Business Insider: несмотря на санкции и давление Запада, Raiffeisen продолжает зарабатывать в России

За все эти годы австрийский банк Raiffeisen так и не ушёл из России, пишет Business Insider. Более того, в этом году половину выручки финансовый институт получил как раз за счёт своей российской «дочки». При этом, по словам гендиректора Raiffeisen Bank International Йоханна Штробля, компания предпринимает попытки уйти из страны или отделиться от австрийского филиала, но этому мешают строгие российские и европейские законы.

С начала боевых действий на Украине прошло почти два года, а австрийский банк Raiffeisen продолжает зарабатывать деньги в России, сообщает Business Insider. В этом году российская «дочка» финансового института получила больше €1 млрд, а это почти половина от общей выручки компании, которая составляет €2,6 млрд.

При этом на Raiffeisen оказывается большое международное давление, продолжает издание. В феврале Министерство финансов США даже провело специальное расследование на предприятии, но фактов нарушения санкционного режима выявить не удалось.

В России же банк стал уже самым крупным западным кредитором. При этом, по словам гендиректора Raiffeisen Bank International Йоханна Штробля, компания на самом деле прилагает усилия для того, чтобы уйти из России или отделиться от своего австрийского филиала, и даже сокращает свою финансовую деятельность, выдавая меньше кредитов, но этим попыткам препятствуют строгие российские и европейские законы.

В частности, ограничения на операции с капиталом, запрещающие иностранным компаниям выводить свои доходы из России. И это касается не только банка Raiffeisen. По имеющимся подсчётам, в России «застряли» около €20 млрд, принадлежащих предприятиям из так называемых «недружественных государств».