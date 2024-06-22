Развивающееся сотрудничество и взаимодействие России, Китая, Ирана и КНДР представляет серьёзную опасность для Вашингтона. Такое мнение в интервью Fox News высказал генерал армии США в отставке Джейк Кин. По его словам, главная проблема в том, что в случае потенциального конфликта с этими странами Америке придётся вести боевые действия на нескольких направлениях.

ДЖЕК КИН, генерал армии США в отставке: Через четыре дня после ежегодного послания президента парламенту руководители нашей разведки выступили на запланированной встрече с конгрессом. Они заявили, что эти четыре страны, которые вы здесь выделили, представляют собой угрозу для США, которой мы не видели уже несколько десятилетий.

И если посмотреть на ситуацию, то мы действительно сталкиваемся с сотрудничеством и взаимодействием между четырьмя разными союзниками. Китай — это практически равный конкурент. Россия — это хроническая угроза. Иран стремится к господству на Ближнем Востоке. А КНДР обладает ядерным арсеналом и баллистическими ракетами, способными достичь США. Всё это очень серьёзно.

Мы в Институте изучения войны считаем, что не видели подобной угрозы со времён Второй мировой. Почему? Потому что мы можем быть вовлечены в несколько войн на нескольких театрах. Это действительно та трудность, с которой мы сталкиваемся.

И вот в чём проблема, Билл. Глава разведки сказала: «Это очень серьёзно. Мы не видели такого на протяжении десятилетий». Мы говорим: «Мы не видели ничего подобного со времён Второй мировой». Где администрация, которая ведёт откровенный разговор с американским народом о серьёзности этой угрозы и о том, как она повлияет на американскую безопасность? Такой разговор не ведётся. И это весьма возмутительно и постыдно.

Дата публикации 20 июня 2024 года.