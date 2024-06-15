Трамп: при жуликоватом Байдене мир в огне, а над США смеются

При Байдене над Соединёнными Штатами смеются по всему миру, — об этом, как сообщает Fox News, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп. По его словам, нынешний глава Белого дома — самый некомпетентный и коррумпированный президент в истории, который сейчас затягивает свою страну в третью мировую войну.

ДОНАЛЬД ТРАМП, экс-президент США: Сейчас при жуликоватом Байдене мир в огне. У нас страна, над которой смеются по всему миру. Наша граница наводнена. Свирепствует инфляция. В Европе хаос. Ближний Восток взрывается.



Иран совершенно осмелел, а они были банкротами, когда я был президентом. Китай наступает. А худший, самый некомпетентный и коррумпированный в истории президент затягивает нас в третью мировую.



Дата публикации 14 июня 2024 года.