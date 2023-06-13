N-TV: АдГ впервые обошла партию Шольца в еженедельном рейтинге

«Альтернатива для Германии» впервые набрала в еженедельном рейтинге больше голосов, чем партия канцлера Олафа Шольца, сообщает немецкий телеканал N-TV. Согласно опросу общественного мнения, АдГ заняла второе место после союза ХДС/ХСС и набрала 19% голосов, опередив социальных демократов на один процентный пункт.

На этой неделе «Альтернатива для Германии» набрала ещё два процентных пункта, опередив СДПГ в еженедельном исследовании рейтинга немецких партий, сообщает телеканал N-TV. В опросе, проведённом исследовательским институтом Forsa, правая популистская партия впервые вышла на второе место. В то же время ХДС/ХСС и другие партии потеряли по одному пункту, а остальные партии прошли эту неделю без изменений.

Если бы выборы в бундестаг состоялись на этой неделе, партии могли бы рассчитывать на следующий результат: ХДС/ХСС получила бы 29% (на выборах в бундестаг в сентябре 2021 года она набрала 24,1%), АдГ — 19% (по сравнению с прошлыми 10,3%), СДПГ — 18% (против 25,7% на выборах 2021 года), зелёные — 14% (14,8%), свободные демократы — 7% (по сравнению с 11,5% на выборах), левые — 4% (4,9% ранее). Другие партии получили бы в совокупности 9% голосов избирателей.

При этом доля не голосовавших и не определившихся избирателей на этой неделе составила 24% — немного выше, чем доля не голосовавших на последних выборах в бундестаг (23,4%).

Что касается предпочтений в отношении канцлера, то лидер ХДС Фридрих Мерц потерял часть поддержки по сравнению с предыдущей неделей. При выборе кандидата между Мерцем, канцлером Олафом Шольцем и министром экономики Робертом Хабеком, 25% всё же предпочли бы действующего канцлера. За Мерца проголосовал бы 21% немцев, если бы канцлер избирался напрямую, а не бундестагом. За Хабека проголосовали бы 15%, что на один пункт больше, чем на предыдущей неделе.

Как отмечает N-TV, если бы вместо Хабека от зелёных баллотировалась министр иностранных дел Анналена Бербок, Мерц также потерял бы два процентных пункта. Как и на предыдущей неделе, 26% проголосовали бы за Шольца и 19% — за Бербок.

В рейтинге политиков Шольц, Мерц и Бербок, но прежде всего Хабек, согласно опросам, потеряли доверие избирателей.

На вопрос, какая партия лучше всего справляется с проблемами в Германии, 12% назвали ХДС/ХСС, что на один пункт меньше, чем на предыдущей неделе. 11% доверяют политической компетентности СДПГ, что на один пункт больше, чем на предыдущей неделе. В ответ на тот же вопрос 10% немцев называют зелёных и 3% — СвДП.

В то же время Forsa впервые показывает «Альтернативу для Германии» отдельно в этом вопросе: 7% считают, что она обладает политической компетентностью для решения проблем страны. 55% не доверяют ни одной партии вообще, 2% называют другую партию — здесь наблюдается снижение на шесть пунктов, так как АдГ ранее входила в эту группу.

Данные о политических настроениях были собраны институтом исследования рынка и общественного мнения Forsa по заказу RTL в Германии с 6 по 12 июня 2023 года. База данных составила 2504 респондента, сообщает немецкий телеканал N-TV.