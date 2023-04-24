NI: Россию нельзя подвергать остракизму, но нужно относиться к ней, как к мировой державе

На данный момент западные страны не хотят и думать о выстраивании отношений с Россией, пишет The National Interest. Но если этого не сделать, то между Западом и Россией возникнет линия вражды, как между двумя цивилизациями. Да и сближение России и Китая не в интересах Штатов. Поэтому автор статьи предлагает включить Россию в европейскую семью и не относиться к ней снисходительно, как к просителю.

Чиновники НАТО утверждают, что не собираются налаживать отношения с Россией и после окончания украинского конфликта, пока Путин у власти. «Это было бы серьёзной ошибкой не только в силу присущих России внутренних особенностей, но и в силу её отношений с другими странами, особенно с Китаем. Союзники по НАТО и сама Украина должны найти приемлемый план взаимодействия с Россией после войны», — пишет The National Interest.



Политику Украины и НАТО в отношении России определяет злость на Кремль, пишет автор статьи. Президент Зеленский поставил перед Украиной цель вернуться в границы 1991 года. «Эти понятные амбиции почти наверняка находятся за пределами досягаемости украинских сил». Но и Россия, как отмечает автор статьи, вряд ли добьётся поглощения всей Украины. Если не прибегать к тактическому ядерному арсеналу, у России нет военных ресурсов — людей, техники, боеприпасов, руководства, стратегии или напора — для этого, пишет автор статьи. Тем не менее ни одна из сторон пока не желает соглашаться на прекращение огня.



Зеленский отметил, что 2023 год будет ключевым для достижения целей Украины, и автор статьи считает, что это справедливо. Если украинские силы в течение года не смогут переломить ход конфликта, то ситуация, скорее всего, повернётся против них и в пользу России. Украина не может сражаться вечно, равно как не вечны их собственные активы и поддержка союзников. «Ничто из этого не предвещает победу России — это означает лишь то, что по крайней мере часть Донбасса и, вероятно, большая часть, если не весь Крым, останутся в руках России, а это означает, что границы де-юре рано или поздно приспособятся к реалиям де-факто», — отмечается в статье. Союзникам нужно будет вместе с Киевом разработать реалистичную стратегию, желательно до какой-то победы — и приемлемой, и достижимой для украинцев.



Тем не менее, несмотря на всё возмущение НАТО, остракизм в международной сфере не даёт разумного рецепта для отношений, особенно с такой большой и важной страной, как Россия, пишет автор статьи. Он напоминает о необходимости вдумчивого подхода как к долгосрочной, так и к краткосрочной политике с Россией.



Если же страны НАТО продолжат строить отношения на гневе, то в результате получится линия вражды от Баренцева моря по восточным границам Норвегии, Финляндии, Эстонии, Латвии и Украины до Чёрного моря и, в зависимости от позиции Турции, возможно, к Средиземному морю. Это будет граница вражды между целыми цивилизациями, каждая из которых — с огромными армиями и экономиками, с ядерным оружием.



Гнев по отношению к России не должен скрывать от политиков реальность: Россия — это обширная страна с огромными человеческими и природными ресурсами, действительно, своего рода империя с давней историей, напоминает автор статьи. У России значительные вооружённые силы, ядерное оружие и системы доставки. Кроме того, даже если Россия может быть подвергнута остракизму со стороны Запада, её нельзя изолировать от остального мира. Наконец, изоляция России толкнёт её в руки Китая, а это совершенно не в интересах Штатов. «Россия — это не какой-то малонаселённый атолл в Тихом океане, и было бы и безрассудно, и высокомерно, и даже саморазрушительно пытаться обращаться с ней, как с таковым».



Гораздо лучше, считает автор статьи, побудить Россию пойти на соглашение, предоставив ей за это преимущества. Среди них может быть возвращение к глобальной торговле, прекращение санкций и, в отличие от 1990-х, не унижение, а отношение к ней, как к мировой державе. «Вместо полного отсутствия отношений Россия — с Путиным или без него — должна быть интегрирована, насколько это практически возможно, в европейскую семью, и не как проситель, ищущий снисходительности вышестоящих», — пишет автор статьи. Нужно использовать не только кнут, но и пряник, а также необходимо, чтобы союзники по НАТО помнили, что цель состоит в улучшении статус-кво, а не в его ухудшении, настаивает автор статьи в The National Interest.