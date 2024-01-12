CNBC: несмотря на санкции, российская оборонная промышленность получает необходимые зарубежные компоненты

Санкции не мешают России получать нужные военные компоненты из-за рубежа, передаёт CNBC со ссылкой на новое исследование. Основными поставщиками являются Китай, Турция, ОАЭ и Гонконг. Американские технологии также не прекратили поставляться в Россию — они занимают второе место по доле общего импорта товаров боевого назначения.

Согласно новейшему исследованию украинского аналитического центра, Россия по-прежнему получает большие объёмы западных технологий, нужных для оборонной промышленности, передаёт CNBC. Санкции не стали для этого преградой. Турция, Китай, Гонконг и ОАЭ теперь играют ключевую роль в цепочках поставок.

Часто нужные компоненты разрабатываются компаниями со штаб-квартирами в странах «западной коалиции», но производства часто находятся на территориях других государств, что затрудняет контроль.

Москва импортировала «высокоприоритетных компонентов» для ведения боевых действий на сумму в районе $9 млрд. При этом объёмы импорта даже увеличились по сравнению с первыми 6 месяцами конфликта на Украине.

Интересно то, что американские технологии всё ещё активно поставляются. «Продукция американских компаний занимает второе место по доле в российском импорте товаров боевого назначения».

Всё это оборудование от компаний-гигантов: Intel, Analog Devices, Advanced Micro Devices и Texas Devices. Конечно, все они заявляют о том, что не причастны к импорту и прекратили поставки после введения санкций.

Также «отмечается значительный рост российского импорта одного из классов передовых станков». Это станки с компьютерным числовым управлением, «широко используемые в аэрокосмической, автомобильной и оборонной промышленности». На их импорт был наложен запрет со стороны ЕС и США, но Китай «собирается восполнить этот пробел». Как отмечает издание, поставки этих технологий из Китая выросли в «десять раз» с начала конфликта.

Санкции, таким образом, показывают свою полную несостоятельность. Они не мешают России получать необходимые компоненты. Авторы исследования из киевского аналитического центра считают, что западные власти должны «приложить больше усилий для улучшения их применения».