Обозреватель: отца троих детей осудили за уклонение от мобилизации

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Такер Карлсон: посещение российского магазина способно настроить американца против США Tucker Carlson Network
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«На вкус отменно! И без ГМО!» — Такер Карлсон оценил «российскую версию Макдоналдса» Tucker Carlson Network
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«Идеальная чистота и порядок»: Такер Карлсон испытал шок в московском метро Tucker Carlson Network
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Sky News: «поцелуй меня в задницу!» — Марджори Тейлор Грин ответила Кэмерону на критику за отказ помогать Украине Sky News
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«Макгрегора — в Пентагон»: Трамп уже собирает команду из проверенных людей Washington Post
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PBS: «сначала Америка, потом Украина» — член конгресса объяснила нежелание республиканцев одобрить закон о финансировании Киева PBS
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MSNBC: массовая стрельба в США достигла масштабов эпидемии MSNBC
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Guardian: решение уволить Залужного грозит Зеленскому политическим и военным хаосом Guardian
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Юров: нужно добавить в следующем сезоне и потом уже думать об НХЛ
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров заявил, что пока все его мысли сейчас только об игре в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
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Трихолог Гайдайчук назвала неправильное питание одной из причин облысения
Эксперт по превентивной медицине, дерматовенеролог, дерматолог и трихолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Марина Гайдайчук заявила, что неправильное питание является одним из факторов, провоцирующих облысение.
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Устроившего стрельбу в центре Москвы после дорожного конфликта арестовали
Суд арестовал устроившего стрельбу в центре Москвы после дорожного конфликта, сообщили в прокуратуре.
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В Удмуртии в январе увеличили объёмы ввода жилья по нацпроекту
В Удмуртии в январе 2024 года ввели в эксплуатацию 302,7 тыс. кв. м жилья, что составляет 100,9% к январю 2023 года. За месяц было построено в том числе более 1,2 тыс. индивидуальных жилых домов.
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Гладилин призвал «Спартак» не разрывать контракт с Промесом
Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал ситуацию вокруг нидерландского нападающего красно-белых Квинси Промеса, который был объявлен прокуратурой Амстердама в международный розыск.
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The Hill: на Западе должны признать невозможность победы Украины
Профессор международных отношений Эндрю Лэтэм в своей статье для американского издания The Hill призвал западных политиков признать невозможность победы Украины в конфликте с Россией.
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Губерниев: Елисеев всё сделал сам, чтобы досрочно закончить карьеру
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что у двукратного чемпиона Европы по биатлону Матвея Елисеева был большой потенциал.
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Сенатор Никонорова — о ситуации в зоне СВО: настал переломный момент
Территория Донецкой Народной Республики пока не полностью освобождена, однако в этом деле наступил переломный момент. Об этом заявила член Совета Федерации от ДНР Наталья Никонорова.
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В Сарапуле установят скульптуру художника Владимира Суровцева
Скульптор, художник и актёр Владимир Суровцев посетил Сарапул (Удмуртия) для выбора места установки своей новой работы.
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В Новосибирске новорождённого нашли в пакете на морозе
Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения завёрнутого в пакет новорождённого ребёнка в одном из городских дворов.
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В театре «Урал Опера Балет» премьера по мотивам сказок Перро намечена на апрель
Новый художественный руководитель екатеринбургского театра «Урал Опера Балет» Максим Петров рассказал о готовящейся премьере — постановке «Сказки Перро».
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Центр развития кадрового потенциала туротрасли открыли в Казани по нацпроекту
Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко и глава Татарстана Рустам Минниханов 10 февраля открыли на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма в Казани центр развития кадрового потенциала туристической сферы по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».
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Врач Бурнацкая заявила о потере мёдом полезных свойств при нагреве выше +40 °С
Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала, в каких случаях мёд может потерять свои полезные свойства.
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Невролог Демьяновская назвала режим «жаворонков» более полезным
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская заявила, что режим «жаворонков» является более полезным для здоровья.
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Журналист Шустер: у Зеленского наблюдаются признаки физического истощения
У Владимира Зеленского наблюдаются признаки физического истощения, сообщил его биограф Саймон Шустер со ссылкой на людей, близких к главе киевского режима.
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Десяти районам Кировской области направят 25 млн рублей на юбилеи
Десять районных центров Кировской области получат дополнительное финансирование в размере 25 млн рублей на празднование юбилеев муниципальных образований.
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На маршруте Ростов — Таганрог 23 Февраля и 8 Марта запустят ретропоезд
В Минтрансе Ростовской области рассказали о ретропоезде на паровозной тяге, который выйдет на маршрут Ростов — Таганрог 23 Февраля и 8 Марта.
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В Челябинской области 17 февраля ожидается до -40 °С
В ЦГМС Челябинской области сообщили, что аномальные 40-градусные морозы на территории региона продержатся до субботы, 17 февраля.
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«Локомотив» обыграл «Алтын Асыр» в товарищеском матче
«Локомотив» нанёс поражение «Алтын Асыр» в контрольном матче.
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Сенатор Никонорова: Донбасс пострадал из-за отказа плясать под чужую дудку
Жители Донбасса не соглашались «плясать под чужую дудку» и стремились к установлению многополярного мира, и поэтому пострадали. Об этом сообщила член Совета Федерации от Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.
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Мишина и Галлямов рассказали, что им волнительно выступать на Спартакиаде
Призёры Олимпиады в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов признались, что удовлетворены своим выступлением с короткой программой на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.
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Мишина и Галлямов лидируют в парном катании после короткой программы на Спартакиаде
Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями короткой программы у спортивных пар на Спартакиаде сильнейших.
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Житель Нижнего Новгорода напал с ножом на пассажира в маршрутке
Житель Нижнего Новгорода напал с ножом на пассажира в маршрутке, нападавшего задержали.
