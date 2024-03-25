СТРАНА: Украина должна выплатить МВФ за обслуживание кредитов почти $3 млрд

13:53 Дарден: бой с участием Макгрегора возглавит турнир UFC 303 Бывший чемпиона UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведёт поединок на турнире UFC 303.

13:52 Родители школьников в Удмуртии смогут сдать ЕГЭ по истории Акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» начнётся Удмуртии 28 марта.

13:52 Мишустин: помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе» — главная забота властей Оказание помощи пострадавшим в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» является главной заботой властей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

13:51 Спасатели вызволили одного из горняков из-под завала в шахте «Кальинская» Спасатели вызволили одного из горнорабочих из-под завала в шахте «Кальинская» в Свердловской области, заявили в пресс-службе Североуральского бокситового рудника (СУБР).

13:50 Сотрудник гардероба: один из террористов уже приходил в «Крокус» осмотреться Террориста, осматривавшего фойе «Крокуса» за две недели до теракта, видел в здании несовершеннолетний сотрудник гардероба Александр. Молодой человек рассказал RT, что работал 7 марта. Его задачей было стоять у эскалатора и направлять людей в гардероб и концертный зал, подсказывать им, как пройти на свои места.

13:42 Мишустин: террористы не способны запугать Россию Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что россиян не способны запугать никакие террористы.

13:42 Мишустин: виновные в теракте в «Крокусе» не заслуживают пощады Виновные в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», в результате которого погибли 137 человек, понесут наказание. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

13:41 Источник RT: обвиняемые в теракте Файзов и Шамсидин были знакомы прежде Обвиняемые в нападении на «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобир Файзов и Фаридуни Шамсидин были знакомы до теракта, сообщил RT источник.

13:37 Ледовое шоу Авербуха начнётся с минуты молчания в память о жертвах в «Крокусе» Ледовое шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» начнётся с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

13:32 В Москве из больниц выписали 16 пострадавших при теракте в «Крокусе» Врачи столичных больниц продолжают оказывать помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Как сообщила вице-мэр Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова, за сутки из медучреждений выписали 16 пациентов.

13:30 Лихачёв указал на риски ядерной аварии из-за политизации мировой энергетики Политизация сферы атомной энергетики создаст риски ядерной аварии, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

13:26 Работы на руднике «Пионер» приостановлены из-за угрозы для спасателей Внутри шахты «Пионер», где произошло обрушение, приостановлены работы из-за угрозы безопасности спасателей, однако бурение скважин продолжается.

13:22 Дело возбудили после обнаружения грубых нарушений в шахте «Пионер» Уголовное дело по статье о халатности возбудили в Амурской области после обнаружения грубых нарушений в шахте «Пионер» в Зейском муниципальном округе. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

13:22 MD: семья Алвеса хочет взять в кредит €1 млн, чтобы освободить его из тюрьмы Семья бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса рассчитывает взять в кредит €1 млн.

13:18 Диетолог Суржик посоветовала употреблять три типа молочной продукции Диетолог, эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем РАН Александра Суржик рекомендовала употреблять в день три разных молочных продукта.

13:17 Стали известны самые популярные направления среди россиян в апреле Среди россиян самыми популярными направлениями туристических поездок в апреле стали путешествия по России.

13:17 Власти Ленобласти поздравили работников культуры с профессиональным праздником Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил работников культуры региона с профессиональным праздником, который отмечается 25 марта.

13:17 Новые указатели разместят на улицах Москвы На улицах Москвы появятся новые указатели в сети пешеходной навигации.

13:17 Резидент технополиса «Москва» разработал портативный электрический аспиратор Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработал портативный электрический аспиратор, заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

13:17 Невролог Неврюзина назвала гаджеты одной из причин головной боли у детей Детский невролог высшей категории «СМ-Клиника» для детей Галина Неврюзина рассказала о связи головной боли у детей с интенсивным использованием различных гаджетов.

13:17 Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 175 солдат Потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 175 человек, сообщили в Минобороны России.

13:12 ТАСС: в киевском аэропорту Жуляны поражены два ракетных комплекса Patriot В результате удара по объектам ВСУ в киевском аэропорту Жуляны поражены два ракетных комплекса Patriot, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

13:12 Рогов: ВС России прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового Подразделения Вооружённых сил России прорвали оборону украинской армии северо-западнее села Вербового на Ореховском участке фронта в Запорожской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

13:11 Невролог Зинчева рассказала о причинах возникновения храпа Врач-невролог, врач-сомнолог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева назвала причины появления храпа.

