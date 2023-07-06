Daily Mail: «маловато для войны с Россией» — у британской армии нашлось всего 40 готовых к бою танков и с десяток кораблей

Глава штаба обороны Великобритании заявил парламентариям, что в распоряжении армии страны имеется не более 40 готовых к бою танков и чуть более десятка кораблей, сообщает Daily Mail. По мнению депутатов, в таком положении стране придётся трудно в случае возможного конфликта с Россией, отмечает издание.

«Как выяснилось, у Великобритании имеется всего 40 танков и около дюжины фрегатов и эсминцев, готовых вступить в войну», — пишет The Daily Mail. Как подчёркивает газета, это самый низкий показатель за последнее время, и депутаты парламента считают, что Великобритании будет трудно вести войну с Россией в таком положении. По словам издания, британская армия достигла минимальных размеров со времён Наполеона из-за нехватки танков и бронетехники.

Выступая перед парламентариями, начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин пояснил, что по документам в Великобритании насчитывается около 200 танков, но из них только 40 готовы к боевым действиям. Глава ведомства также признался парламентариям, что у Королевского флота было 19 фрегатов и эсминцев, «которые впоследствии сократили до 17, потому что некоторые из этих кораблей были очень дорогими». При этом несколько кораблей находятся в ремонте или на техобслуживании, «так что, вероятно, 11 или 12 из них готовы к эксплуатации».

Тем не менее, по утверждению Радакина, Великоритания «вкладывает бешеные деньги» в бронетехнику, которая будет готова к концу этого десятилетия. Военачальник добавил, что недоволен оснащением армии, поскольку вооружённые силы нуждаются в пополнении запасов.

По мнению депутата парламента Марка Франсуа, слова Радакина свидетельствуют о том, что «вооружённым силам в настоящее время будет трудно вести войну с Россией», а его заявление о том, что Великобритания может предоставить в распоряжение НАТО полностью оснащённую боевую дивизию, представляют собой «фантазию».

Тем временем, Великобритания передала Украине 14 танков Challenger 2, напоминает издание.