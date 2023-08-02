Grayzone: «постоянный приток отчаявшихся женщин» — индустрия суррогатного материнства на Украине процветает на фоне военных действий

Индустрия суррогатного материнства на Украине не только не прекратила своё существование, но и по-настоящему расцвела на фоне кризиса и военных действий в стране, пишет Grayzone. В то время как другие страны постепенно ограничивают бизнес, связанный с множеством нарушений прав человека, украинские власти и их западные союзники, напротив, поддерживают продажу детей иностранцам, отмечает издание. Учитывая, что в период конфликта число отчаявшихся женщин в стране растёт, дела у крупнейших игроков рынка идут всё лучше, говорится в статье.

Пока обычные украинцы страдают из-за прокси-войны НАТО против России, в стане процветает индустрия суррогатного материнства, требующая постоянного притока здоровых и отчаявшихся в финансовом отношении женщин, готовых «сдавать свою утробу в аренду богатым иностранцам», пишет Grayzone. При этом главный врач швейцарской компании BioTexCom Игорь Печенога открыто признаётся, что бизнес-модель, позволившая ему создать одну из самых прибыльных компаний по суррогатному материнству в мире, основана на простой эксплуатации: «Мы ищем женщин в бывших советских республиках, потому что, по логике вещей (женщины. — ИноТВ) должны быть из более бедных стран, чем наши клиенты».

Неудивительно, что поиск «утроб в аренду» привёл компанию на Украину, к бесконечному числу находящихся в отчаянном положении женщин. «Восьмилетний гражданский конфликт в сочетании с последующей прокси-войной между НАТО и Россией ввергли Украину в экономическую катастрофу. По мере того как украинцы погружались в нищету, их страна быстро превращалась в международную столицу индустрии суррогатного материнства», — констатирует издание. Как сообщается в статье, сегодня Украина контролирует по меньшей мере четверть мирового рынка суррогатного материнства, несмотря на то, что в стране проживает менее 1% населения земного шара.

В то время как другие страны, к примеру Индия и Непал, закрывают двери перед компаниями по суррогатному материнству, опасаясь, что эта индустрия становится двигателем торговли людьми, западные чиновники, похоже, закрывают глаза на кишащий злоупотреблениями процветающий бизнес в неуправляемой и политически нестабильной стране, пишет Grayzone. При этом, по словам изучающих проблему экспертов, законодатели и СМИ на Украине не рассматривают суррогатное материнство как нарушение прав человека.

Как напоминает издание, Украина была благодатной почвой для «сомнительных» личностей и агентств, охотящихся за отчаявшимися молодыми женщинами, задолго до обострения конфликта в 2022 году. Азиатские страны со слабыми системами регулирования и массами обедневших граждан, такие как Индия, Таиланд и Непал, также были популярны на рынке суррогатного материнства, но их правительства не могли игнорировать нарушения прав человека со стороны ведущих игроков отрасли и в конечном счёте закрыли свои двери для богатых иностранцев, ищущих суррогатных матерей, отмечается в статье. Эти ограничения заставили «спекулянтов на деторождении» переориентировать весь свой бизнес на Украину.

Теперь же украинские суррогатные матери вынуждены выбирать между пребыванием в зоне боевых действий или бегством в соседние страны, которые не признают законность суррогатного материнства, рассказывают эксперты.

Как сообщается, центр репродукции BioTexCom на сегодняшний день является крупнейшим игроком на международном рынке суррогатного материнства. Его владелец утверждает, что в 2018 году компания контролировала 70% национального рынка суррогатного материнства и целых 25% мирового рынка. И хотя веб-сайт BioTexCom хвастается тем, что компания подарила «радость материнства» тысячам пар по всему миру, истинная история компании «раскрывает душераздирающую картину злоупотреблений, секретности, халатности и даже обвинений в торговле людьми», утверждает Grayzone.

Медицинский директор BioTexCom Игорь Печенога открыто признался испанскому журналу La Marea, что его компания ориентирована на женщин из бедных районов и что «все те, кто работает суррогатными матерями, делают это из-за финансовых трудностей». В конечном счёте, добавил он, «я не встречал ни одной женщины в хорошем экономическом положении, которая решила бы пройти через этот процесс по доброте душевной, потому что она думает, что у нее достаточно детей и хочет помочь кому-то ещё, кто в них нуждается».

Эти слова подтверждаются заявлениями самих украинских женщин, одна из которых пояснила в интервью The Guardian: «Единственная причина, по которой я согласилась на это, просто финансовая выгода». «К тому же, поскольку мой муж ушёл на фронт, мне нужен способ содержать остальных четверых моих детей», — добавила она.

«Суррогатные матери — это поток инкубаторов, — рассказывает ещё одна суррогатная мать, работавшая с BioTexCom в 2019 году. — Они не относятся к тебе как к человеку».

Оксана Билозир, украинский депутат, выступающая за запрет иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей на Украине, рассказала Австралийской телерадиовещательной корпорации ABC, что суррогатное материнство имеет огромную экономическую ценность для Украины, в связи с чем его, вероятно, невозможно объявить вне закона. Билозир посетовала, что коррупционеры и олигархи в украинском правительстве активно препятствовали её законодательной борьбе с индустрией суррогатного материнства.

При этом, несмотря на многообещающие рекламные материалы, обещающие суррогатным матерям роскошные условия, на деле женщины, имеющие дело с BioTexCom, сталкиваются с ненадлежащим обращением, пишет издание. Одна женщина рассказывала, что, хотя компания и предоставила ей квартиру, как и обещала, она была вынуждена делить её с четырьмя другими беременными суррогатными матерями. Более того, ей приходилось делить постель с другой женщиной в течение 32 недель беременности.

Женщины также жаловались на штрафы за отлучки из дома в неурочное время и критику компании. «Врачи обращались с нами как со скотом и издевались над нами», — свидетельствует одна из суррогатных матерей.

Между тем высокопоставленные украинские чиновники утверждают, что индустрия нашла могущественных покровителей в Вашингтоне, пишет издание. Бывший глава МВД Украины Юрий Луценко курировал серию уголовных расследований в отношении BioTexCom за мошенничество и торговлю людьми, однако был отстранён от занимаемой должности. Позже Луценко заявлял журналистам, что, по его мнению, расследование в отношении BioTexCom застопорилось в результате его увольнения.

Тем временем в октябре 2022 года газета The New York Times опубликовала хвалебную статью, в которой назвала деятельность BioTexCom в разгар военных действий доблестным актом патриотического неповиновения, а бизнес по продаже детей — «отраслью, на которую полагаются многие бездетные люди».

Когда на Украине начались военные действия, «прибыльный бизнес по снабжению женщин-иностранок младенцами за счёт бедных украинских женщин принял военизированный характер», отмечает Grayzone. По данным The Atlantic, компания даже оборудовала бомбоубежище, чтобы гарантировать беспрепятственное продолжение производства. На видео, опубликованном BioTexCom в начале 2022 года, было показано типичное убежище, оборудованное не только кроватями и спальными мешками, но и детскими кроватками и противогазами.

Представители BioTexCom утверждают, что их репродуктивные технологии являются способом спасти человечество от демографических проблем и предрекают появление в будущем искусственных маток и репродуктивных «фабрик», как в фильме «Матрица». При этом на вопрос, как BioTexCom планирует решить множество юридических и этических проблем, связанных с этими футуристическими проектами, генеральный директор компании предложил обескураживающее решение: «Самое главное — это запретить правоохранительным органам вмешиваться в работу».