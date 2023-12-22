NTD: спокойное сердце и твёрдые руки помогают реставраторам Ватикана работать с шедеврами искусства

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CNN: Украину ждёт суровая зима после провальной попытки Зеленского выпросить деньги у республиканцев CNN
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Le Figaro: Путин вернулся на международную арену благодаря Ближнему Востоку Le Figaro
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Var-Matin: представитель Минобороны Франции назвал Украину полигоном для испытания французского оружия Var-Matin
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В МО России сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Курской областью
Российские средства ПВО сбили ещё один беспилотник ВСУ над территорией Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Навка считает, что Валиева никогда не отпустит судебную историю
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка считает, что Камила Валиева никогда не отпустит судебную историю, связанную с допинговым скандалом.
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В полиции уточнили, что жертвами стрельбы в Праге стали 14 человек
Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек уточнил количество погибших в результате стрельбы в здании философского факультета Карлова университета в Праге. По его словам, жертвами трагедии стали 14 человек, ещё 25 получили ранения.
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Больше всего в новогоднюю ночь россиян раздражают фейерверки и скучные передачи
Больше всего в новогоднюю ночь россиян раздражают фейерверки, петарды и шум от них, не смолкающий до самого утра (19%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, который есть в распоряжении RT.
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УЕФА представил символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов
УЕФА опубликовал символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов.
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Белый дом: США намерены объявить до конца года о последнем пакете оружия Украине
Власти США не отказались от намерения объявить до конца 2023 года о последнем пакете военной помощи Киеву. Новые же поставки невозможны без поддержки конгрессом выделения средств Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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Умерла пострадавшая при обстреле ВСУ жительница Токмака
Врачи не смогли спасти жительницу города Токмак Запорожской области, которая получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.
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Рублёв пошутил, что является настоящим отцом ребёнка Медведева
Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о том, является ли он крёстным отцом дочки Даниила Медведева.
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AFP: Франция закроет посольство в Нигере
Французские власти приняли решение закрыть посольство страны в Нигере.
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«Аякс» вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв клубу из четвёртого дивизиона
«Аякс» проиграл «Геркулесу» из четвёртого по силе чемпионата в Нидерландах в матче 1/16 финала Кубка страны.
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Воздушная тревога на Украине распространилась ещё на три области
Воздушная тревога сработала в семи регионах Украины.
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Белый дом: говорить об использовании активов России для Украины пока рано
Обсуждать возможность задействования замороженных суверенных активов России для помощи Киеву пока рано. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
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«Челси» и «Тоттенхэм» против проекта Суперлиги
«Челси» и «Тоттенхэм» выступили с заявлением после решения Европейского суда признать незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно запрета создания Суперлиги.
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Российские силы ПВО сбили украинский БПЛА над Курской областью
В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО около 22:00 сбили украинский беспилотник над территорией Курской области.
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Пентагон: США продолжат работать над сохранением каналов с военными Китая
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил о намерении американцев продолжать работать над сохранением каналов с военными Китая.
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Гол Оздоева помог ПАОК разгромить «Кифисию» в чемпионате Греции
ПАОК разгромил «Кифисию» в 15-м туре чемпионата Греции.
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«Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Кадисом» в чемпионате Испании
«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Кадисом» в матче 18-го тура чемпионата Испании.
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«Жирона» сыграла вничью с «Бетисом» и продолжает лидировать в чемпионате Испании
«Жирона» сыграла вничью с «Бетисом» в матче 18-го тура чемпионата Испании.
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В Суперлиге ответили на вопрос об участии российских клубов в турнире
Компания А22 Sports, которая занимается созданием Европейской Суперлиги, ответила на вопрос об участии российских клубов в турнире.
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Franceinfo: Макрон отказал в отставке министру, осудившей закон об иммиграции
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался принимать отставку министра высшего образования и исследований страны Сильви Ретайо, которая выразила несогласие с ужесточением иммиграции. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo.
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Посол: оставшиеся консульства России в ФРГ будут работать в две смены
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев в эфире Первого канала заявил, что российское генконсульство в Бонне и консульский отдел посольства в Берлине будут работать в две смены.
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Свёнтек — самая высокооплачиваемая спортсменка 2023 года по версии Forbes
Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек признана самой высокооплачиваемой спортсменкой 2023 года по версии Forbes.
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Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины.
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Глава Суперлиги: мы утроим доходы «маленьких» клубов, которые присоединятся к нам
Исполнительный директор компании A22 и футбольной Суперлиги Бернд Райхарт заявил, что клубы, не обладающие большим финансовым бюджетом, повысят свои доходы, став участниками нового турнира.
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РБК: у россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала РБК, что у россиян на границе соответствующие пограничные службы начали изымать заграничные паспорта из-за опечаток в данных.
