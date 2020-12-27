АВС указала на «противоречивость» климатической политики России

Последние годы страны на севере Европы всё сильнее ощущают на себе последствия глобального потепления. Одной из стран, наиболее подверженных стихийным бедствиям, вызванных изменением климата, последнее время является Россия. Как пишет АВС, парадокс заключается в том, что Москва указывает на серьёзность проблемы глобального потепления, в то же время заявляя о наличии его преимуществ для себя.

Вот уже несколько лет жители стран, расположенных на севере Европы, не только своими глазами наблюдают последствия глобального потепления, но и ощущают их на себе. Тем не менее, пишет испанская газета АВС, правительства ряда из них до сих пор проводят весьма «противоречивую» климатическую политику.

В частности, как отмечает издание, для того чтобы зимой проложить путь для паромов, соединяющих материковую Швецию с Стокгольмским архипелагом, состоящим из более чем 20 тыс. островов, многие из которых обитаемые, обычно необходимо использовать ледокол. Однако последние несколько лет необходимость в ледоколах отпала. Дело в том что расположенный в акватории Балтийского моря архипелаг больше не покрывается льдом и снегом.

Однако страны Северной Европы обеспокоены влиянием глобального потепления не только на Балтийское море. Село Териберка в Мурманской области расположено на побережье Баренцева моря. Здесь находится одна из старейших мире метеостанций, которая насчитывает 130-летнюю историю. Однако вот уже несколько лет оттуда не передают данные о толщине льда, так как по крайней мере на протяжении последних десяти лет температура воды остаётся выше нуля почти всю зиму.

«Прежде температура воду опускалась до -1,3 °C. Но теперь нормой стала температура +3,5 °C», — заявила одному из шведских изданий сотрудница местной метеостанции Светлана Иванова.

В 2017 году правительство Финляндии инициировало международное исследование климатических изменений в Баренцевом море и в северной части Северного Ледовитого океана. Его результаты показали, что средняя температура там повышается быстрее, чем в других морях. Как пишет АВС, объяснением тому может служить тот факт, что средняя глубина моря составляет 230 м, в то время как средняя глубина остальных морей — 3729 м.

Не меньшее беспокойство изменение климата вызывает и с точки зрения таяния вечной мерзлоты, которая занимает более 60% территории России. Учёные указывают на то, что оттаивание ледников и снежных покровов может привести не только к ущербу инфраструктуре целого ряда населённых пунктов и потерям для экономик множества стран, но и к выбросу в атмосферу огромного количества парниковых газов. Это, в свою очередь, усугубит и без того печальное положение дел с глобальным потеплением.

Издание напоминает, что последние годы именно Россия является одной из наиболее подверженных стихийным бедствиям и экологическим катастрофам стран. Так, два года подряд сильнейшие пожары опустошают сибирские леса, а в конце мая этого года в Норильске произошла одна из крупнейших в арктической зоне утечек дизельного топлива, возможной причиной которой назвали таяние грунтов вечной мерзлоты.

Однако АВС указывает на своего рода «парадокс» — Россия проводит довольно «противоречивую» климатическую политику. С одной стороны, страна не только подписала, но и ратифицировала Парижское соглашение по климату, а президент Владимир Путин признал серьёзность проблемы климатических изменений. Но, с другой стороны, в Москве утверждают, что это может принести и важные стратегические преимущества — таяние ледников упростит проход судов через Северный морской путь и повысит его конкурентоспособность по сравнению с другими транзитными маршрутами.