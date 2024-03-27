СТРАНА: украинским производителям снарядов не хватает рабочих рук

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Британский экс-дипломат: за терактом в России стояли не джихадисты Judging Freedom
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L’Insoumission: «кто за переговоры, тот пособник Кремля» — французов толкают к войне с Россией L’Insoumission
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Independent: в Европе усиливают меры безопасности после теракта в России Independent
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Heute рассказала об украинском следе в московском теракте Heute
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Politico: украинцы сторонятся Франции из-за низких пособий и бюрократии Politico
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В рамках борьбы с расизмом ЦРУ запретило называть список «чёрным» Daily Telegraph
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Американский конгрессмен: семейством Байдена совершено множество преступлений Fox News
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Asia Times: попытки Запада давить на Россию полностью провалились Asia Times
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Песков: в ночь теракта в «Крокусе» Путину докладывали невзирая на время
В ночь теракта в «Крокус Сити Холле» президенту России Владимиру Путину докладывали невзирая на время, работа шла до утра.
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Суд арестовал мужа экс-директора «Новой Голландии» Конашенка
Дзержинский суд Санкт-Петербурга принял решение отправить под стражу мужа экс-директора «Новой Голландии» Роксаны Шатуновской, художника Николая Конашенка в рамках дела об оправдании терроризма.
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Специалист Кумаритов рассказал о лучших направлениях для пешего туризма
Эксперт «Спортмастер PRO» Давид Кумаритов рассказал, какие направления лучше всего подойдут для начинающих поклонников пешего туризма.
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Росстат: инфляция в России с 19 по 25 марта составила 0,11%
Инфляция в России за период с 19 по 25 марта 2024 года составила 0,11%.
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RT поговорил с мамой мальчика, посвятившего стихотворение жертвам теракта
В сети завирусилось стихотворение мальчика Вити, которое он посвятил людям, погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Его мама рассказала RT, как сын написал произведение.
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МО: над Белгородской областью сбиты три беспилотника ВСУ
Средствами ПВО над территорией Белгородской области сбиты три украинских беспилотника.
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СК возбудил дело против блогера из Башкирии из-за слов о теракте в «Крокусе»
Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело о призывах к терроризму в отношении блогера из Башкирии, снявшего прямые эфиры про теракт в здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье.
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Жители Краснодара ограбили полицейского
Следователи в Краснодаре завели уголовное дело в отношении двоих мужчин, ограбивших полицейского.
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Мурашко: четверо пострадавших в «Крокусе» остаются в крайне тяжёлом состоянии
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что четверо пострадавших в «Крокус Сити Холле» остаются в крайне тяжёлом состоянии.
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Мендес назвал Усмана Нурмагомедова самым талантливым бойцом в своей карьере
Хавьер Мендес назвал чемпиона Bellator в лёгкой весовой категории Усмана Нурмагомедова самым талантливым бойцом, которого он тренировал.
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«Ведомости»: банки Швейцарии закрывают счета россиянам с двойным гражданством
Некоторые швейцарские банки начали закрывать счета граждан, имеющих помимо швейцарского ещё и российский паспорт.
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Госдеп: страны G7 желают уйти от зависимости от ядерного топлива из России
Страны G7 привержены идее отказа от покупки российского ядерного топлива, рассказал помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт.
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Россияне стали вдвое чаще пользоваться общественным транспортом
Согласно новому исследованию, россияне стали более активно пользоваться общественным транспортом. Они совершили в два раза больше поездок по сравнению с прошлым годом.
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В Ростовской области объявлен отбой угрозы атаки БПЛА
Отбой угрозы атаки БПЛА объявлен в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
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Эрдоган: Турция к лету полностью обеспечит безопасность границы с Ираком
Турция к лету обеспечит безопасность границы с Ираком, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в городе Батман на юго-востоке страны.
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В школах Ямала будут изучать искусственный интеллект
В школах Ямало-Ненецкого автономного округа введут курс изучения нейросетей и искусственного интеллекта, заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
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На Ямале откроют сеть отделений патологии речи
В Ямало-Ненецком автономном округе откроют сеть реабилитационных центров для детей с нарушением речи, заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
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На Ямале отремонтируют около 200 км городских и окружных дорог в 2024 году
В Ямало-Ненецком автономном округе летом 2024 года отремонтируют около 200 км городских и окружных дорог, заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
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Марий Эл примет делегатов из 72 регионов страны на Сабантуй
В правительстве Марий Эл рассказали о подготовке к празднованию Сабантуя.
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Поединок Мазура за пояс WBA перенесён в связи с повышенными мерами безопасности
Поединок российского боксёра Алексея Мазура за пояс WBA Asia в лёгком весе с Лореном Джафетом из Танзании перенесён на неопределённый срок.
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Аналитик Малахов рассказал о последствиях бесконтрольного развития ИИ
Эксперт в области искусственного интеллекта (ИИ) и аналитик данных Александр Малахов рассказал, какими могут быть последствия бесконтрольного развития ИИ.
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МВД Москвы: за год из столицы депортировали 42 тысячи мигрантов
ГУ МВД Москвы подготовило видеодоклад для Мосгордумы, в котором говорится, что из столицы в прошлом году депортировали 42 тыс. мигрантов.
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Замруководителя ФТС Ягодкиной предъявлены обвинения в превышении полномочий
Заместителю главы Федеральной таможенной службы Елене Ягодкиной предъявили обвинение по делу о превышении полномочий.
