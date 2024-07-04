Guardian: Риши Сунак может стать первым британским премьером, потерявшим кресло в парламенте
Риши Сунак боится проиграть в своём избирательном участке в Йоркшире, сообщает The Guardian со ссылкой на источники, приближённые к премьер-министру Великобритании. Сунак поделился с ними опасениями, что исход голосования в Ричмонде и Норталлертоне предсказать невозможно, в результате чего он может стать первым действующим лидером правительства, который потеряет своё кресло.
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