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Набиуллина: изъятие резервов ЦБ постепенно подорвёт мировую финансовую систему
Конфискация резервов Центробанка России станет плохим сигналом другим Центральным банкам мира и приведёт к подрыву мировой финансовой системы, считает глава российского регулятора Эльвира Набиуллина.
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Депутаты предложили разрешить продажу алкоголя на Всемирных играх дружбы
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв сообщил, что разрешение продавать алкоголь на Всемирных играх дружбы добавит дополнительные источники финансирования соревнований.
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Грищук обыграл Крамника в блиц-матче по шахматам
Трёхкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук нанёс поражение в товарищеском блиц-матче 14-му чемпиону мира по шахматам Владимиру Крамнику в Москве.
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В Самарской области отремонтируют 46 объектов дорожной сети в 2024 году
В Самарской области приведут в порядок 46 дорожных объектов в 15 районах общей протяжённостью 183 км по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
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Самолёт экстренно сел в Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира
Выполнявший рейс Калининград — Петрозаводск самолёт совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге из-за ухудшения самочувствия пассажира.
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Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Вооружённые силы Украины 16 февраля подвергли обстрелу Донецк в Донецкой Народной Республике. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, в результате этого пострадала мирная жительница.
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Шольц призвал конгресс США отказаться от блокирования помощи Киеву
Конгрессу США следует обеспечить предоставление новой помощи Украине. С заявлением об этом выступил 16 февраля канцлер Германии Олаф Шольц.
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Камала Харрис пообещала работать с конгрессом над поставками оружия для Украины
Администрация президента Джо Байдена настроена работать с Демократической и Республиканской партиями США, чтобы вернуться к поставкам оружия для украинской армии, заявила вице-президент Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Пономарёв: Промесу могли подбросить наркотики из-за того, что он играет в России
Бывший защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарёв предположил, что дело хавбека московского «Спартака» Квинси Промеса о контрабанде наркотиков могло быть сфабриковано.
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Российский дзюдоист Абдулаев выиграл турнир Большого шлема в Баку
Россиянин Рамазан Абдулаев одержал победу на турнире Большого шлема в Баку (Азербайджан).
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КГБ Белоруссии: СБУ организовала заброску диверсантов в республику
В КГБ Белоруссии сообщили, что заброска диверсионной группы в республику была организована Службой безопасности Украины (СБУ).
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Костомаров показал, как на протезах шагает через две ступеньки на лестнице
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал видео, где шагает на протезах через две ступеньки на лестнице.
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В Калининграде двух адвокатов осудили на сроки свыше шести лет тюрьмы
Суд в Калининграде назначил сроки свыше шести лет лишения свободы двум адвокатам, которые пытались обманом заполучить 10 млн рублей.
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Турэксперт Осипова назвала Турцию и Таиланд самыми популярными направлениями зимой
Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова назвала Турцию и Таиланд самыми популярными зимними направлениями у россиян.
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В РСТ назвали Белоруссию и Абхазию самыми бюджетными направлениями для отдыха
Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин назвал Белоруссию и Абхазию самыми бюджетными зарубежными направлениями для отдыха в февральские и мартовские праздники.
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Продажи автомобилей с пробегом в России сократились в январе на 10%
В России снижаются продажи автомобилей с пробегом. В январе 2024 года приобрели 324,7 тыс. подержанных легковых автомобилей — на 10,1% меньше, чем в январе 2022 года.
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Путин: промышленность в России уверенно развивается, несмотря на давление извне
Российская промышленность стабильно работает и уверенно развивается, несмотря на внешнее давление. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
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Павлюченко: Игнатов через годика два станет очень сильным футболистом
Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко считает, что полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов может вырасти в большого футболиста.
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Психолог Матур посоветовала парам при расставании сохранять дружеские отношения
Психолог Ксения Матур заявила, что при расставании с некогда любимыми людьми нужно постараться избегать негатива, разойтись лучше на хорошей ноте.
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Гастроэнтеролог Ерохина назвала фастфуд опасным для ЖКТ детей
Завотделением гастроэнтерологии НИКИ детства Мария Ерохина рекомендовала исключить сладкую газировку, фастфуд, а также жареную и острую пищу из рациона ребёнка. Это убережёт от риска возникновения проблем с желудочно-кишечным трактом.
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ВМС Британии сообщили об очередном инциденте с судном у берегов Йемена
Британский флот сообщил об очередном инциденте, связанном с судном у побережья Йемена. Информацию об этом опубликовал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
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Киберэксперт Синяков посоветовал не сканировать подозрительные QR-коды
Эксперт в области компьютерных технологий Павел Синяков рассказал, что сканирование QR-кодов из ненадёжных источников нежелательно, так как может привести на фишинговый сайт.
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ЦБ: нет оснований продлевать обязательную продажу валютной выручки экспортёрами
ЦБ не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки экспортёрами.
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В РФС сообщили, что ведут переговоры о проведении матча с командой Белоруссии
В службе коммуникаций РФС рассказали, что организация проводит переговоры с Белорусской федерацией футбола о проведении товарищеского матча между сборными.
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Путин: в России продолжат расширять механизмы поддержки промышленности
Механизмы поддержки промышленности в России продолжат расширяться. С заявлением об этом выступил 16 февраля глава государства Владимир Путин.
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Дом народов проведёт этнодиктант на тему семьи на всех национальных языках России
Дом народов России проведёт этнографический диктант на тему семейных ценностей на всех национальных языках страны, сообщила директор организации Анна Полежаева.
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Путин выразил надежду, что текущая высокая ставка ЦБ — временная мера
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что нынешняя высокая ставка Центрального банка России является временной мерой.