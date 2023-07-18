Military Watch: «убийца танков» не выдержал проверку на Украине
Многочисленные западные источники утверждают, что минимум треть поставленных Украине в апреле американских боевых машин M2 Bradley была брошена, повреждена или уничтожена, чему есть визуальное подтверждение. Как пишет Military Watch, об этом говорится в целом ряде публикаций, в том числе на страницах The New York Times, где подчёркивалось, что 47-я механизированная бригада Украины, прошедшая подготовку на Западе, всего за две недели потеряла 30% своих Bradley. Первые фотографии машин, чей парк понёс тяжёлые боевые потери наряду с поставленными немцами танками Leopard 2A6, появились в начале июня.
Как продолжает издание, хотя Вашингтон обязался пополнять украинский парк Bradley взамен уничтоженных машин и даже дополнить их танками M1A2 Abrams, чиновники и законодатели США неоднократно давали понять, что будущее оружейных поставок Киеву будет сильно зависеть от фронтовых успехов. Долгожданное наступление на российские позиции, стартовавшее в начале июня, пока что привело лишь к скромным результатам и огромным потерям ВСУ, а также серьёзно испортило репутацию ключевым системам вооружения, включая Bradley и Leopard 2. Примечательно, что новая бронетехника западного производства в боевых действиях непосредственно до наступления не использовалась и хранилась для оснащения элитных подразделений вроде 47-й механизированной бригады в надежде прорвать позиции русских.
Ссылки по теме
-
New York Times: у Европы есть всё, чтобы защитить себя без помощи США, — кроме желания
-
Spiegel: минные поля замедляют наступление украинцев и подрывают их боеспособность
-
Der Spiegel: 40% американских подлодок выведены из строя и ждут ремонта
-
Spiegel: самим не хватает — новый пакет военной помощи Украине на €700 млн вызвал «смешанные чувства» у бундесвера