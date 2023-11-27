Le Parisien: французская компания L’Oréal продолжает работу в России

Глава французской косметической компании L’Oréal Николя Иеронимюс заявил, что корпорация продолжает «ограниченную деятельность» в России, пишет Le Parisien. После начала СВО магазины бренда в российских городах закрылись, однако завод под Калугой продолжает производство товаров первой необходимости.

Французская компания по производству косметики L’Oréal продолжает «ограниченную деятельность» в России, приводит Le Parisien слова генерального директора корпорации Николя Иеронимюса. «Мы … сохранили часть нашего бизнеса в России», — заявил он в эфире France info.

Как напоминает издание, L’Oréal принадлежит завод под Калугой, начавший работу в 2010 году. В марте прошлого года компания объявила, что временно закроет магазины в России, однако не остановит завод, где работает 2200 русских сотрудников. Главным образом там производят шампуни и краски для волос, а также гигиенические средства и детские товары.

Иеронимюс подчеркнул, что такие предметы первой необходимости позволяют «поддерживать работу завода, выплачивать зарплату и обеспечивать безопасность сотрудников в России». Он также выразил надежду, что такое решение позволит предприятию избежать ареста имущества или других действий в отношении его активов и сотрудников.

Le Parisien отмечает, что L’Oréal — не единственная французская компания, которая осталась в России после начала СВО. Согласно списку Йельского университета, не свернули свою деятельность продовольственный гигант Auchan и лидер французской энергетики TotalEnergies. В то же время российские активы производителя молочных продуктов Danone и датской пивоваренной компании Carlsberg в середине июля перешли под госуправление.