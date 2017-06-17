Profil: глава МИД Украины напугал австрийцев кибервойной с Россией Австрия имеет большое значение для российского лидера Владимира Путина, и поэтому Москва вмешается в выборы в австрийский парламент, с уверенностью заявил в интервью Profil глава МИД Украины Павел Климкин. По его мнению, «подрывные действия» России могут принять разные формы: денежные вливания, кибервойна, пропаганда и распространение ложных новостей. 17 июня 2017 Profil

Лавров: не мы инициировали санкции, их отмена от нас не зависит Вопрос одновременной отмены западных и российских санкций не зависит от Москвы, поскольку не она была инициатором ограничений, заявил в интервью изданию Profil Сергей Лавров. По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, России пришлось ввести ответные меры, поскольку из-за санкций западные компании могли получить на российском рынке нечестные конкурентные преимущества. 7 февраля 2017 Profil

Один день Russia Today: тигр, бомбы, мини-юбки Журналист австрийского издания profil решил провести день за просмотром эфира российского телеканала RT. Как пишет автор, эксперимент удался. Увиденное зародило в нем тревогу и беспокойство за судьбу всего мира. 22 октября 2014 Profil

Profil: Успех России на мировой арене недолог Внешнеполитические достижения Владимира Путина основываются на его безжалостности, смекалке и попрании демократических принципов, пишет австрийский журнал Profil. Российский президент не понимает, что единственный успешный путь - это путь к демократическому европейскому государству. Поэтому все успехи России 2013 года недолговечны, считает издание. 31 декабря 2013 Profil

Отец Толоконниковой: Ханжеская Россия - кошмар для всего мира Андрей Толоконников, отец находящейся в заключении участницы Pussy Riot, в интервью австрийскому журналу Profil назвал Россию кошмаром всего мира. По его словам, группа Pussy Riot борется за изменения к лучшему, но сталкивается с ханжеством и отсталостью. Тем не менее «панк-молебен» достиг определенного успеха, инициировав дискуссию о взаимоотношениях церкви и государства. 9 ноября 2013 Profil