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NYT: США начали переговоры о передаче Киеву замороженных российских активов
Администрация президента США Джо Байдена обсуждает с союзниками возможность передачи Киеву замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.
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Московское «Динамо» по буллитам победило «Трактор» в КХЛ
Московское «Динамо» обыграло «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Прокуратуру призвали проверить вечеринку Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ
Представители общественной организации «Зов народа» призвали Генеральную прокуратуру России проверить вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ*, а также наркотиков.
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Израиль заявил об уничтожении сети подземных тоннелей с офисами лидеров ХАМАС
Сапёры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили сеть проложенных под землёй тоннелей, в которых находились офисы командиров палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
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СКА дома разгромил ЦСКА в матче КХЛ
СКА победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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В Госдуме предложили убрать с телеканалов участников «голой вечеринки»
Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев обратился к руководителям Первого канала, ВГТРК и НТВ с призывом убрать из эфиров телеканалов участников «голой вечеринки».
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Вайцеховская: Косторная с Куницей способны стать совершенно выдающейся парой
Обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала выступление Алёны Косторной и Георгия Куницы в короткой программе на чемпионате России в Челябинске.
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Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП с участием грузовика под Ростовом
Смертельное ДТП произошло на трассе в Ростовской области, где столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате аварии погибли пять человек, трое из которых — дети. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
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Рогов заявил, что силы ПВО отразили атаку ВСУ в районе Бердянска
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские средства ПВО отразили атаку украинских войск в районе города Бердянска в Запорожской области.
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Парламент Молдавии отправил в отставку главу Нацбанка
Парламент Молдавии проголосовал за отправку в отставку главы Национального банка Октавиана Армашу из-за коррупционного скандала 2015 года, связанного с выводом $1 млрд из нескольких молдавских банков.
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Джейкобс: «Манчестер Сити» не поддерживает Суперлигу
«Манчестер Сити» не поддерживает проект футбольной Суперлиги.
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МИД Эстонии: в посольстве России смогут голосовать на выборах президента
Власти Эстонии не намерены препятствовать проведению голосования в день выборов президента России в посольстве страны в Таллине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел республики Маргус Цахкна.
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Устроившим стрельбу в центре Праги оказался 24-летний студент
Устроившим стрельбу в здании философского факультета Карлова университета в Праге оказался 24-летний студент Давид Козак.
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«Локомотив» победил «Витязь» в матче КХЛ
«Локомотив» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Рублёв обыграл Димитрова в матче выставочного турнира в Абу-Даби
Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл Григора Димитрова в матче выставочного турнира в Абу-Даби.
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В ВОЗ заявили о неизбежности распространения инфекционных заболеваний в Газе
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о неизбежности распространения инфекционных заболеваний в секторе Газа из-за ужасных санитарных условий и отсутствия чистой питьевой воды.
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Решившие вернуться на родину беженцы будут получать от МВД Финляндии до €5 тысяч
Выплату в размере €5 тыс. будут выплачивать в Финляндии мигрантам, получившим отказ в предоставлении убежища и добровольно вернувшимся на родину в течение 30 дней. Об этом сообщили в МВД страны.
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Профессор Томасхаузен: попытка ФРГ конфисковать активы России может кончиться печально
Германия в желании конфисковать валютные резервы России пытается быть впереди всех, но зачастую это кончается печально, считает немецкий адвокат и почётный профессор права в Южной Африке Андре Томасхаузен. В эфире RT он добавил, что данная ситуация станет проверкой ФРГ как правового государства.
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Мирная жительница ранена при обстреле Донецка украинцами
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района города украинскими военными.
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Комментатор Орлов считает Сперцяна талантливее Захаряна
Комментатор Геннадий Орлов сравнил полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна с игроком «Реал Сосьедад» Арсеном Захаряном.
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RT ознакомился с райдером готового выступить в России Лепса
Российский артист Григорий Лепс отказывается от заказов в праздники за границей, но готов выступить на новогоднем корпоративе в России. RT изучил райдер музыканта. Согласно ему, заказчик должен оплатить приезд артиста и ещё 18 человек.
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Зидан — лучший французский футболист в истории по версии FourFourTwo
Издание FourFourTwo определило лучших игроков в истории сборной Франции по футболу.
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Залужный поддержал законопроект о мобилизации на Украине
Главком ВСУ Валерий Залужный поддержал законопроект о мобилизации с рядом оговорок.
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Фигурист Галлямов зачитал строчки из своего рэп-трека на чемпионате России
Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, зачитал строчки из своего рэп-трека на чемпионате России в Челябинске.
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Власти Словакии — о стрельбе в Чехии: Братислава окажет Праге любую помощь
Чехия может рассчитывать на любую помощь со стороны Словакии, способную поспособствовать ей уменьшить последствия стрельбы в Праге. С таким заявлением выступил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.