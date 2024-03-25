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СТРАНА: Украина должна выплатить МВФ за обслуживание кредитов почти $3 млрд

Материал представлен в пересказе ИноТВ
За 2024 год Украина должна выплатить Международному валютному фонду за обслуживание ранее предоставленных кредитов $2,19 млрд. Как пишет «СТРАНА», пики выплат приходятся на март и сентябрь 2024 года. В каждый из них Украине нужно отдать МВФ по $705,5 млн.
СТРАНА: Украина должна выплатить МВФ за обслуживание кредитов почти $3 млрд
AP
За 2024 год Украина должна выплатить Международному валютному фонду за обслуживание ранее предоставленных кредитов $2,19 млрд, пишет «СТРАНА».
 
SDR, или специальные права заимствования — это искусственное резервное и платёжное средство, эмитируемое МВФ. В пересчёте по текущему курсу доллара сумма долга составляет $2,9 млрд.
 
Пики выплат приходятся на март и сентябрь 2024 года. В каждый из них Украине нужно отдать МВФ по $705,5 млн.
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