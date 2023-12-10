Скотт Риттер: Украина — это рыба, гниющая с головы

Украина сейчас, как рыба, гниёт с головы, то есть с Владимира Зеленского, заявил в интервью Gegenpol бывший разведчик США Скотт Риттер. Он отказывается брать на себя ответственность за прошлые ошибки и борется с собственными военными элитами, чтобы удержаться у власти. Но это приведёт только к политическому ослаблению его позиций. «Я думаю, Зеленскому будет трудно пережить следующий год», — прогнозирует военный эксперт.

Здравствуйте, Скотт. Спасибо, что снова нашли для нас время. Если вы готовы, давайте сразу обсудим первую тему. Борьба за власть на Украине, по-видимому, обостряется. В начале недели украинские СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский отдаёт свои приказы военным напрямую, минуя главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По имеющейся информации, Зеленский делает ставку на параллельные структуры внутри армии, возникшие вокруг командиров сухопутных войск и военно-воздушных сил Александра Сырского и Николая Олещука.

В то же время всё больше политиков начинают критиковать Зеленского за его авторитарный стиль лидерства. К примеру, Виталий Кличко, мэр Киева и бывший чемпион по боксу. Как вы оцениваете процессы, происходящие на Украине? Может ли у Зеленского получиться найти опору своей власти внутри армии? Сможет ли он таким образом удержаться у власти?

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Я думаю, нам необходимо поставить всё в правильный контекст. Почему это сейчас происходит? Одно дело — сидеть сейчас и строить гипотезы. Может ли Зеленский удержаться у власти, если будет делать вот так и вот так? Ответом, конечно, будет «да». Теоретически. Но если углубиться в вопрос, почему это происходит, то ответ резко изменится.

Это происходит потому, что мы наблюдаем крах политического единства на Украине. Мы наблюдаем кризис, а точнее кризисы, к которым привели ошибки руководства в течение последних более чем 600 дней конфликта. Да и до этого были провалы. На Украине звучат злостные обвинения из-за понесённых потерь и экономического ущерба. И люди начинают задаваться вопросом: «Почему возник этот ущерб?»

Бывший американский президент Гарри Трумэн однажды сказал, что все вопросы решаются за его столом в Овальном кабинете в Белом доме. Если ты лидер, то ответственность лежит на тебе. Но Зеленский, по-видимому, не собирается брать на себя никакой ответственности, так что он пытается обвинить в провале других. И на данный момент генерал Залужный и украинские вооружённые силы — это его главная цель. И для того, чтобы маневрировать на этом политическом поле боя, он создал эти параллельные структуры военного руководства. И это только продолжает ослаблять украинскую армию.

Есть поговорка, что рыба начинает гнить с головы, а Украина — это сейчас вполне себе гнилая рыба. И она гниёт с головы, то есть с Зеленского. В этом и заключается проблема. Мы наблюдаем шаги отчаяния, политического отчаяния, чтобы сохранить за собой влияние. Но если взглянуть повнимательнее, то сегодня на Украине Зеленский — самая незначимая фигура. Западу он больше не нужен. Он стал позором и помехой. И я думаю, что, если ты начинаешь бороться с военными элитами, стоит ожидать обратного удара, который приведёт к политическому ослаблению Зеленского. И потом мы увидим таких людей, как Кличко, мэра Киева, и Залужного, который заявил, что у него есть политические амбиции и он стоит на старте. Я думаю, Зеленскому будет трудно пережить следующий год.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2023 года.