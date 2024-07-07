Немецкая экономистка: Германии не нравится, что французские правые заботятся о Франции, а не о ЕС

Берлин серьёзно беспокоится из-за укрепления позиции крайне правых во Франции, потому что они отстаивают интересы своей страны, а не всего Евросоюза. Об этом в интервью L’Express рассказала немецкая экономистка Моника Шнитцер. По её словам, такие союзники Германии не нужны — она будет «искать новых друзей».

Приход к власти во Франции крайне правых недопустим — евроскептическое «Национальное объединение» отстаивает интересы своей страны и ориентировано на французские интересы, а не на Европу, а такие союзники европейским лидерам не нужны. Такое мнение в интервью L’Express выразила немецкая экономистка Моника Шнитцер, по словам которой в случае победы партии Марин Ле Пен Берлину «придётся искать новых друзей».

«Нам необходимо работать вместе в Европе, и даже больше, чем в прошлом, учитывая войну на Украине и очень высокую политическую и торговую напряжённость в отношениях с Китаем. Думать и стремиться к противоположному — это безумие!», — считает эксперт.

В интервью французскому изданию Шнитцер выразила несогласие с теми, кто поддерживает правых потому, что их стране «всё диктует Брюссель». По её словам, французы «просто не понимают, что именно эти общие правила защищают нас и даже должны быть усилены».

Кроме того, экономистка отметила, что Германии нужны такие европейские партнёры, которые будут готовы прилагать усилия для развития всего ЕС, а не только своей страны. Однако она признала, что сегодня с каждым днём таких стран становится всё меньше, приведя в качестве примеров правительства Нидерландов, Венгрии, Италии и Польши.