NTD: спокойное сердце и твёрдые руки помогают реставраторам Ватикана работать с шедеврами искусства

В музеях Ватикана работают 36 реставраторов. Как передаёт NTD, им приходится быть историками, искусствоведами, химиками и физиками. Они отвечают за сохранность тысяч квадратных метров настенной живописи, 5300 картин и десятков статуй.

Каждый раз, начиная работу, итальянская художница Алессандра Дзарелли успокаивает сердце и убирает эмоции. Она реставратор музеев Ватикана. Ей приходится иметь дело с бесценными произведениями искусства таких мастеров, как Микеланджело, Рафаэль и Леонардо да Винчи.

Сейчас Алессандра реставрирует картину Моретто да Брешиа — итальянского художника XVI века.

АЛЕССАНДРА ДЗАРЕЛЛИ, реставратор: Чувства при виде работ, например, Микеланджело, не описать словами. Но я стараюсь оставаться отстранённой во время работы. Мне надо сосредоточиться на своей задаче, в противном случае меня парализуют эмоции.

Такого же подхода к работе придерживаются и остальные реставраторы ватиканских музеев.

КАТЕРИНА МАНИСКО, реставратор: Кто-то сказал мне, что неважно, какая картина перед глазами — Микеланджело или собственной бабушки. Работа должна быть точной, а самоотдача — полной.

Волю чувствам реставраторы всё же дают, но только когда отложат кисть в сторону.

АЛЕССАНДРА ДЗАРЕЛЛИ: Я оставляю для себя время в конце дня, когда заканчиваю работать. Размышляю и просто наслаждаюсь чувствами от того, что нахожусь рядом с замечательными шедеврами.

Всего в музеях Ватикана работают 36 реставраторов. Им приходится быть историками, искусствоведами, химиками и физиками. Они отвечают за сохранность тысяч квадратных метров настенной живописи, 5300 картин и десятков статуй.

Дата выхода в эфир 21 декабря 2023 года.