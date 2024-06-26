Associated Press: отдых с оружием наперевес — «угроза с востока» подталкивает поляков проводить «Каникулы в армии»

В поисках новобранцев для укрепления вооруженных сил польские военные завлекают молодёжь «Каникулами в Армии». Как сообщает Associated Press, это новая летняя программа военной подготовки для поляков и полячек в возрасте от 18 до 35 лет. Военное командование Польши не скрывает, что новый формат был создан в связи с украинским конфликтом и ростом угрорзы с востока.

Молодые польские мужчины и женщины, разложив перед собой штурмовые винтовки, стоят на коленях на траве и выполняют инструкции по упаковке своих наборов для выживания. Далее следует урок по нанесению камуфляжной краски на лица. Это один из элементов обучения новой летней программы «Каникулы в армии», сообщает Associated Press.

Она предлагает базовую военную подготовку тысячам поляков в возрасте от 18 до 35 лет. Многие из тех, кто проходит обучение в Восточной Польше, - выпускники новых средних школ. Военные ввели эту программу в рамках поиска новобранцев, поскольку Польша расширяет свою армию численностью 198 000 человек перед лицом возобновившейся российской агрессии в регионе, включая соседнюю Украину.

Несмотря на название программы, это не праздник. Новобранцы встают рано, чтобы освоить боевые навыки и навыки выживания. Когда они не в полевых условиях, они убирают свои помещения. Они не покидают базу, расположенную в 130 километрах (80 милях) от границы с Беларусью, ни для поездок домой, ни для ночных прогулок.

По информации агентства, такие тренировки проводятся в 70 местах по всей Польше. В конце обучения добровольцы примут солдатскую присягу, в которой они поклянутся «верно служить Республике Польша... даже ценой потери своей жизни или крови».

Украинский кризис оказал заметное влияние на жизнь поляков. «У нас не было такой угрозы со времен Второй мировой войны», — заявил майор Майкл Томчик, пресс-секретарь Министерства обороны. Он сказал, что они планировали привлечь к участию в программе 10 000 волонтеров, а их уже более 11 000.

«Армия хочет обучить как можно больше граждан», — цитирует Associated Press одного из командиров учебного подразделения добровольцев. — Все знают об угрозе, которая исходит с востока».