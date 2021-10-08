Newsweek: в России подумывают о создании Арктического флота

В России рассматривается вопрос создания новой структуры в ВМФ для защиты Северного морского пути и арктического побережья, сообщает Newsweek. Анонимный источник в военно-морской сфере сообщил эту информацию российским СМИ. По его словам, новое объединение будет выделяться из состава Северного и Тихоокеанского флотов и в дальнейшем пополняться кораблями и специальной техникой.

Российское Министерство обороны рассматривает возможность создания нового объединения ВМФ для защиты своих интересов в Арктическом регионе, сообщает Newsweek со ссылкой на российские СМИ, которым об этом поведал анонимный источник в военно-морской сфере.

«Сейчас рассматривается вопрос создания новой структуры — Арктического флота России. Это будет отдельное объединение в составе ВМФ, основной задачей которого станет обеспечение безопасности Северного морского пути и арктического побережья в зоне ответственности Северного и Тихоокеанского флотов», — сказал он.

По его словам, создание арктического объединения ВМФ позволит Северному и Тихоокеанскому флотам сосредоточиться на решении боевых задач: «Предполагается, что инфраструктура для функционирования нового объединения будет выделяться из состава Северного и Тихоокеанского флотов. В дальнейшем оно будет пополняться кораблями и специальной техникой в арктическом исполнении».

При этом в июне на встрече с американским президентом Джо Байденом глава Кремля Владимир Путин заверил его в том, что опасения Белого дома по поводу милитаризации Россией этого региона «абсолютно безосновательны». «Мы там не делаем ничего нового по сравнению с советскими временами», — напоминает слова российского президента американское издание.