СТРАНА: полиция Милана арестовала украинского неонациста, который нападал на мигрантов

12:36
Путин проводит встречу со своими доверенными лицами на выборах президента
Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с доверенными лицами, которые представляли его в ходе избирательной кампании на выборах президента России.
12:36
Собянин рассказал о приоритетных задачах столичного образования в 2024 году
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал развитие «Московской электронной школы», поддержку педагогов и модернизацию колледжей и школ — приоритетными задачами столичного образования в 2024 году.
12:36
Собянин заявил о росте популярности земельно-имущественных торгов в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте популярности в 2023 году столичных земельно-имущественных торгов на 54% по сравнению с 2022-м годом.
12:36
Начался второй тур конкурса грантов мэра Москвы в сфере культуры
В столице с 20 марта по 10 апреля пройдёт второй тур конкурса на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства среди воспитанников детских творческих школ и колледжей, заявила заммэра Наталья Сергунина.
12:36
В Москве назвали лауреатов премии BraVo
На Исторической сцене Большого театра прошла церемония вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo.
12:33
На площадке ПМЭФ-2024 появится Иранская гостиная
Советник президента России Антон Кобяков провёл встречу с делегацией Ирана, которую возглавил чрезвычайный и полномочный посол Казем Джалали.
12:32
ФСБ задержала в Москве подозреваемого в участии в ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности России по Москве и Московской области задержали подозреваемого в причастности к террористической группировке ИГ*.
12:32
Подросток пострадал при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Подросток пострадал в результате обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины.
12:28
Лыжницу Игнатьеву унесли на носилках после гонки на чемпионате России
Российская лыжница, представляющая команду «ХМАО-Югра-1», Анастасия Игнатьева упала без чувств после гонки чемпионата России.
12:23
Движение перекрыли на улице Макаренко в Белгороде из-за чрезвычайной ситуации
Движение перекрыли на улице Макаренко в Белгороде из-за возникшей чрезвычайной ситуации.
12:22
Путин и Моди подтвердили настрой на координацию России и Индии в ШОС и БРИКС
Российский лидер Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на координацию стран в многосторонних форматах, в том числе ШОС и БРИКС.
12:19
Большунов и Коростелёв выиграли командный спринт на чемпионате России
Лыжники Александр Большунов и Савелий Коростелёв, представляющие Архангельскую область, одержали победу в командном спринте на чемпионате России.
12:19
В Раде из-за нехватки голосов начали снимать с рассмотрения законопроекты
В Верховной раде Украины из-за нехватки голосов начали снимать с повестки дня законопроекты, которые планировалось рассмотреть.
12:19
В Москве построили почти 75 тысяч квартир по программе реновации
В Москве построили 74,8 тыс. квартир по программе реновации, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
12:18
Минобороны: силы ПВО уничтожили 13 снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 13 снарядов РСЗО Vampire над территорией Белгородской области.
12:13
Парламент Белоруссии одобрил закон об оповещении о призыве на службу по СМС
Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил закон, который предусматривает возможность оповещения о призыве на военную службу по СМС.
12:12
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу.
12:11
WP: Киев не начнёт производство 155-мм снарядов до второй половины 2024 года
Украина не сможет начать собственное производство снарядов калибра 155 мм до второй половины 2024 года, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
12:08
Степанова — о победе в командном спринте на ЧР: было тяжелее, чем на Спартакиаде, но мы справились
Олимпийская чемпионка 2020 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала победу в командном спринте классическим стилем на чемпионате России.
12:02
Суд ЕС постановил исключить экс-пилота «Формулы-1» Мазепина из списка санкций
Суд Евросоюза исключил бывшего гонщика «Формулы-1» Никиту Мазепина из санкционных списков.
12:02
Шохин: съезд РСПП пройдёт 18 апреля, Путин на него приглашён
Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) запланирован на 18 апреля, президент России Владимир Путин на него приглашён.
12:01
Старовойт: ВСУ несколько раз за утро обстреляли посёлок Тёткино Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины несколько раз за утро 20 марта обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района.
11:56
RT: Кологривый сам прибыл на допрос в полицию в Новосибирске после дебоша в баре
Российский актёр Никита Кологривый сам прибыл на допрос в отдел полиции в Новосибирске после дебоша, произошедшего в одном из баров.
11:53
Bloomberg: Индия сомневается в успехе саммита по Украине без участия России
Власти Индии выражают своё сомнение по поводу эффективности проведения мирного саммита по урегулированию ситуации на Украине без участия России.
11:51
Истомина и Степанова выиграли командный спринт на чемпионате России в Малиновке
Мария Истомина и Вероника Степанова одержали победу в командном спринте на чемпионате России.
