровой формат, ваши гражданские свободы просто испарятся — ведь ваш банковский счёт смогут вычислять, а затем вас можно будет за непослушание оставить без гроша. В итоге вы окажетесь в лучшем случае в статусе крепостного.

Учитывая такое обстоятельство, сообщаем: цифровые валюты центральных банков, они же ЦВЦБ, уже вот-вот станут обычным делом в Европе. Как только что заявила председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, европейцы больше не смогут использовать в расчётах наличные деньги в объёме, превышающем одну тысячу долларов.

КРИСТИН ЛАГАРД, председатель Европейского центрального банка: В Европе теперь действует порог — при выплате суммы более тысячи евро наличными рассчитываться нельзя. Если расплачиваетесь — значит, становитесь участником теневого рынка и берёте на себя соответствующие риски. Если попадаетесь — получаете штраф или отправляетесь в тюрьму.

Получается, в тюрьму людей сажают за то, что они тратят свои собственные деньги без контроля со стороны властей. И вот такие вещи теперь приходят и к нам.

Против них выступала Тулси Габбард, которая, как вы и сами отлично помните, выдвигала свою кандидатуру на пост президента, а также была членом палаты представителей от Гавайев, — и она с нами на связи. Госпожа конгрессмен, большое вам спасибо, что к нам заглянули.

ТУЛСИ ГАББАРД, бывший кандидат в президенты США: Вам спасибо, Такер.

Это просто какая-то антиутопия, и как-то очень не хочется, чтобы подобное начали практиковать и у нас, — однако вы считаете, что это возможно, так ведь?

ТУЛСИ ГАББАРД: Да — это ведь очередной шаг власть имущих в нашей стране, которые твёрдо намерены и нас тоже лишить всех прав и свобод. Вся суть этих «цифровых валют центробанков» — обеспечить правительству возможность следить за соблюдением санкций. Они хотят иметь возможность отслеживать абсолютно все покупки граждан, начиная от жвачки и заканчивая автомобилями. А если у них будут такие данные — а при такой системе они их получат, — чем это обернётся? Они получат возможность принимать определённые решения — например, запрещать приобретать те или иные товары, а то и вообще замораживать средства человека.





Напрягать воображение, чтобы представить, что собой представляет такая власть и как ей можно распоряжаться, нет нужды, ведь мы уже видели, как демократы в конгрессе, включая Элизабет Уоррен и прочих, давят на компании — эмитенты платёжных карт, чтобы заставить их отслеживать абсолютно все покупки в магазинах, продающих огнестрельное оружие. Зачем? А чтобы потом эти частные компании могли рассказать: «Глядите-ка, а вот этот человек покупает...» ...Я даже не знаю, что они там считают запретной чертой, но компании в итоге должны были передавать информацию о таких «подозрительных» покупках правоохранительным органам, а последние, по идее, должны были принять меры и начать преследовать частное лицо за вполне законные приобретения.

В общем, мы в итоге возвращаемся к тому, как эта тема будет открываться. Как только мы откажемся от экономической автономии, мы потеряем свободу. Как только мы дадим кому-то возможность контролировать наш кошелёк, он получит контроль и над нашей свободой.

Как считаете, люди вообще понимают, что всё это подразумевает? Ведь подаваться всё это будет, как и всегда, как шаг в рамках борьбы с терроризмом и международной организованной преступностью в финансовой сфере. Но чует ли народ нутром, чем всё это может грозить?

ТУЛСИ ГАББАРД: Думаю, что не понимают — и это вполне объяснимо, ведь если послушать, что нам говорят власти — как было со всеми остальными мерами, будь то «патриотический» закон или законопроект RESTRICT, — они и с этими мерами проворачивают то же самое, заявляя: «Это делается ради вашего же блага, ради вашего удобства, чтобы вам было легче заключать сделки». И при этом они забирают себе всю власть, лишая её нас и подтачивая наши дарованные Богом и Конституцией права и свободы. А всё потому, что они хотят иметь возможность контролировать нас, американский народ.

Отлично сказано. С нами на связи сегодня была Тулси Габбард. Большое вам спасибо!

ТУЛСИ ГАББАРД: Вам спасибо, Такер!

Дата выхода в эфир 11 апреля 2023 года.