CBS News: чтобы решить серьёзную проблему с новобранцами, американские военные приводят в форму располневшую молодёжь

На фоне серьёзнейшей нехватки новобранцев американская армия осенью прошлого года запустила подготовительный лагерь, где парней и девушек, не прошедших по требованиям к весу, приводят в форму для того, чтобы те смогли перейти в реальный учебный центр для новобранцев, а потом поступить на военную службу, сообщает CBS News. Кроме того, во время подготовки молодым людям пытаются заполнить пробелы в знаниях, образовавшиеся из-за дистанционного обучения во время пандемии COVID-19, говорится в материале.

Не секрет, что вооружённые силы США изо всех сил пытаются выполнить цели по набору, поэтому армия применяет новый подход, чтобы гарантированно никого не обделить вниманием.



В сегодняшнем выпуске Eye on America корреспондент CBS News Дэвид Мартин демонстрирует нам учебный лагерь, который предоставляет новобранцам новые возможности.



БЕН ТОМАС, инструктор: Опустите пятки на землю.



На базе Форт Джексон в Южной Каролине новобранцы встают ещё до рассвета.



БЕН ТОМАС: Кисть на локоть и тяните правой рукой.



Однако это не учебный лагерь, в который ездил ваш отец. Инструкторы действуют больше как личные тренеры, а не сержанты-инструктора по строевой подготовке.



БЕН ТОМАС: Держи её вот так, в подвешенном положении, понял?



И штаб-сержант Бен Томас говорит, что делается это специально.



БЕН ТОМАС: Да, мы обращаемся с ними по-другому. Мы также хотим немного привить им дисциплину, и это отнюдь не обязательно делать с помощью криков и воплей.



Это подготовительный лагерь для парней и девушек, которые хотят поступить на военную службу, но не проходят по ограничениям на процентное содержание жира в организме. Они приехали в Форт Джексон, чтобы сбросить вес и привести себя в форму для реального учебного центра для новобранцев.



ДЭН ХЕЙС, подполковник: Здесь не применяется подход «сломай их и собери обратно».



Руководит подготовкой подполковник Дэн Хейс.



ДЭН ХЕЙС: Мы встречаем их на полпути, чтобы помочь им достичь стандартов, дать им возможность служить вместе с нами.



Армия запустила этот учебный лагерь прошлой осенью из-за серьёзной — 25-процентной — нехватки новобранцев. Это отчасти было вызвано тем фактом, что большинство молодых людей не соответствуют базовым требованиям по физическому и психическому здоровью для службы в армии.



На базе Форт Джексон также проводятся занятия для тех, кто получил плохие результаты на письменных экзаменах.



ДЭВИД МАРТИН, корреспондент CBS News: А вы не изучали этого в старших классах?



КЕЛЛИ ФРАНС, курсант: Изучала, но из школьной программы уже ничего не помню.



Как и у других людей в этом классе, последние годы школы Келли Франс обучалась дистанционно из-за коронавируса.



КЕЛЛИ ФРАНС: Когда учитель стоит перед тобой, учиться гораздо сложнее, чем на компьютере.



Из подготовительного лагеря в учебный перешли пока 7600 человек. Само по себе это не решит проблему с набором новобранцев. Но для этих парней и девушек это шанс на службу.



Eye on America, Дэвид Мартин, Форт Джексон, Южная Каролина.



Дата публикации 05 июля 2023 года.