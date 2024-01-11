Зеленский не посмел ослушаться своих западных коллег и неонацистов, в руках которых сосредоточена значительная политическая сила, — теперь война не закончится, пока они этого не захотят. Такое мнение высказал экс-сотрудник Госдепа США Мэттью Хо в интервью Dialogue works. Сегодня власть на Украине сосредоточена в руках неонацистов, а сама страна полностью зависит от Запада — и Зеленский тут совершенно ничего не решает, уверен Хо.

То, что преследует эту войну — эта бойня, эти разрушения и практически безысходность в прекращении этого конфликта — всё это будет продолжаться, пока Лондон и Вашингтон не захотят или не найдут политическую выгоду от прекращения этого конфликта путём переговоров. И все мы видим, что причина, по которой Зеленский отказывается от переговоров и не идёт на мирное урегулирование, за которое он так ратовал, заключается, во-первых, в давлении со стороны Запада, в основном тех же Лондона и Вашингтона, а во-вторых, в давлении изнутри Украины.

Речь идёт о силе крайне правых, ультранационалистов, неонацистов. Даже несмотря на их малочисленность — сколько же у них политической силы! По большей части своей силой они обязаны иностранной поддержке, но сейчас они получили толчок в виде вторжения России. Я имею в виду, что существуют люди, которые постоянно твердят о «великой угрозе с Востока» — и вот вам угроза с Востока. Народ начинает слушать их, следовать за ними, присоединяться к ним. Так что если вы посмотрите на эту войну и спросите: «Ну и кто от этого выиграл?», то ответом, очевидно, будет: крайне правые, ультранационалисты и неонацисты на Украине. Они выиграли во многих отношениях.

Таким образом, Зеленский оказался в положении, когда, заняв свой пост, он столкнулся с этими двумя основами власти. Обе они на самом деле не представляют народ Украины, но обе обладают реальной значительной властью. И ультраправые сказали Зеленскому: «Если ты продолжишь эти попытки заключить мир с Россией — будешь висеть вон на том дереве». Может, они показали ему пистолет. В любом случае, они ему пригрозили.

То же самое и с Западом. Вашингтон и Лондон сказали: «Мы можем пойти по такому же пути, как в 2014 году. Можем отстранить тебя от власти так же, как отстраняли других — и это не пустые угрозы». Но вместе с этим Запад привнёс и другую идею: «Мы поддержим тебя и сделаем героем нашего времени. Сделаем тебя Черчиллем нашего времени». И как вы слышали, именно так они его и называют — Черчилль нашего времени.

Всё это подталкивает Зеленского к более враждебной позиции антагониста по отношению к России. И, как мы видели в различных СМИ, особенно в последние несколько месяцев, у него развилось почти мессианское видение самого себя. И он действительно верит во всю пропаганду, во все пиар-акции, которые были построены вокруг него. Он верит в то, что он — Черчилль нашего времени. Это очень глубоко проникло в его сознание.

По крайней мере, так пишут в новостях. Мы никогда не можем знать, что на самом деле происходит у человека в голове. Но это видно по его действиям, по его словам, по его вере в то, что он может выиграть эту войну, — и, по-видимому, только он один и может. Для народа Украины это означает, что, пока Запад не решит закончить эту войну, она будет продолжаться во всей своей дикой и ужасной природе, с массовыми убийствами на фронте, продолжающимися время от времени ударами по городам, лишениями и разрушением окружающего мира.

Если западные деньги, особенно американские, перестанут поступать, украинская экономика, украинское правительство, всё украинское общество рухнет. Потому что именно это удерживает её на ногах, именно это поддерживает ей жизнь. Именно это удерживает карточный домик от падения.

В общем, это ужасная ситуация. Как мы до такого докатились, вполне понятно, это ни для кого не секрет. Мы ясно понимаем, как всё началось, но так же ясно понимаем, как из этого можно выбраться. А выходом для украинцев является урегулирование на основе переговоров с русскими, чтобы положить конец убийствам, разрушениям и, надеюсь, встать на путь, который в будущем обеспечит какое-то политическое решение проблем на востоке Украины. Но сейчас в процессе переговоров, похоже, речь может идти лишь о том, что русские оставят себе то, что забрали.

Дата выхода в эфир 11 января 2024 года.