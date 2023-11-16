Украина, Газа и не только — 19FortyFive о препятствиях США на пути к развороту в Азию

Конфликты в Европе и на Ближнем Востоке тормозят поворот политики США в сторону Азии, сообщает 19FortyFive. Вашингтон беспокоит укрепление позиций Китая, который может пойти наперекор американским интересам. Именно для этого планируется сменить вектор в сторону азиатского региона, но продолжающаяся поддержка Киева и Израиля не даёт этого сделать.

Поворот в Азию очень важен для США, так как призван перенести вес дипломатических, экономических и военных усилий в этот регион, чтобы противостоять растущей мощи Пекина, пишет 19FortyFive. Но сменяющие друг друга кризисы затрудняют столь резкую смену стратегических ориентиров.

Два крупных международных конфликта мешают поменять вектор политики в сторону азиатского региона. Украинский вопрос является актуальным для США уже с 2014 года и, скорее всего, поддержка Киева не прекратится в ближайшее время. В конце сентября советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил: «Сегодня на Ближнем Востоке спокойнее, чем за последние два десятилетия». Вскоре начались боевые действия между Израилем и Палестиной. Вашингтон тут однозначно занял сторону бойцов ЦАХАЛ и начал активную поддержку Израиля, опять застопорив поворот в Азию.

Как отмечает автор статьи, в сложившейся ситуации Соединённым Штатам нужно было решить, какой из регионов на данный момент важнее, оценить собственные ресурсы и возможности. Попытаться понять, важнее ли растущее влияние Пекина, чем интересы в Европе и на Ближнем Востоке. США всегда старались не допускать появления регионального гегемона, который потом мог бы составить конкуренцию на общемировом уровне. Но такие события, как конфликт России и Украины или начало боевых действий между Израилем и сектором Газа, требуют немедленного реагирования.

Важнейшим аргументом в пользу поворота в Азию является реальная возможность Китая стать региональным гегемоном. Как пишет издание, США всё ещё самая могущественная страна в мире, но и их ресурсы ограничены, а желание контролировать всё может обернуться потерей позиций. «Произошло то, что Соединённые Штаты потеряли фокус, отвлеклись на войну на Украине, а теперь отвлеклись на Ближний Восток с войной между ХАМАС и Израилем, и поэтому США не могут полностью переключиться на Азию, и я думаю, что это большая ошибка», — заявил американский политолог Джон Миршаймер.

При всём при этом если Вашингтон хочет сохранить своё глобальное влияние, то придётся пытаться контролировать как Европу с Ближним Востоком, так и Азию. В этом кроется большая проблема. Нужно будет приложить огромные усилия, чтобы и противостоять растущей китайской угрозе в Азии, и укреплять Европу.

В конечном итоге американские политики должны решить, какие стратегические интересы являются наиболее важными. С одной стороны, в Вашингтоне все согласны с тем, что усиление Китая представляет собой наибольшую угрозу интересам США. Но при этом весь остальной мир также важен для США и конфликты на Украине и Ближнем Востоке лишь усложняют задачу для разворота в Азию.