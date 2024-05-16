CNN: Россия способна свести на нет космическое преимущество США

США признали, что боятся российского противоспутникового оружия, которое ещё не было разработано, сообщает CNN. Тем не менее Вашингтон всячески старается помешать Москве и для этого привлекает к сотрудничеству международных партнёров. По мнению чиновников, слишком многое поставлено на карту, чтобы позволить России пошатнуть космическое преимущество США.

Высокопоставленные американские чиновники публично признали, что некоторые районы космоса, критически важные для экономики и национальной безопасности США, могут стать непригодными для использования на срок до года, сообщает CNN. Виной тому новое российское противоспутниковое оружие.

Соединённые Штаты всячески стараются помешать России разработать такое оружие, которое способно лишить Вооружённые силы США доступа к некоторым или всем их космическим возможностям. Для этой цели они привлекли к сотрудничеству международных партнёров.

Впервые об этой угрозе в феврале упомянул председатель комитета палаты представителей по разведке Майк Тернер. Позже поступило подтверждение от Белого дома, правда с оговоркой, что подобное оружие пока не было применено.

Успех операций американской армии во многом зависит от работы спутников, которые выполняют важнейшие функции вроде навигации, связи и предупреждения о ракетном нападении.

Вооружённые силы США отвыкли воевать без спутниковой связи. Последний раз такое было ещё во времена корейской войны. Война во Вьетнаме уже велась с поддержкой спутников, а GPS внедрили в 70-х годах, поясняет CNN.

Поэтому сейчас сбой в работе спутников вынудил бы, скажем, морскую пехоту ориентироваться по компасу и карте, на которые полагались их прадеды. Также было бы проблематично отследить запуск межконтинентальных баллистических ракет или ядерные взрывы.

Проблемы со спутниками сказались бы и на жизни обычных людей, лишив их привычных способов общения, интернета и удобств передвижения. Кроме того, различные учреждения полагаются на точность определения времени с помощью информации от GPS.

В конце апреля авиакомпания Finnair была вынуждена на месяц приостановить полёты в эстонский Тарту из-за помех GPS. В произошедшем, конечно, обвинили Россию.

Как отмечает CNN, ранее мировое сообщество было готово признать, что использование определённых видов космического оружия несёт вред всему человечеству. Разрушительные противоспутниковые испытания не проводились на протяжении почти трёх лет.

В декабре 2022 года ООН приняла резолюцию, поддерживающую мораторий на испытания такого оружия. Тогда её поддержали 155 стран. Однако, по мнению CNN, времена меняются и ничто не мешает Китаю или России решить применить что-то подобное в космосе, лишь бы насолить США и лишить Штаты их преимуществ.

Об этом свидетельствует и тот факт, что Россия наложила вето, а Китай воздержался во время голосования по другой резолюции ООН. В апреле этого года США и Япония пытались добиться запрещения использования ядерного оружия в космосе. Это вызывает недоумение, поскольку это уже запрещено договором по космосу 1967 года.

Во время голосования постпред России в ООН Василий Небензя назвал проект «грязным спектаклем» и «циничной уловкой». Перед этим Россия и Китай предложили внести поправку, призывающую не допускать размещения любого оружия в космическом пространстве.

Теперь американским военным и политикам предстоит рассмотреть наихудшие сценарии, чтобы определить, какие критически важные задачи могут быть выполнены только космическими средствами, а также выделить ресурсы на защиту и повышение устойчивости важнейших функций.

К сожалению, предполагаемый оборонный бюджет США на 2025 год не отражает масштабов и срочности противодействия космическим угрозам, констатирует CNN. Помимо прочего, так и не решена задача управления спутниками в условиях засорения космоса мусором или повышенной радиации.

Также пришло время изучить методы резервного копирования, интегрировать эти копии в военные операции и вплотную заняться поиском альтернатив GPS.

Специалисты уверены, что в нынешних условиях руководству страны стоит подумать о том, как вести боевые действия без помощи спутников или с серьёзным ухудшением их работы, чтобы не столкнуться с этим в разгар войны. Важно дать противнику понять, что Соединённые Штаты могут поддерживать свою военную эффективность без помощи космоса, уверено CNN.

На сегодняшний день три страны способны эффективно уничтожать объекты в космосе и две из них — противники Вашингтона. Слишком многое поставлено на карту, чтобы закрыть глаза на Китай и Россию, которые, по мнению автора статьи, пойдут на всё, даже рискнут собственным доступом к космосу, лишь бы подорвать национальную безопасность США.