11:46
Халеп — о целях на карьеру: не уверена, что опять смогу выигрывать
Румынская теннисистка Симона Халеп рассказал о целях на карьеру.
11:45
Роскосмос: ракету «Ангара» для пуска в апреле собрали на космодроме Восточный
Специалисты собрали ракету тяжёлого класса «Ангара-А5» для первого старта этого носителя с космодрома Восточный.
11:43
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности.
11:42
Юрист Ярмуш поддержала предложение об «амнистии» для вернувшихся артистов
Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT отметила важность того, что идею об «амнистии» для вернувшихся артистов обсуждают представители законодательной власти.
11:40
Politico: глава ЕК представит предложения по реформе процедуры вступления в ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 20 марта, представит предложения, касающиеся реформирования процедуры вступления стран в Европейский союз.
11:40
Головин попал в топ-20 самых дорогих футболистов чемпионата Франции
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в топ-20 самых дорогих игроков французской Лиги 1.
11:37
Ле Пен заявила, что у Франции нет жизненных интересов на Украине
Глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила об отсутствии у Франции жизненных интересов на Украине.
11:33
В Москве построили 599 зданий школ и детсадов с 2011 года
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о 599 зданиях школ и детсадов, построенных в столице в 2011—2023 годах.
11:33
Захарова: Лавров 21 марта проведёт переговоры с главой МИД Сербии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 марта проведёт переговоры с главой МИД Сербии.
11:30
Министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области задержали
В Новосибирской области задержали министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова.
11:27
Кудряшов: Сербия и Парагвай — лучшие соперники для сборной России за последние два года
Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о соперниках национальной команды на учебно-мартовские сборы.
11:27
La Repubblica: США заблокировали заявление G7 с осуждением выборов в России
Американский госсекретарь Энтони Блинкен заблокировал текст заявления стран G7 с осуждением выборов президента России.
11:25
В Пакистане 12 человек погибли после взрыва на угольной шахте
В Пакистане в результате взрыва на угольной шахте 12 человек погибли, восемь — удалось спасти.
11:15
Кулеба: Макрон под отправкой войск на Украину подразумевал подготовку ВСУ
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что президент Франции Эммануэль Макрон под отправкой войск на Украину подразумевал подготовку ВСУ на украинской территории.
11:15
В «Ювентусе» отказались комментировать информацию об интересе к Митаю
В пресс-службе итальянского «Ювентуса» отреагировали на информацию об интересе туринского клуба к защитнику «Локомотива» Марио Митаю.
11:15
Медведев: отправка военных на Украину равносильна гильотине для властей Франции
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что возможная отправка французских военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях будет равносильна гильотине для властей Франции.
11:06
Глава концерна Nammo: Европе необходимо сделать доступнее мощности для ВПК
Глава совместного оборонного концерна Финляндии и Норвегии Nammo Мортен Брандтцег высказал мнение, что европейским странам необходимо сделать более доступными мощности для военно-промышленного комплекса (ВПК).
11:01
Родионенко — о призыве МОК: они делают много нелогичных вещей
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала мнение касательно призыва Международного олимпийского комитета (МОК) по Играм дружбы.
10:59
Котяков: реестр многодетных семей начнёт работать в России с июля 2024 года
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что реестр многодетных семей начнёт функционировать в России с 1 июля 2024 года.
10:54
Курский губернатор Старовойт: ВСУ ночью обстреляли село Гуево
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 20 марта Вооружённые силы Украины обстреляли село Гуево Суджанского района.
10:53
Терентьев и Червоткин стали лучшими в квалификации командного спринта на чемпионате России
Лыжники Александр Терентьев и Алексей Червоткин, представляющие Архангельскую область, одержали победу в квалификации командного спринта на чемпионате России.
10:45
В Калининградской области приостановил работу пункт пропуска на границе с Польшей
Международный автомобильный пункт пропуска «Мамоново-2 — Гжехотки», расположенный в Калининградской области на границе с Польшей, временно приостановил работу.
10:45
Лыжницы Наталья и Мария Крамаренко выиграли квалификацию командного спринта на чемпионате России
Наталья и Мария Крамаренко, выступающие за команду Свердловской области, одержали победу в квалификации командного спринта на чемпионате России.
10:45
Финляндия вновь возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
Финляндию седьмой год подряд признают самой счастливой страной мира, следует из публикации Всемирного доклада о счастье.
10:37
Матвиенко поручила обратиться в ООН из-за вмешательства Запада в выборы в России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить обращение в Организацию Объединённых Наций из-за вмешательства западных государств во внутренние дела России и в избирательный процесс.