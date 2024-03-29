NTD: находка в Помпеях раскрыла секреты строительства древних римлян

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Уход из России обошёлся западным компаниям в $107 млрд Reuters
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Bloomberg: несмотря на протесты фермеров в ЕС договорились ещё на год продлить для Украины режим беспошлинной торговли Bloomberg
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Постпред России: генсек ОИС заявил о колоссальной поддержке Путина россиянами
Генсек Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрагим Таха сообщил о колоссальной поддержке российского лидера Владимира Путина россиянами по итогам прошедших президентских выборов.
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Посольство Казахстана призвало сограждан покинуть Одесскую и Харьковскую области
Посольство Казахстана на Украине рекомендовало согражданам покинуть Одесскую и Харьковскую области в целях безопасности.
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Лавров: Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном по обмену заключёнными
Россия готова продолжать диалог с США по обмену заключёнными в рамках договорённостей лидеров двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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В Госдуме предложили ввести период тишины для иноагентов на выборах
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил законодательно ограничить публичную активность иностранных агентов в период проведения избирательных кампаний и выборов. Копия письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении RT.
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«Общественное»: в Днепропетровской области прозвучали взрывы
Взрывы произошли в населённом пункте Каменское в Днепропетровской области на Украине.
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Лавров отказался «гадать» на тему возможного столкновения России и НАТО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался «гадать» на тему возможного столкновения России и НАТО.
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«СТРАНА.ua»: в городе Павлограде Днепропетровской области произошли взрывы
В Павлограде Днепропетровской области Украины произошли взрывы.
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Лавров заявил только о предложении Минска помочь в деле по теракту в «Крокусе»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в интервью «Известиям», что ему неизвестно о предложениях о помощи Москве в расследовании теракта в «Крокусе» от каких-либо государств, кроме Белоруссии.
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Лавров: Россия не может исключать причастности Киева к теракту в «Крокусе»
Москва не может исключать причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле», заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Макгрегор: я никогда не завершу карьеру, буду драться до самой могилы
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о своём будущем.
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Байдена призвали дать показания о его возможном участии в бизнесе родственников
Американские конгрессмены пригласили президента США Джо Байдена дать показания о его возможном участии в бизнесе родственников.
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В Петербурге арестовали главу Центра тестирования по делу о незаконной миграции
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что главу Центра тестирования, а также некоторых его подчинённых арестовали в рамках дела об организации незаконной схемы по оформлению мигрантам за взятки документов о знании русского языка, законов и истории России.
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Генпрокуратура России подала иск в отношении «Макфы»
Генеральная прокуратура России подготовила и подала иск к АО «Макфа», а также аффилированным с ним компаниям.
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Кожевников: Федотов плохо играл в этом сезоне, решение ЦСКА не удивляет
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о том, что ПХК ЦСКА расторг контракт с вратарём Иваном Федотовым.
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В Днепропетровске открыли второй центр рекрутинга ВСУ
Второй за две недели центр рекрутинга в ряды украинской армии открылся в Днепропетровске.
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Посол: властям Австрии скоро сообщат об ответе на высылку российских дипломатов
Российская сторона скоро объявит Австрии об ответе на высылку дипломатов.
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Трусова подготовила новые программы для тура Тутберидзе
Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова анонсировала новые программы для гастрольного тура Этери Тутберидзе.
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«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Киевской области
В Киевской области слышны взрывы, пишет украинское издание «СТРАНА.ua».
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В Калининградской области автобус попал под поворотную башню экскаватора
В Калининградской области автобус с туристами попал под поворотную башню экскаватора.
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На пляже Одессы взорвалась морская мина
На пляже Одессы взорвалась выброшенная штормом морская мина.
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«Краснодар» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»
Игроки и тренерский штаб «Краснодара» прилетели в Москву на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
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ХАМАС обвинило Израиль в переговорном тупике по вопросу сектора Газа
Член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммед Наззаль заявил, что израильская сторона привела в тупик переговоры об установлении перемирия в секторе Газа, сообщает телеканал Al Jazeera.
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Режиссёру Нолану присвоят титул рыцаря
Британскому режиссёру и лауреату премии «Оскар» Кристоферу Нолану присвоят звание рыцаря.
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AS: презентация Мбаппе в качестве игрока «Реала» может пройти в августе
Презентация нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридском «Реале» может быть перенесена на август.