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Агаларовы направили 100 млн рублей на помощь пострадавшим в «Крокусе»
Президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын направили 100 млн рублей на помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокусе».
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«Чемпионат»: новым главным тренером ХК ЦСКА станет Воробьёв
Новым главным тренером ХК ЦСКА в сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станет Илья Воробьёв.
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Юрий Куклачёв назвал любимые места в Москве
Дрессировщик, основатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв рассказал о любимых местах в Москве.
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Взрывы раздались в Запорожье и Херсоне
В подконтрольном Украине городе Запорожье раздался взрыв, сообщают корреспонденты украинского издания «Общественное». Также взрывы были слышны в Херсоне.
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СК начал проверку после столкновения самолёта с технической машиной в Домодедове
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте начало проверку после столкновения самолёта Airbus A380-800 авиакомпании Emirates с машиной технического обслуживания в аэропорту Домодедово.
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Невролог Демьяновская предостерегла от бесконтрольного употребления антидепрессантов
Невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская заявила, что не стоит бесконтрольно принимать антидепрессанты, так как это грозит серьёзными последствиями для здоровья.
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Слоган «Прекрасная Россия Будущего» получил регистрацию в качестве бренда
Расследователь Илья Ремесло зарегистрировал на своё имя товарный знак «Прекрасная Россия Будущего», который был придуман основателем ФБК* Алексеем Навальным и активно использовался для оппозиционной агитации. Ни сам Навальный, ни его сторонники за оформлением авторских прав на фразу в Роспатент не обращались. Юрист рассчитывает использовать патент для борьбы с неправомерным использованием словосочетания и символики ПРБ, а также для продвижения собственной линейки товаров для поддержки СВО.
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Путин приехал в Торжок
Российский лидер Владимир Путин приехал в город Торжок Тверской области.
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Психолог Тубис рассказала о пользе прогулок при борьбе с хандрой
Психолог Екатерина Тубис рассказала, как побороть межсезонную хандру. В частности, она посоветовала скорректировать рацион, отдать предпочтение продуктам, богатым полезными веществами.
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Госдеп: G7 изучает возможность понижения потолка цен на нефть из России
G7 обсуждает возможность понижения потолка цен на российскую нефть, сообщил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт.
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В Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА
В Ростовской области объявлена опасность атаки беспилотников, работают силы противовоздушной обороны.
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Три беспилотника сбиты на подлёте к Белгороду
В Белгородском районе сбиты три беспилотника самолётного типа на подлёте к городу, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
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МИД: Россия пересмотрит участие в не отвечающих её интересам договорах
В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия пересмотрит участие в международных договорах, которые не отвечают её интересам.
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В Домодедове самолёт Emirates столкнулся с машиной техобслуживания
Самолёт Airbus A380-800 авиакомпании Emirates столкнулся в аэропорту Домодедово с машиной технического обслуживания.
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Гастроэнтеролог Шамаева высказалась о вреде лимонадов
Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Патемат Шамаева рассказала о продуктах, которые провоцируют развитие гастрита и других заболеваний ЖКТ.
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Глава РУСАДА: целесообразно продолжить гармонизацию законов против допинга
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что считает целесообразным продолжить работу по гармонизации законодательства РФ в сфере антидопинга.
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Вильфанд спрогнозировал потепление до +15 °С в Москве в выходные
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о тёплой погоде до +15 °С в Москве в выходные.
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Психолог Корчагина рассказала, как знакомить детей с театром
Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Оксана Корчагина дала рекомендации по знакомству ребёнка с театром.
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Нефролог Есаян предупредил о бессимптомном течении болезней почек на начальных этапах
Главный внештатный специалист-нефролог Северо-Западного федерального округа, заведующий кафедрой нефрологии и диализа ФПО ПСПбГМУ имени академика И.П. Павлова Ашот Есаян заявил, что в большинстве случаев болезни почек протекают бессимптомно вплоть до поздних стадий.
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ЦБ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам
Центробанк смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам.
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Пробки в Москве достигли семи баллов
В Москве пробки днём 27 марта достигли 7 баллов, свидетельствуют данные «Яндекс Карт».
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Прокуратура Нидерландов: подвижек по запросу об экстрадиции Промеса из ОАЭ нет
Пресс-секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Ханнеке Сиккес-ван Стейн ответила на вопрос о прогрессе в деле по экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
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Юрист Гусятников разъяснил новые правила перепланировки помещений
Старший управляющий партнёр юридической компании GP Partners Пётр Гусятников прокомментировал новые правила переустройства и перепланировки помещений. С 1 апреля вступят в силу соответствующие изменения в Жилищный кодекс и закон о государственной регистрации недвижимости.
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Захарова: Россия считает, что Запад добивается её исключения из Интерпола
Российская сторона считает, что западные страны пытаются втянуть Интерпол в свою политическую игру.
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В СК поступило 143 заявления о пропавших после теракта в «Крокусе»
В СК России поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.
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AS: прокуратура Испании просит 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса за поцелуй Эрмосо
Прокуратура Национального суда Испании просит посадить в тюрьму бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо.
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Специалист Дубровин: число застраховавших свою жизнь россиян выросло на 50% в 2023 году
Специалист по страхованию жизни межрегионального Союза медицинских страховщиков Виктор Дубровин заявил о росте спроса на данную услугу.