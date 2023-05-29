El Mundo: президент BusinessEurope заявил о бегстве компаний из утратившей конкурентоспособность Европы

Компании переводят своё производство из Европы в США и другие страны, поскольку континент утратил конкурентоспособность, заявил в интервью El Mundo президент Конфедерации европейского бизнеса (BusinessEurope) Фредерик Перссон. Среди причин для переноса производств он назвал чрезмерное регулирование и дорогие энергоносители.

Президент Конфедерации европейского бизнеса (BusinessEurope) Фредерик Перссон в интервью El Mundo предупредил о бегстве компаний из Европы из-за потери последней конкурентоспособности.



«Я думаю, мы должны быть реалистами и понимать, что европейские компании и Европа отстают в конкурентоспособности. Когда мы спрашиваем наших членов, как они воспринимают инвестиционный климат в Европе, подавляющее большинство, 90 процентов, говорят, что за последние три года он ухудшился», — заявил Перссон.



При этом он отметил, что в период с 2019-го по 2021 год прямые иностранные инвестиции сократились на две трети.



«Можно сказать, что это влияние пандемии, но в то же время мы видим, как на такую ​​же величину выросли прямые иностранные инвестиции в США, — подчеркнул президент BusinessEurope. — Нам нужно повышать конкурентоспособность Европы и её промышленности».



По его словам, у проблемы разные причины, среди которых — чрезмерное регулирование и дорогие энергоносители.



«Теперь, когда зима закончилась, это уже не так активно обсуждается, но нам нужны конкурентоспособные цены на энергоносители, поскольку следующая зима может быть суровой. Если мы сравним себя с США, то там цены на энергоносители намного ниже, и есть заводы, которые перебираются в Соединённые Штаты, в том числе и по этой причине», — заявил Перссон.



Говоря о переносе производств из Европы в США и Азию, он отмечает: «Компании очень робеют, когда дело доходит до признаний, поскольку ни один политик не пойдёт перерезать ленточку на закрываемом им заводе, но некоторые (компании. — ИноТВ) уже официально заявили об этом (переносе производства. — ИноТВ), например, производители аккумуляторов, которые рассматривают возможность открытия своего следующего завода в США, или производители из автомобильной сферы».



Кроме того, по словам Перссона, лёгкость ведения бизнеса в Европе не так хороша, как у конкурентов, таких как США и страны Азии. В частности, он указывает на сложности с получением разрешений, на что в Европе уходит от 7 до 10 лет, в то время как в США — 3—4 года.



Он также добавил, что европейскую жизнь меняют не только «зелёный и цифровой переход», но и «геополитический переход», вызванный украинским конфликтом.