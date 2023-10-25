Profil: важные партнёры — Запад не хочет ссориться с помощниками России в обходе санкций

Несмотря на санкции, западные товары продолжают попадать в Россию, пишет Profil. Происходит это благодаря так называемому параллельному импорту через Турцию и страны СНГ. И Запад с этим особо ничего поделать не может. И не только потому, что сети дистрибуции крайне сложны и непрозрачны, но и потому, что в ЕС и США не хотят ссориться с этими государствами, часть из которых — их важные экономические и политические партнёры.

Несмотря на санкции, западные товары продолжают попадать в Россию, причём зачастую без ведома производителя, пишет Profil. Маршрут их транспортировки пролегает через Турцию или страны СНГ, которые не присоединились к штрафным мерам. К примеру, в прошлом году австрийские предприятия практически удвоили свой экспорт в Армению. Рост вывоза товаров в Грузию составил 26,5%, а в Турцию — 23,6%. Схожий тренд наблюдается и во многих других странах — членах ЕС.

Так называемый «параллельный импорт» превратился в хороший бизнес для соседей России. В этих странах возникла сложная, многослойная и непрозрачная сеть дистрибуции. Стамбул вообще стал перевалочным пунктом для большого количества промышленных товаров, предназначенных для дальнейшей перепродажи в Россию. После начала боевых действий на Украине полки в московских торговых центрах на некоторое время опустели, но довольно быстро снова заполнились западными товарами. Появились также снова автомобили и комплектующие для них, полупроводники, высокотехнологичная техника и другая продукция, используемая в том числе и в производстве вооружения.

На данный момент объёмы российского импорта вернулись к показателям, зафиксированным до начала СВО. Единственная разница заключается в том, что теперь товары поступают не из ЕС, а из Китая, Турции, Индии или стран Кавказа. При этом европейский экспорт в эти государства вырос только по тем позициям, которые попали в санкционные списки. Показатели по продукции, которой штрафные меры не коснулись, остались такими же.

В связи с этим в Европейском совете решили, что необходимо полностью запретить провоз товаров и технологий, которые могут способствовать военному или технологическому укреплению России или развитию её возможностей в сфере обороны и безопасности. Но проследить за выполнением такого запрета будет практически невозможно. Ведь западные предприятия, придерживающиеся санкционного режима, заключают договоры о поставках с региональными покупателями. То, что потом происходит с их товаром, уже находится вне зоны их контроля. И во многих случаях позже продукция через различных посредников попадает в Россию.

Для того чтобы воспрепятствовать обходу санкций, эксперты советуют обратить большое внимание на банки, через которые проходят платежи за импорт товаров. Ведь сейчас для любого директора небольшого армянского банка россияне готовы «постелить красный ковёр». Другими популярными странами, используемыми для финансирования сделок, служат Грузия, Азербайджан, Турция, Казахстан и Киргизия. К тому же австрийский банк Raiffeisenbank International до сих пор напрямую представлен в России. Но западные политики не спешат предпринимать какие-либо действия по этому поводу. Турция для Европы — это миграционный буфер. Казахстан и Азербайджан — важные страны — импортёры ископаемых ресурсов. Поэтому на Западе не хотят сориться с этими государствами.