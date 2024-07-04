Guardian: Риши Сунак может стать первым британским премьером, потерявшим кресло в парламенте

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в частном порядке сообщил своим приближённым, что опасается проигрыша в своём избирательном округе на предстоящих всеобщих выборах, пишет The Guardian. Активисты Консервативной партии и сам премьер встревожены снижением поддержки из-за проблем, связанных с выходом Великобритании из ЕС, и неспособности контролировать нелегальную иммиграцию.

Риши Сунак боится проиграть в своём избирательном участке в Йоркшире, сообщает The Guardian со ссылкой на источники, приближённые к премьер-министру Великобритании. Сунак поделился с ними опасениями, что исход голосования в Ричмонде и Норталлертоне предсказать невозможно, в результате чего он может стать первым действующим лидером правительства, который потеряет своё кресло.

В 2019 году Сунак победил, набрав 63% голосов избирателей. Но сейчас, как отмечают источники, «он искренне боится поражения в Ричмонде: риск того, что ему придётся туго, сильно ударил по нему».

На этом фоне Сунак обдумывает возможность возвращения в индустрию финансовых услуг, независимо от того, останется ли членом парламента или нет. Бывший коллега предложил ему офисное помещение в лондонском районе Мэйфэр — популярном месте для хедж-фондов. По словам источников, премьер также рассматривает возможность проводить большую часть своего времени в Калифорнии, где у него есть дом.

Как отмечает The Guardian, большинство опросов предполагают, что Сунак должен сохранить своё кресло даже на фоне убедительной победы лейбористов по всей стране. Однако активисты Консервативной партии, работающие в избирательном округе премьера, встревожены снижением поддержки среди фермерского сообщества из-за проблем, связанных с выходом Великобритании из ЕС, и неспособности контролировать нелегальную иммиграцию.