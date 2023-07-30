WION: Россия планирует перегруппировать Ту-160 в ответ на рекордный оборонный бюджет Японии

Правительство Японии недавно обнародовало рекордный оборонный бюджет, обвинив Китай, Россию и Северную Корею в создании напряжённой обстановки в регионе. Минобороны РФ в ответ рассматривает возможность переброски на Дальний Восток нового полка стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые считаются самыми большими сверхзвуковыми самолётами в мире и способны уничтожать цели в самых труднодоступных и отдалённых районах, сообщает WION.

На фоне спецоперации на Украине стремительная милитаризация Россией в последнее время группы островов, на которые претендует Япония, в значительной степени осталась незамеченной. Сейчас, когда Япония активно наращивает свой военный потенциал, Министерство обороны России рассматривает план по обеспечению прикрытия Тихого океана своими грозными стратегическими бомбардировщиками ТУ-160. Вот анализ последних событий, где объясняется, что именно происходит между Россией и Японией на Курильских островах.



Разногласия вокруг Курильских островов привели к тому, что японо-российская граница превратилась в одну из наиболее спорных в мире. Речь идёт о группе, состоящей из 56 вулканических островов. Курильские острова расположены вот здесь, очень близко к Японии.



И этот спор является основной причиной, по которой Япония и Россия так и не подписали мирный договор, официально закрепляющий окончание Второй мировой войны. В конце войны СССР захватил Курильские острова, часть из которых ранее находились под контролем Российской Империи, и передача этих островов Советскому Союзу была включена в Ялтинские соглашения. Но как видим, Япония предъявляет «исторические права» на самые южные из этих островов.



Сейчас Минобороны РФ рассматривает возможность переброски на Дальний Восток нового полка бомбардировщиков Ту-160, в то время как Япония недавно обнародовала рекордный оборонный бюджет, мотивируя это проблемами региональной безопасности. Токио при этом стремится на 20 процентов увеличить военные расходы.



В японской «Белой книге» по обороне за 2023 год, которую опубликовал кабинет Кисиды, утверждается, что действия Китая, России и Северной Кореи способствуют поддержанию самой жёсткой и сложной обстановки в сфере безопасности со времён окончания Второй мировой войны.



Японские официальные лица заявляют, что страна должна усилить свой ударный арсенал с помощью ракет большой дальности. Аналитики при этом отмечают, что Япония отходит от своей политики мирной самообороны, которой она придерживалась после Второй мировой войны.

А теперь, вот на что ещё нам стоит обратить внимание: давайте посмотрим на бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь», который принадлежит России. Этот стратегический бомбардировщик — именно то, что способно принести много хаоса и привести к многочисленным разрушениям в этом регионе.



Итак, ракетоносец и стратегический бомбардировщик Ту-160 может похвастаться удачной геометрией крыла. Этот бомбардировщик способен уничтожать объекты в самых труднодоступных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.



По данным Объединённой авиастроительной корпорации, это самый большой сверхзвуковой самолёт в истории боевой авиации. Ту-160 является самым тяжёлым в мире боевым самолётом. Российский самолёт также имеет максимальную взлётную массу среди всех бомбардировщиков мира.



При помощи Ту-160 было установлено уже 44 мировых рекорда. В частности, полёт на замкнутую дистанцию 1000 километров с полезной нагрузкой 30 тонн, который был выполнен со средней скоростью 1720 километров в час.



Дата выхода в эфир 28 июля 2023 года.