Le Figaro: за Депардье, обвиняемого в изнасиловании, вступились французские звёзды

Французского актёра Жерара Депардье обвиняют в насилии и домогательствах, но видные деятели культуры вступились за него, сообщает Le Figaro. Среди них актёр Пьер Ришар и жена бывшего президента Саркози певица Карла Бруни. Они призвали не отказывать ему в презумпции невиновности и напомнили о его огромном вкладе в культуру и кинематограф.

Французский актёр Жерар Депардье стал обвиняемым по двум жалобам на изнасилование и сексуальное насилие, однако 50 ведущих представителей культуры выступили в его поддержку и написали открытое письмо, опубликованное в Le Figaro. Среди них актёры Бенуа Пулворд, Пьер Ришар, оскароносная актриса Шарлотта Рэмплинг и жена бывшего президента и певица Карла Бруни.

В своём обращении они называют Депардье величайшим актёром, «последним священным монстром кинематографа». Его преследование они называют линчеванием, и оно происходит вопреки презумпции невиновности, «которую он получил бы, как и все остальные, если бы не был гигантом кино».

Нападение на Депардье они сравнили с нападением на искусство. По их словам, Франция ему многим обязана, поскольку он обогащает не только всемирное искусство, но и укрепляет культурное влияние Франции. «Кино и театр не могут обойтись без его уникальной и неординарной личности. Лишить себя этого огромного актёра было бы трагедией, поражением. Смертью искусства. Нашей смертью».

Они напомнили о лучших ролях Депардье в произведениях классических авторов и талантливых режиссёров. «Что бы ни случилось, никто и никогда не сможет стереть неизгладимый след его творчества, навсегда ознаменовавшего наше время. Остальное, всё остальное — дело правосудия, и только правосудия», — приводит издание их слова.