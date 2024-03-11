Edmonton Journal: канадская система ПРО для Киева зависла в американской бюрократической волоките

Система противоракетной обороны NASAMS, которую Канада заказала у США для передачи Киеву, не может быть отправлена на Украину из-за задержек, связанных с американской бюрократической волокитой, передаёт Edmonton Journal со ссылкой на слова министра обороны Канады Билла Блэра.
Прошло уже больше года с тех пор, как Канада пообещала на безвозмездной основе поставить Киеву систему противоракетной обороны NASAMS класса «земля — воздух» стоимостью $406 млн. По словам министра обороны страны Билла Блэра, несмотря на то что денежные средства были своевременно выделены американской стороне, выполнение заказа на приобретение военной техники застопорилось по вине Соединённых Штатов, пишет Edmonton Journal.
Кроме того, Украина обратилась к Канаде с просьбой доставить излишки ракет CRV-7, которые планировалось утилизировать, над чем в настоящее время работает канадское правительство. Блэр заявил, что власти намерены удвоить военные расходы к 2026 году, хотя государственный бюджет на 2024 год предусматривает сокращение средств, выделяемых на оборону. По словам Блэра, пришло время «найти больше денег».
В настоящее время Канада обязалась тратить 2% своего ВВП на военные и оборонные расходы. Примечательно, что такое увеличение расходов по сравнению с предыдущими годами составляет $20 млрд, в то время как североамериканская страна живёт при бюджетном дефиците.
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