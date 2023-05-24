SZ: «полное безумие» — Шольц подверг резкой критике радикальные акции экоактивистов

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал действия климатических активистов — участников радикального движения «Последнее поколение», пишет Süddeutsche Zeitung. По его словам, «приклеивать себя к картинам или к асфальту» — «полное безумие». Шольц убеждён, что такие акции «не способствуют тому, чтобы кто-то передумал, а скорее, вызывают у всех раздражение». Ответ не заставил себя ждать: активисты обвинили канцлера и правительство в «безответственном разжигании социального коллапса».

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал действия климатических активистов — участников радикального движения «Последнее поколение». В понедельник днём при посещении одной из потсдамских школ Шольц заявил: «Приклеивать себя к картинам или к асфальту — я думаю, что это полное безумие». По его словам, у него сложилось впечатление, что это не способствует тому, чтобы кто-то передумал, а скорее, вызывает у всех раздражение. «Я считаю, что такие акции не помогают делу», — заявил глава правительства Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.

Поведением активистов «Последнего поколения» теперь занялся и новый сенатор Берлина по вопросам юстиции Фелор Баденберг. Она проверяет, является ли климатическая группа преступной организацией. Баденберг заявила, что жизнь и быт жителей Берлина были сильно затронуты, а иногда и поставлены под угрозу действиями климатических активистов. Поэтому необходимо использовать все юридические возможности, в том числе рассмотреть вопрос о том, является ли «Последнее поколение» «преступной организацией».

Профсоюз германской полиции (GdP) поддерживает планы сенатора. «Насколько нам известно, мы имеем дело с иерархически организованной преступной организацией, которая уже более года совершает преступления в столице и в последние недели стала ещё более воинственной в своих партизанских акциях», — говорится в заявлении профсоюза.

Прокуратура Берлина заявляет, что пока не видит никаких доказательств того, что «Последнее поколение» является «преступной организацией». Однако юридическая оценка подлежит «постоянному пересмотру», заявила представитель ведомства.

Довольно сдержанно по теме «Последнего поколения» высказался и глава Федерального ведомства по защите Конституции Томас Хальденванг. Несколько недель назад он заявил, что нет достаточных доказательств того, что деятельность группы направлена ​​против основ свободного демократического строя. Поскольку основная позиция активистов — воздержание от активного насилия, признаки экстремизма отсутствуют.

С 2022 года «Последнее поколение» постоянно привлекает внимание к последствиям изменения климата. Участники движения регулярно перекрывают улицы, приклеивая себя к асфальту, а также устраивают другие радикальные акции. В последние несколько недель акции протеста в Берлине участились. Для восстановления уличного движения и обеспечения правопорядка регулярно привлекаются сотни полицейских. Активисты отвергают обвинения в криминализации и говорят об «абсурдных обвинениях». Они отмечают, что «всё больше и больше организаций гражданского общества» выходят на улицы и «поддерживают мирный протест».

Активисты не оставили критику Шольца без ответа: «Господин Шольц, как вы смеете выступать перед детьми, чьё будущее вы разрушаете, и говорить, что вы считаете протест против вашей деструктивной политики «полным безумием»?» В конце концов, именно канцлер виноват в том, что людям на улицах Германии приходится мирно бороться за свои основные права, убеждены активисты. «Причина нашего протеста кроется в безответственном разжигании социального коллапса правительством Шольца», — отмечается в заявлении «Последнего поколения».