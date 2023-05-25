Hill: более 10% округов США сталкиваются с проблемой устойчивой бедности

341 из 3142 округов США «сталкивается с проблемой устойчивой бедности», сообщает The Hill со ссылкой на данные Бюро переписи населения США. При этом более 80% таких округов сосредоточены на Юге США. Как отмечает издание, округ считается «устойчиво бедным», если уровень бедности в нём составлял 20% или выше в течение трёх десятилетий.

Более 10% округов США «сталкиваются с проблемой устойчивой бедности». Об этом свидетельствуют данные Бюро переписи населения США, опубликованные в этом месяце, сообщает The Hill.

Последний отчёт Бюро переписи населения США показал, что в 341 из 3142 округов страны (10,9%) «в течение длительного периода наблюдался высокий уровень бедности».

Более 80% таких округов находятся на Юге США. «Они сосредоточены в неофициальных субрегионах, таких как Юго-Запад, Дельта Миссисипи, Юго-Восток, Аппалачи, а также в некоторых округах с большим количеством земель американских индейцев и коренных племён Аляски», — говорится в отчёте.

Было установлено, что почти 20% всех округов на Юге США «сталкиваются с проблемой устойчивой бедности». Несмотря на то что в южных штатах США проживает всего 38% населения страны, доля жителей этого региона в общей численности населения, проживающего в условиях устойчивой бедности, составляет 54,9%.

В 15 штатах и в округе Колумбия округа, характеризующиеся состоянием «устойчивой бедности», отсутствуют. В список таких штатов вошли Гавайи, Орегон и Невада на Западе, Миннесота и Айова — на Среднем Западе, а также Нью-Гэмпшир и Вермонт — на Северо-Востоке.

В 10 штатах 10% населения или более проживает в округах, в которых «в течение длительного периода наблюдался высокий уровень бедности». В 6 штатах в таких округах проживает 15% или более. К числу таких штатов относятся Луизиана, Миссисипи, Кентукки, Западная Вирджиния, Нью-Мексико и Нью-Йорк.

Бюро переписи населения США отмечает, что термин «устойчивая бедность» используется для обозначения «мест с длительной историей высоких показателей бедности» и отличается от «хронической нищеты», которая относится к людям, постоянно проживающим в условиях бедности. Округ считается «устойчиво бедным», если уровень бедности в нём составлял 20% или выше в течение трёх десятилетий с 1989 по 2015—2019 годы, пишет The Hill.