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Песков: вопрос о поездке Путина на саммит G20 в Бразилии не рассматривался
Вопрос о поездке российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Бразилии пока не рассматривался.
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Франция является главным фаворитом Евро-2024 по версии Goal
Издание Goal составило рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата Европы 2024 года в Германии.
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Мирная жительница ранена при обстреле Петровского района Донецка
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск.
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Воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины
Сирены воздушной тревоги сработали в пяти украинских регионах.
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Зеленский: не все страны хотят участвовать в саммите по Украине в Швейцарии
Не все страны хотят принимать участие в саммите по Украине в Швейцарии, заявил Владимир Зеленский.
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Запад вновь сорвал заседание Совбеза ООН по агрессии НАТО против Югославии
Совет Безопасности ООН из-за позиции западных стран во второй раз за неделю не смог организовать заседание, которое должно было быть посвящено 25-летию агрессии Североатлантического альянса против Югославии.
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Плющев — об уходе Федотова из ПХК ЦСКА: столько было вылито негатива на него
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о том, что ЦСКА расторг контракт с вратарём Иваном Федотовым.
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В Петербурге задержали главу Центра языкового тестирования
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали главу Центра языкового тестирования одного из вузов города и его заместителя.
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РКН готов рассмотреть идею о блокировке вербующих террористов Telegram-каналов
В Роскомнадзоре заявили, что ведомство готово рассмотреть предложения депутата Госдумы Олега Морозова по блокировке Telegram-каналов, вербующих террористов, с помощью ИИ.
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The Athletic: Федотов присоединится к «Филадельфии» до конца сезона
Бывший голкипер ПХК ЦСКА Иван Федотов до конца сезона присоединится к клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Филадельфия Флайерз».
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Военкомат Полтавы попросил полицию доставить в отделы около 30 тысяч уклонистов
Полтавский областной военкомат обратился в полицию с просьбой доставить в военкоматы порядка 30 тыс. уклонистов.
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«Неделя креативного бизнеса» пройдёт 18—20 апреля в Самаре
Форум «Неделя креативного бизнеса» состоится 18—20 апреля в Самаре в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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Мария Погребняк собралась замуж спустя полгода после развода с футболистом
Мария Погребняк, бывшая жена экс-нападающего сборной России по футболу Павла Погребняка, сообщила о скором замужестве.
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Дуров: Telegram пресёк десятки тысяч попыток отправки призывов к терактам
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что персонал мессенджера принял ряд мер, которые позволили в последнее время пресечь десятки тысяч попыток отправки призывов к терактам.
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Самарский коллектив стал призёром фестиваля «Театральное Приволжье»
Студия «Труппа Отрадного» из Самарской области стала серебряным призёром фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье».
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Нетаньяху: Израиль захватил стратегические активы ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская сторона захватила стратегические активы ХАМАС.
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В Калининграде суд приговорил мужчину к двум годам колонии за дискредитацию ВС
Московский районный суд Калининграда приговорил местного жителя к двум годам колонии общего режима по делу о дискредитации Вооружённых сил России.
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В Удмуртии создадут учебник по истории родного края
Удмуртия примет участие в пилотном проекте по созданию учебников истории родного края.
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Дуров: россияне смогут ограничивать круг тех, кто может писать им в Telegram
С 1 апреля все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения в Telegram.
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Мостовой считает, что Промес подставил «Спартак» своими действиями
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.
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В Калининграде рассказали о планах по благоустройству парка имени Гагарина
В Калининграде прошло выездное рабочее совещание с участием руководства города и депутатов. Встреча состоялась в парке имени Гагарина.
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Путин: на первом месте в новых регионах пока стоит вопрос безопасности
Вопрос обеспечения безопасности в настоящее время стоит на первом месте в новых регионах России.
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В Подмосковье заявили о готовности к пожароопасному сезону
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов заявил, что все городские округа готовы к пожароопасному сезону.
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В России выпустили рекомендации по информбезопасности для детей и родителей
Минпросвещения России выпустило рекомендации для детей и родителей, как действовать при получении угроз или попытках вовлечь в совершение теракта.
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«Авангард» сравнял счёт в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом»
Омский «Авангард» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
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Выборгская межрайонная больница получила новый передвижной медкомплекс
Выборгская межрайонная больница получила новый передвижной медицинский комплекс с флюорографом и маммографом.