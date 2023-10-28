NTD: учёные воссоздали лицо девушки, принесённой в жертву 500 лет назад

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Главы МИД Европы обсуждают, как сделать так, чтобы расширение ЕС его не парализовало European Conservative
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Politico: «готовь советы преемнику» — США намекнули Нетаньяху, что ему недолго осталось править Израилем Politico
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L’Usine Nouvelle: Россия остаётся вторым крупнейшим поставщиком СПГ во Францию L'Usine Nouvelle
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Экс-генерал бундесвера: Германия мало чем может помочь Украине против российских атак с воздуха Welt (TV)
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Mediaite: украинский конфликт меркнет по сравнению с войной на Ближнем Востоке — главу Пентагона отчитали за поддержку жёстких акций Израиля Mediaite
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CNA: «впервые со времён администрации Обамы» — Китай обсудит с США контроль над ядерным оружием CNA
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19FortyFive: предложением сделки с Путиным Рамасвами шокировал британского телеведущего 19FortyFive
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GT: активное развитие туризма способствует укреплению связей между Россией и Китаем Global Times
INFOX.SG
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Сальдо: интеграция Херсонской области в правовую систему России завершена
Интеграция Херсонской области в российское правовое пространство завершена, в регионе работают все федеральные структуры, заявил губернатор Владимир Сальдо.
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Экс-советник Кучмы Соскин дал Зеленскому прозвище «чёрный Джокер»
Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал Владимира Зеленского «чёрным Джокером», в способность которого стать президентом никто не верил.
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ВСУ потеряли до 125 военных на Купянском направлении
Российские войска нанесли удары по пунктам временной дислокации и живой силы противника на Купянском направлении, были уничтожены артиллерийские орудия и миномётный расчёт.
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NI: зима принесёт ВСУ большие проблемы
Российская армия готова к наступлению зимы, в то время как ВСУ холода принесут большие трудности, заявила обозреватель американского журнала The National Interest Марина Мирон.
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Врач Жемчугов: лишний витамин Д никому не нужен
Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал в беседе с RT, какие витамины нужно принимать осенью и зимой.
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В Венесуэле назвали удар Израиля по машинам скорой помощи военным преступлением
В МИД Венесуэлы назвали военным преступлением удар Израиля по машинам скорой помощи.
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NBC: США и Европа обсуждают с Киевом, чем придётся пожертвовать во имя мира
США и Европа обсуждают с властями Украины возможные переговоры с Россией и то, чем Киеву придётся пожертвовать для достижения договорённостей.
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У Большого театра сформировалась очередь желающих купить билеты на «Щелкунчик»
У Большого театра в Москве сформировалась очередь желающих приобрести билеты на балет «Щелкунчик».
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Психолог Солдатенкова: окружите себя красивыми вещами для борьбы с хандрой осенью
Кандидат психологических наук Марина Солдатенкова перечислила в разговоре с RT несколько способов, которые помогут побороть осеннюю хандру. Для достижения этой цели эксперт среди прочего посоветовала слушать активную музыку и смотреть комедии.
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Bild: глава МИД Хорватии на саммите ЕС неудачно попытался поцеловать Бербок
Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман на саммите министров стран ЕС в Берлине неудачно попытался поцеловать коллегу из ФРГ Анналену Бербок.
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The Sun: хваливший российскую артиллерию британский наёмник погиб под обстрелом
Хваливший российскую артиллерию британский наёмник Кристофер Перриман, сражавшийся на стороне ВСУ, погиб в результате артиллерийского удара.
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Байден пригрозил Китаю санкциями ради спасения панголинов от вымирания
Президент США Джо Байден пообещал спасти от вымирания панголинов, пригрозив Китаю санкциями — американский лидер распорядился добиться от КНР прекращения импорта и использования млекопитающих для медицины.
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В США заявили об отсутствии договорённостей по гуманитарным паузам в Израиле
Договорённости о проведении гуманитарных пауз в рамках палестино-израильского конфликта нет вопреки желанию президента США Джо Байдена, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
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Скончалась звезда «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
В театре «Приют комедианта» сообщили о смерти заслуженной артистки России Галины Мочаловой.
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Байден продлил действие режима ЧП в США из-за угрозы инвестиций в экономику КНР
Президент США Джо Байден продлил действие чрезвычайного положения в стране, который был введён ранее из-за угрозы национальной безопасности от инвестиций в китайскую экономику.
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Цукерберг сообщил, что попал в больницу с разрывом крестообразной связки
Американский миллиардер, глава Meta* Марк Цукерберг попал в больницу после разрыва крестообразной связки во время спарринга.
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Белый дом: Израиль усовершенствовал план операции в секторе Газа под нажимом США
Израиль усовершенствовал под нажимом США план военной операции в секторе Газа, заявил представитель Белого дома.
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Пентагон ограничил визиты чиновников в Израиль на фоне эскалации
Минобороны США ограничило визиты высокопоставленных чиновников ведомства в Израиль в связи с эскалацией в регионе.
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В России назвали кощунством позицию Канады по резолюции о борьбе с нацизмом
Голос Канады против резолюции России Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с нацизмом — это кощунство, заявили в российском посольстве в Оттаве.
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КПП «Ивангород» на границе с Эстонией временно закроют на ремонт
Автомобильный пункт пропуска на границе России и Эстонии «Ивангород» с 1 февраля временно закроют на ремонт, исключение составит пешеходная часть.
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Politico: США потребовали власти Израиля объяснить удар по лагерю беженцев
Американская администрация потребовала от властей Израиля объяснений причин удара по лагерю беженцев «Джабалия» в северной части сектора Газа.
