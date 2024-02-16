Обозреватель: отца троих детей осудили за уклонение от мобилизации

На Украине осудили военнообязанного мужчину, отказавшегося от прохождения военной службы во время военного положения. Как пишет «Обозреватель», на суде он признал, что уклонился от мобилизации, но указал, что это из-за опеки над детьми. Мужчину приговорили к одному году испытательного срока.

На Украине наказали ещё одного военнообязанного мужчину, отказавшегося от прохождения военной службы во время военного положения. Как передаёт «Обозреватель», на суде он признал, что уклонился от мобилизации, но указал, что это из-за опеки над детьми.

Мужчина был признан пригодным к службе в рядах ВСУ во время войны. Повестку он получил в августе 2023 года, однако от мобилизации уклонился.

Дело дошло до суда, на котором мужчина вину признал и раскаялся. Он говорил, что имеет на содержании двух несовершеннолетних детей, которых в случае его призыва на военную службу «не было бы на кого оставить».

По его словам, он является отцом троих детей, но жена с совершеннолетней дочерью работают в Польше, поэтому опека над двумя младшими только на нём.

Учитывая все обстоятельства, суд признал жителя Волынской области виновным по статье «Уклонение от призыва на военную службу» и приговорил к одному году испытательного срока.