13:10 Кечинов уверен, что судьба Абаскаля в «Спартаке» решена Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о будущем главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

13:06 Гражданин Молдавии погиб в результате теракта в «Крокус Сити Холле» В результате теракта в Подмосковье погиб гражданин Молдавии, информацию подтвердило молдавское посольство в России.

13:03 Депздрав Москвы опубликовал список 76 госпитализированных после теракта Депздрав Москвы опубликовал актуальный список пострадавших, которые были доставлены в столичные медучреждения после теракта в «Крокус Сити Холле», в нём 76 фамилий.

12:55 Артиллеристы уничтожили скопление ВСУ в районе Пятихаток в Запорожской области Российские артиллеристы уничтожили скопление живой силы противника в районе Пятихаток Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

12:55 На Украине заявили о повреждении электроподстанции в Николаевской области Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении электроподстанции национальной энергетической компании «Укрэнерго» в Николаевской области.

12:54 Сливко выиграла спринт на чемпионате России по биатлону Виктория Сливко одержала победу в спринте на 7,5 км на чемпионате России в Тюмени.

12:49 В Центре прогнозов космической погоды сообщили о затихании магнитной бури Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин рассказал в беседе с RT о том, что накрывшая Землю накануне, 24 марта, магнитная буря идёт на спад.

12:44 Песков заявил, что российские спецслужбы работают не покладая рук Российские спецслужбы противостоят всем имеющимся угрозам, работают не покладая рук. С заявлением об этом выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

12:41 Медведев заявил, что все причастные к теракту в «Крокусе» должны быть уничтожены Всех, кто платил и содействовал террористам, устроившим массовое убийство в «Крокус Сити Холле», нужно уничтожить, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

12:41 Иосиф Пригожин раскритиковал западных звёзд за молчание о трагедии в «Крокусе» Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал западных знаменитостей за молчание о трагедии в «Крокус Сити Холле».

12:39 Песков: борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, пока его нет Борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, но сейчас его нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

12:38 Песков: Путин уделяет последствиям теракта в «Крокусе» особое внимание Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», в результате которого погибли 137 человек, ещё 182 пострадали. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

12:36 Малинин: упорный труд даёт свои плоды Американский фигурист Илья Малинин, выигравший чемпионат мира 2024 года в Монреале (Канада), опубликовал фото с золотой медалью.

12:36 В Москве откроют ещё пять выделенных полос с 20 апреля На юге, юго-востоке и западе Москвы откроют пять выделенных полос с 20 апреля.

12:30 Поисковая операция на месте теракта в «Крокусе» продлится до 26 марта Поисковая операция на месте теракта в «Крокусе» продлится ориентировочно до 17:00 26 марта, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

12:26 В Москве ввели ограничения на вход на территорию ВДНХ Правила входа на территорию ВДНХ в Москве изменились в связи с усилением мер безопасности. Такую информацию предоставили в пресс-службе Московского океанариума на ВДНХ.

12:25 Песков: Кремль не участвует в дискуссиях о смертной казни в России Кремль сейчас не участвует в дискуссии о возможности отмены моратория на смертную казнь в России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

12:25 Песков: Путин проведёт совещание о принимаемых после теракта в «Крокусе» мерах Президент России Владимир Путин проведёт совещание, на котором обсудит меры, принимаемые после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

12:22 Сбербанк собрал более 360 млн рублей для жертв теракта в Красногорске Сборы на благотворительный счёт для жертв теракта в Красногорске за выходные составили более 360 млн рублей, сообщили в Сбербанке.

12:21 Metaratings: «Спартак» ищет нового тренера и может заменить Абаскаля до конца сезона Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль в ближайшее время может покинуть свой пост.

12:20 Песков: Россия не контактирует с Западом по расследованию теракта в «Крокусе» Россия сейчас не контактирует с западными странами в связи с расследованием теракта в «Крокус Сити Холле».

12:18 Группа «Пикник» посвятит концерт в Петербурге памяти жертв теракта в «Крокусе» Рок-группа «Пикник» заявила, что посвятит выступление 27 марта в Санкт-Петербурге памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших.

12:15 Власти Британии запустили рекламу в соцсетях Вьетнама для сдерживания миграции Власти Великобритании запустили рекламную кампанию в соцсетях Вьетнама, направленную на сдерживание миграции в Соединённое Королевство.

12:13 Генеральная репетиция парада Победы состоится 5 мая Генеральная репетиция парада, посвящённого 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоится 5 мая, сообщили в Кремле.

12:11 Синоптик Леус: в Москве с 12 марта температура воздуха ежедневно превышает норму Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT отметил, что температура в столице с 12 марта ежедневно превышает норму.