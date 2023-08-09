N-TV: Rheinmetall модернизирует бельгийские танки Leopard 1 для отправки на Украину

Немецкий концерн Rheinmetall собирается поставить на Украину около 30 единиц тяжёлой военной техники, сообщает телеканал N-TV. С этой целью в Бельгии были закуплены 50 танков Leopard 1, которые теперь будут переоборудованы на заводах компании в Дюссельдорфе для дальнейшей отправки на Украину.

Немецкий производитель вооружений Rheinmetall готовит очередной экспорт боевых танков на Украину. Для этого компания приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской фирмы OIP Land Systems, сообщает телеканал N-TV со ссылкой на отраслевые круги.

Теперь эти машины будут переоборудованы на немецких заводах компании в Дюссельдорфе для использования на Украине. В конечном итоге на Украину будет поставлено около 30 из 50 боевых машин. Первоначально о покупке 50 боевых машин сообщили бельгийские СМИ, однако было неясно, кто приобрёл Leopard 1 у компании OIP Land Systems.

Как отмечает немецкий телеканал, этот основной боевой танк является предшественником состоящих на вооружении бундесвера танков Leopard 2, несколько десятков которых уже были отправлены на Украину. Киев в данный момент зависит от поставок оружия с Запада, необходимых ему для борьбы с Россией, напоминает N-TV. Официальных заявлений по поводу поставки танков на Украину от немецкого министерства обороны или компании Rheinmetall пока получить не удалось.