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Росавиация передала часть рейсов «Уральских авиалиний» другим авиакомпаниям
Часть международных рейсов «Уральских авиалиний» может быть передана другим авиакомпаниям, пока перевозчик не подпишет договор с Национальной лизинговой компанией.
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На Украине сообщили о взрывах в Миргороде
Украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило о взрывах в Миргороде.
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В России объявили в розыск бизнесмена Татуляна
В МВД России объявили в розыск бизнесмена Рубена Татуляна, следует из базы ведомства.
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Эль-Гази после увольнения из «Майнца» заявил, что на жителей Газы обрушился ад
Голландский полузащитник Анвар Эль-Гази признался, что не жалеет об увольнении из «Майнца» за поддержку Палестины в конфликте с Израилем.
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ПСЖ разгромил «Монпелье» и вышел в лидеры Лиги 1
«Пари Сен-Жермен» на своём поле нанёс разгромное поражение «Монпелье» в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу.
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«Атлетико» проиграл на выезде «Лас-Пальмасу» в Примере
«Атлетико» в гостях проиграл «Лас-Пальмасу» в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу.
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«Лацио» проиграл «Болонье» в матче Серии А
«Лацио» в гостях потерпел поражение от «Болоньи» в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.
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Захарова сравнила заявление США о помощи Украине с детской игрой про сороку
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома о военной помощи для Украины словами из детской пальчиковой игры.
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«СТРАНА.ua»: на окраине Херсона слышны взрывы
На окраинах подконтрольного Украине Херсона слышны взрывы.
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Гладилин: «Спартаку» повезло с соперником по первому раунду плей-офф Кубка России
Трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-белые должны без проблем переиграть «Оренбург» в первом матче 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России по футболу.
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WAFA: десятки человек погибли при ударе Израиля по школе в секторе Газа
Десятки человек стали жертвами удара армии Израиля по школе в секторе Газа, где укрывались беженцы.
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Махачев сообщил, что нормально относится к сравнениям с Хабибом Нурмагомедовым
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Ислам Махачев признался, что не придаёт большого значения тому, что его сравнивают с бывшим обладателем титула Хабибом Нурмагомедовым.
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Путин заявил, что к началу спецоперации на Украине на Россию уже напали
В 2022 году России пришлось начать СВО, потому что к тому времени на страну уже напали, заявил российский президент Владимир Путин.
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Тарханов уверен, что на матче сборной в Волгограде будет аншлаг
Бывший тренер столичного ЦСКА Александр Тарханов выразил уверенность, что товарищеский матч между сборной России по футболу и командой Кубы в Волгограде вызовет большой ажиотаж среди местных болельщиков.
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Историк Лукутин назвал 4 ноября символичной датой
Учитель истории, учитель года России — 2004 Андрей Лукутин рассказал RT о символизме и об истории Дня народного единства, который в России отмечают 4 ноября.
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Блогеру Шабутдинову предъявлено обвинение в мошенничестве
Блогер Аяз Шабутдинов стал обвиняемым по делу о мошенничестве, он задержан до решения суда по мере пресечения, сообщает его адвокат Никита Апаликов.
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Призёр Олимпиады Ларьков: отказался бы выступать в нейтральном статусе
Призёр Олимпиады в Пхёнчхане по лыжным гонкам Андрей Ларьков назвал дискриминационными требования по допуску российских спортсменов на Игры-2024.
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Додон: партию «Шанс» сняли с выборов в Молдавии по указке западных кураторов
Власти Молдавии сняли с выборов оппозиционную партию «Шанс» по указанию западных кураторов. Такое мнение выразил бывший президент республики Игорь Додон.
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«СТРАНА.ua»: на Украине опровергли визит Зеленского в Израиль на следующей неделе
На следующей неделе визит Владимира Зеленского в Израиль не планируется, сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник в правительстве Украины.
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В Пермском крае в результате взрыва газа пострадали два человека
В городе Верещагино Пермского края в результате взрыва газа пострадали два человека.
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Зеленский подписал нужный для евроинтеграции закон о свободах нацменьшинств
Владимир Зеленский заявил, что подписал закон о правах и свободах национальных меньшинств, который необходим для переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
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Батиста победил техническим нокаутом Дакаева в главном поединке ACA 165
Российский боец смешанных единоборств Мехди Дакаев потерпел поражение в главном поединке турнира Absolute Championship Akhmat (АСА) в Санкт-Петербурге с Хердесоном Батистой из Бразилии.
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Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 4 ноября
Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей в субботу, 4 ноября, сообщила Федеральная служба охраны.
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Прокуратура Кобленца завела дело на поддержавшего Палестину Эль-Гази
У нидерландского полузащитника клуба чемпионата Германии по футболу «Майнц» Анвара Эль-Гази возникли проблемы с законом.
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Герцог: Израиль будет бороться с ХАМАС, несмотря на страдания мирных людей
Израиль продолжит бороться с палестинским движением ХАМАС до его исчезновения, несмотря на страдания мирных жителей сектора Газа.
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WAFA: десятки человек погибли при бомбёжке приюта для беженцев в секторе Газа
Десятки человек погибли в результате бомбёжки израильской армией приюта для беженцев в секторе Газа, сообщает палестинское информационное агентство WAFA.
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Рыскин не видит ничего примечательного в противостоянии «Ростова» с ЦСКА
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин после жеребьёвки 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России по футболу оценил принципиальность матчей с московским ЦСКА.
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Андреев: приезд «Спартака» на матч Кубка станет праздником для Оренбурга
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев дал понять, что был рад получить в соперники по 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России по футболу десятикратного чемпиона страны московский «Спартак».
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Кириенко: приём заявок на конкурс «Это у нас семейное» продлён
Приём заявок на конкурс «Это у нас семейное» продлён, на него подали заявки уже более 500 тыс. человек, заявил заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.