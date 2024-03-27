СТРАНА: украинским производителям снарядов не хватает рабочих рук

По сравнению с прошлым годом Украина увеличила производство миномётных мин и артиллерийских боеприпасов, однако оружейные заводы сталкиваются с целым рядом проблем. Как пишет «СТРАНА», управляющий одним из украинских оружейных заводов, рассказал, что ему с трудом удаётся набирать и удерживать квалифицированных работников, не в последнюю очередь потому, что многие из них были мобилизованы для участия в боевых действиях.

Министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что по сравнению с прошлым годом производство миномётных мин увеличилось примерно в 40 раз, а артиллерийских боеприпасов — почти в три раза. Однако, пишет «СТРАНА», украинские оружейные заводы сталкиваются с целым рядом проблем — от соответствия меняющимся потребностям командиров на поле боя до собственной уязвимости перед ударами российских ракет дальнего радиуса действия.

Но, пожалуй, самым серьёзным препятствием является нехватка рабочей силы. Ярослав Дзера, управляющий одним из украинских оружейных заводов, говорит, что ему с трудом удаётся набирать и удерживать квалифицированных работников, не в последнюю очередь потому, что многие из них были мобилизованы для участия в боевых действиях.