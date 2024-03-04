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El Periódico: украинская экономика из-за затяжного конфликта переходит в режим выживания

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Самая большая проблема Украины заключается в том, что её экономика испытывает большие трудности «с обеспечением как военных, так и социальных расходов», пишет El Periódico со ссылкой на бывшего украинского министра. При этом из-за продолжающегося конфликта иностранные компании отказываются инвестировать в эту страну.
El Periódico: украинская экономика из-за затяжного конфликта переходит в режим выживания
AP

Из-за затяжного конфликта экономика Украины переходит в режим выживания, пишет El Periódico.

По словам бывшего украинского министра Павла Шереметы, самая большая проблема заключается в том, что украинская экономика испытывает большие трудности «с обеспечением как военных, так и социальных расходов».

При этом МВФ ранее сообщил, что общая сумма выданных Украине кредитов уже составляет $114 млрд, или 76% её ВВП.

«Космическая цифра», — отмечает издание.

Как заявляют многие наблюдатели, это, в том числе, связано с тем, что иностранные компании отказываются инвестировать в страну, находящуюся в состоянии вооружённого конфликта.

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