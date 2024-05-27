CNN: Китай и Россия бросили вызов США в борьбе за превосходство в космосе

Россия и Китай ищут способы лишить Соединённые Штаты их преимущества в космосе, в том числе, как утверждают американские власти, разрабатывая и испытывая противоспутниковое оружие, пишет CNN. По данным телеканала, в ответ на это всё больше стран чувствуют необходимость заниматься поиском средств противодействия в космосе.

Всё больше стран мира сосредотачивают своё внимание на космосе и задумываются над созданием космического оружия, способного уничтожать спутники противника, которые последнее время играют всё более важную роль, пишет CNN.

По данным телеканала, на сегодняшний день США обладают наибольшим связанным с космосом наземным потенциалом, однако в условиях геополитического соперничества на Земле, Россия и Китай всё больше заинтересованы в поиске способов лишить Соединённые Штаты их преимущества. Так, в последние годы как Москва, так и Пекин продвинулись в развитии космических технологий двойного назначения.

На прошлой неделе Министерство обороны США обвинило Россию в запуске противоспутникового аппарата, «предположительно способного атаковать другие объекты на низкой околоземной орбите». Кроме того, американская разведка предполагает, что Россия пытается разработать противоспутниковое ядерное оружие космического базирования.

Хотя Москва отвергает все обвинения, CNN отмечает, что такое оружие может воздействовать не только на спутники военного назначения, но и иметь разрушительные последствия — например, вывести из строя спутники, на которые мир полагается для прогнозирования погоды, или даже повлиять на глобальные навигационные системы.

В ответ на это, как заявляют в Вашингтоне, США также чувствуют необходимость иметь возможность противостоять космическим потенциалом других стран. Опасения по поводу космической деятельности потенциальных противников подтолкнули к поиску средств противодействия в космосе и союзников США, в том числе Францию и Австралию. Они сосредоточились на средствах подавления, а не разрушения вражеских спутников, в том числе на системах постановки помех. По данным телеканала, над похожими системами работает и Израиль, который создавал помехи в работе системы GPS в рамках войны против ХАМАС в секторе Газа.