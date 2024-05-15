Власти европейских государств, в числе которых Великобритания, находятся в процессе оценки своего военного потенциала, передаёт индийский телеканал Wion. Согласно недавним исследованиям, потенциал Великобритании в сфере систем ПВО «практически незначителен».

На фоне отсутствия каких-либо признаков снижения напряжённости в конфликте на Украине власти европейских государств, в числе которых Великобритания, находятся в процессе оценки своего военного потенциала. Согласно недавним исследованиям, потенциал Великобритании в сфере систем ПВО, цитата, «практически незначителен». В то же время оборонное ведомство страны предупреждает о самой высокой за последние 30 лет опасности нападения с воздуха. Доклад был подготовлен компанией Northrop Grumman UK (ключевым поставщиком оборонных технологий для Королевских ВВС и ВМФ) на фоне опасений в парламенте Великобритании, вызванных конфликтом между Россией и Украиной.

Компания заявила, что недостаточный военный потенциал Великобритании представляет собой серьёзную угрозу национальной безопасности. Кроме того, компания отметила недостаточные инвестиции в оборону на протяжении долгого времени и возросшую зависимость от возможностей НАТО. Она призвала усилить интегрированную систему ПВО и ПРО.



Доклад вышел на фоне уже имеющихся сообщений о том, что численность войск в Великобритании пошла на убыль. Как ожидается, в ближайшие годы количество военнослужащих составит менее 70 тысяч человек. Это также ставит Великобританию в затруднительное положение с точки зрения её членства в НАТО. В связи с сомнениями в способности Великобритании защитить саму себя, иностранные партнёры не до конца уверены в том, что страна сможет оказать поддержку им.



Недавно обнародованные данные о состоянии ПВО стали одной из самых наглядных оценок уровня боеготовности страны. Northrop Grumman UK занимается вопросами, связанными с истребителями F-35 Lightning II ВВС Великобритании, а также авианосцами и лодочным флотом британских ВМС. Три этих компонента крайне важны для ПВО страны. В докладе также указаны сферы инвестиций, на которые Великобритания должна обратить внимание для реагирования на угрозу. К ним относятся расходы на национальную инфраструктуру, сенсоры и даже эффекторы.

В упомянутом докладе Россия названа самой большой активной угрозой для страны — это объясняется тем, что Великобритания находится в зоне досягаемости российских вооружений.



В докладе говорится о том, что российские подлодки находятся на достаточном расстоянии для нанесения удара по Великобритании, причём без какого-либо предупреждения. Среди других недостатков — минимальное количество экипажа, способного управлять этими системами ПВО, и использование устаревших или находящихся не в должном состоянии средств для ведения воздушного боя. В середине предвыборного периода премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал увеличить расходы на оборону до 2,5% от ВВП...



Дата публикации 13 мая 2024 года.