Чуть не умер, не успев начаться — Der Spiegel о тяжелой судьбе немецко-французского проекта по созданию танка будущего

Франция и Германия ещё годы назад объявили о создании нового танка в рамках совместного проекта под названием «Основная наземная боевая система» (MCGS), сообщает Der Spiegel. Но из-за разногласий инициатива чуть не умерла, даже не успев начаться. Теперь же министры обороны обеих стран сказали, что все противоречия устранены и наступает «оперативная фаза» реализации проекта. Однако отсутствие конкретных деталей и противоречивые заявления представителей Берлина и Парижа заставляют усомниться в его будущем, рассказывает немецкое издание.

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе министр обороны Франции Себастьян Лекорню встретился в Берлине со своим немецким коллегой Борисом Писториусом, сообщает Der Spiegel. Они обсудили совместный проект по созданию танка будущего в рамках проекта под названием «Основная наземная боевая система» (MCGS).

Сама инициатива возникла ещё годы назад, и в последние месяцы из-за разногласий шансы на её реализацию были малы, объясняет немецкий журнал. За кулисами шли споры о том, кто и какие части танка будет строить. Ссора зашла так далеко, что президент Франции Эммануэль Макрон лично осадил Писториуса и призвал Берлин перестать оказывать сопротивление, чтобы дело наконец-то сдвинулось с мёртвой точки.

На встрече же в Берлине ни один из министров не обмолвился о наличии каких-либо разногласий. Напротив, глава бундесвера заверил, что все они по большей части преодолены. По его словам, Франция возьмёт на себя руководящую роль в совместном создании истребителя, а Германия — танка. Лекорню ему не возразил, добавив, что теперь можно приступить к «оперативной фазе проекта» MCGS. До сентября военные эксперты и представители промышленности должны разработать конкретную дорожную карту. До рождества проект будет финализирован и запущен в разработку.

Однако никаких деталей министры не сообщили, а противоречивые заявления Писториуса по поводу той боевой системы, которая будет использоваться на танке будущего, заставляют предположить, что всё же не все разногласия устранены. В последние месяцы вопрос вооружения боевой машины как раз был краеугольным камнем конфликта между Германией и Францией. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall хотел разработать пушку, но Париж увидел в этом нарушение равновесия в проекте.

Трудности создаёт и Берлин, продолжает Der Spiegel. Изначально танк должен был разрабатываться группой KNDS, возникшей в результате слияния французского производителя вооружения Nexter и немецкой оружейного консорциума Krauss-Maffei Wegmann. Но в результате мощного политического давления участником проекта стал и немецкий оборонный концерн Rheinmetal, что вызвало у Франции недоверие, ведь два предприятия из Германии против одного французского — это неравное соотношение.

Неизвестно, получится ли у Парижа и Берлина действительно уладить все разногласия после встречи в Берлине. Очевидно, что министры обороны обеих стран хотели, чтобы в преддверии саммита в Вильнюсе их переговоры стали политическим символом, свидетельствующим о том, что «перспективный проект не умер, не успев толком начаться». Писториус и Лекорню собираются ещё встретиться в сентябре. Представитель Франции пообещал, что к тому времени они расскажут о дальнейших шагах.